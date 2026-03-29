Kỷ niệm 51 năm Ngày giải phóng Đà Nẵng (29/3/1975 - 29/3/2026) vút lên như một khúc tráng ca, đánh dấu thời khắc nhìn lại hành trình kiêu hãnh của vùng đất xứ Quảng sau ngày tái hợp lịch sử. Từ nơi nổ phát súng đầu tiên nghênh chiến liên quân Pháp và Tây Ban Nha (1858), đến bệ phóng của những quyết sách an sinh rực rỡ, và nay là khát vọng kiến tạo Trung tâm Tài chính Quốc tế vươn tầm châu lục, Đà Nẵng luôn kiên định với một định mệnh duy nhất: Sứ mệnh của người mở đường.

“NGƯỜI MỞ ĐƯỜNG” XỨ QUẢNG

Có những vùng đất sinh ra để làm nơi đứng mũi chịu sào. Lịch sử thời cận đại đã chọn đất và người Đà Nẵng là nơi nghênh tiếp, chạm trán đầu tiên với các đội quân viễn chinh xâm lược (ngày 1/9/1858, liên quân Pháp - Tây Ban Nha nổ súng tấn công Đà Nẵng, mở đầu cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam).

Ngọn lửa kháng chiến cháy lên từ cửa biển sông Hàn, truyền đi hơi ấm kiên trung cho cả dân tộc, để rồi đúng 51 năm trước, chiến dịch Huế - Đà Nẵng (từ ngày 21-29/3/1975) trở thành một trong ba đòn tiến công quyết định, tạc nên bản anh hùng ca Đại thắng mùa xuân năm 1975.

Xuyên suốt dòng chảy ấy, Đà Nẵng luôn là người đi đầu xung trận và mang lại niềm tin chiến thắng.

Chiến dịch Huế - Đà Nẵng diễn ra từ ngày 21 đến 29/3/1975. Trong hình, các cánh quân vượt đèo Hải Vân, qua cầu Nguyễn Văn Trỗi tiến về giải phóng Đà Nẵng. (Nguồn: Ảnh tư liệu TTXVN)

Hòa bình lập lại, tinh thần mở đường ấy lại chuyển hóa thành khát vọng kiến thiết. Năm 1997, trước yêu cầu phát triển, Đà Nẵng tách khỏi Quảng Nam.

Cuộc dấn thân hành chính ngày ấy đã tạo ra những kỳ tích vô tiền khoáng hậu: từ một đô thị chỉ có khoảng 360 con đường có tên, Đà Nẵng vươn mình với gần 3000 tuyến phố khang trang. Bình quân cứ 1,5km lại có một cây cầu bắc qua sông Hàn, thức tỉnh cả một bờ đông phát triển. Thu nhập bình quân đầu người tăng vọt từ mức chưa tới 400 USD/người (năm 1997) lên gần 4000 USD/người, đắp bồi nên danh xưng thành phố đáng sống bậc nhất Việt Nam.

Thế nhưng, những ranh giới hành chính dẫu rạch ròi đến đâu cũng chưa bao giờ ngắt quãng được sợi dây gắn kết vô hình của một vùng đất vốn đã thống nhất về văn hóa, gia phả, ký ức.

Từng dòng Thu Bồn, Vu Gia, sông Hàn vẫn chung một mạch nguồn nối đôi bờ nhớ thương. Người dân hai địa phương, trải qua bao dâu bể, vẫn tự hào gọi nhau bằng cái tên chung đầy máu thịt: người xứ Quảng.

HỢP NHẤT ĐỂ KIẾN TẠO HẢI TRÌNH MỚI

Cuộc hợp nhất lịch sử sau 28 năm không phải là những văn bản khô khan trên bàn nghị sự, mà được nhen nhóm, bồi đắp từ chính sự gắn kết máu thịt của nhân dân.

Biểu tượng rực rỡ nhất cho tình đoàn kết ấy hiện hữu qua dáng hình cầu Quảng Đà bắc qua sông Yên. Công trình trị giá hơn 274 tỷ đồng được thông xe từ tháng 4/2025 không chỉ là một dải lụa nối liền nhịp sống, mà còn là nhịp cầu của lòng dân.

Từ nền tảng nghĩa tình sâu nặng đó, ngày 30/6/2025, tại Nhà hát Trưng Vương, thành phố Đà Nẵng đã long trọng tổ chức Lễ công bố nghị quyết sáp nhập.

Một hình hài Đà Nẵng mới chính thức thành hình với diện tích tự nhiên gần 12.000km2, quy mô dân số hơn 3 triệu người. Không gian mới này không chỉ mang lại sự hân hoan cho phố thị, mà còn thắp lên niềm tin nơi đồng bào miền núi về một bộ máy tinh gọn, vì dân.

Phát biểu tại sự kiện công bố hợp nhất 2 địa phương ngày 30/6/2025, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã càng khẳng định tầm vóc vĩ đại của cuộc tái hợp. Sự kiện này vượt ra khỏi khuôn khổ của một cuộc điều chỉnh ranh giới, trở thành một chiến lược quốc gia.

Đúng như thông điệp chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, hợp nhất Đà Nẵng - Quảng Nam là bước ngoặt mang tính vĩ mô trong chiến lược phát triển vùng và quốc gia.

