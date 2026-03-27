Nghị quyết số 620/QĐ-HĐND ngày 27/2/2026 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Sơn La thông qua điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Sơn La thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Đến năm 2030, tỉnh Sơn La phát triển nhanh, toàn diện, bền vững và bao trùm; trở thành tỉnh phát triển khá của vùng Trung du và miền núi phía Bắc, là trọng điểm du lịch của khu vực biên giới Việt Nam-Lào và vùng Trung du và miền núi phía Bắc; trung tâm chế biến nông sản của vùng….

Đến năm 2050, tỉnh Sơn La trở thành một cực phát triển quan trọng của vùng Trung du và miền núi phía Bắc; có hệ thống kết cấu hạ tầng phát triển đồng bộ, hiện đại; nền kinh tế có năng lực cạnh tranh cao trong khu vực và cả nước.

Hệ thống đô thị phát triển có trọng điểm, hình thành các đô thị lớn gắn với vành đai xanh, đóng vai trò động lực thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội và cân đối lãnh thổ.

Phát huy hiệu quả lợi thế của vùng núi cao, vùng lòng hồ sông Đà và cao nguyên Mộc Châu trong phát triển nông nghiệp và du lịch. Kinh tế phát triển ổn định, bền vững và bao trùm; sử dụng hiệu quả tài nguyên, thích ứng với biến đổi khí hậu; môi trường đầu tư năng động; quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội được bảo đảm vững chắc./.