Một không gian chiến lược rộng lớn đã được mở rộng bên bờ biển Đông, kết nối trọn vẹn mọi tiềm năng từ bề dày văn hóa, lịch sử đến dư địa kinh tế, an ninh quốc phòng. Đà Nẵng giờ đây đã gom đủ thế và lực, biến sức mạnh đoàn kết thành động cơ vĩ đại để rẽ sóng vươn lên, bắt đầu kiến tạo một hải trình mới vươn ra biển lớn.

RẼ SÓNG ĐẠI DƯƠNG

Để rẽ sóng vươn ra biển lớn, khát vọng thôi là chưa đủ, Đà Nẵng cần một bản thiết kế vĩ đại để đóng một con tàu đủ sức chịu đựng phong ba.

Bản thiết kế ấy chính là Nghị quyết số 259/2025/QH15 do Quốc hội ban hành. Đây là chiếc chìa khóa vàng, là khung thể chế mở đường, trao cho thành phố những đặc quyền để tái cấu trúc toàn diện mô hình tăng trưởng.

Động cơ phản lực của con tàu vĩ đại này chính là cụm mô hình kinh tế mới: Khu Thương mại tự do và Trung tâm Tài chính Quốc tế. Nếu Khu Thương mại tự do quy mô 1.881ha được kỳ vọng biến Đà Nẵng thành mắt xích trọng yếu trong chuỗi cung ứng logistics châu Á - Thái Bình Dương, thì Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng, là một nước cờ định hình tương lai.

Từ bỏ cuộc đua cao ốc chọc trời, thành phố chọn lối đi riêng khi trở thành một Sandbox ("Môi trường thử nghiệm") khổng lồ cho công nghệ tài chính , quyết tâm đón đầu thị trường mã hóa tài sản thực quy mô 16.000 tỷ USD và khơi thông dòng vốn 220 tỷ USD tài sản số đang chảy vào Việt Nam.

Tuy nhiên, một con tàu dù tối tân đến đâu cũng cần những thuỷ thủ kinh nghiệm và một mỏ neo vững chắc để không chòng chành trước sóng cả. Mỏ neo ấy chính là triết lý phát triển nhân văn: Kinh tế cất cánh phải đi liền với bệ phóng an sinh.

Nỗi khắc khoải về chốn an cư của hàng vạn công nhân đang dần được giải tỏa với mục tiêu hoàn thành 28.955 căn hộ nhà ở xã hội giai đoạn 2025 - 2030. Chỉ riêng năm 2026, thành phố quyết tâm tung ra 4.979 căn hộ. Sự song hành giữa bứt phá kinh tế và nhân văn này chính là lời giải trọn vẹn cho bài toán phát triển bền vững của thành phố hợp nhất.

ĐỊNH VỊ TẦM VÓC TRÊN BẢN ĐỒ TOÀN CẦU

Khi nội lực đã kết tinh, Đà Nẵng kiêu hãnh giương buồm tiến thẳng ra đại dương, khẳng định vị thế của một trung tâm hội nhập quốc tế.

Tầm vóc ấy không nằm trên giấy, mà được xây đắp bằng những thành tựu ngoại giao kinh tế rực rỡ trong 5 năm qua: kết nối sâu rộng với 60 địa phương thuộc 24 quốc gia, thu hút hơn 1,07 tỷ USD vốn FDI và tự hào chào đón 11,7 triệu lượt khách quốc tế.

Để neo giữ được dòng vốn và giới tinh hoa toàn cầu, hạ tầng giao thông chiến lược, đặc biệt là cửa ngõ bầu trời, đang được nâng cấp toàn diện. Việc Cảng Hàng không Quốc tế Đà Nẵng 3 lần liên tiếp lọt top 100 sân bay tốt nhất thế giới chính là minh chứng sắc nét nhất cho năng lực hội nhập đỉnh cao. Với dự kiến vươn mốc hơn 100.000 lượt cất hạ cánh trong năm 2026, sân bay đang có những bước chuyển mình mang tính thời đại.

Năm tháng sẽ trôi qua, những vết sẹo chiến tranh từ ngày 29/3 rực lửa năm xưa đã lên da non và lùi sâu vào dĩ vãng, nhường chỗ cho những đại lộ thênh thang và những tòa tháp đổi mới sáng tạo. Hành trình 51 năm từ một thành phố kiên trung đánh giặc, đến một đô thị đáng sống, và nay là một trung tâm hội nhập toàn cầu, đã minh chứng trọn vẹn cho bản lĩnh của người xứ Quảng.

Cuộc hội ngộ lịch sử ngày 1/7/2025 không chỉ hàn gắn những mạch nguồn văn hóa bền chặt, mà còn mở ra một đại lộ thênh thang đưa thành phố hợp nhất tiến thẳng vào kỷ nguyên mới.

Đứng trước vận hội vĩ đại này, phát biểu kết luận tại Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố vừa diễn ra vào ngày 27/3, người đứng đầu Đảng bộ thành phố đã phát đi mệnh lệnh kiến tạo, truyền lửa cho cả hệ thống chính trị để chèo lái con tàu Đà Nẵng rẽ sóng vươn xa.

Đà Nẵng hôm nay đã sẵn sàng. Sứ mệnh của người mở đường lại tiếp tục rực sáng, mang theo khát vọng cháy bỏng đưa mảnh đất kiên trung này vươn mình kiêu hãnh trên bản đồ thế giới./.

Cảng hàng không Quốc tế Đà Nẵng. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)