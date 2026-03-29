Quảng Ngãi: Quyết tâm bứt phá tăng trưởng hai con số ngay từ đầu nhiệm kỳ

Ngày 29/3, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị lần thứ 3 (mở rộng), nhiệm kỳ 2025-2030 nhằm tập trung đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quý 1, xác định phương hướng trọng tâm quý 2 năm 2026 và quyết nghị nhiều nội dung chiến lược cho cả nhiệm kỳ.

Báo cáo tại Hội nghị cho thấy, trong quý 1/2026, Quảng Ngãi đã duy trì được đà tăng trưởng ổn định nhờ sự chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ của Ban Chấp hành Đảng bộ và Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Trong quý 1, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng hơn 9%, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng trên 15%, du lịch khởi sắc mạnh mẽ trong khi thu ngân sách đạt gần 9.400 tỷ đồng.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Hội nghị cũng thẳng thắn nhìn nhận một số tồn tại như tiến độ giải phóng mặt bằng tại một số dự án trọng điểm còn chậm, hạ tầng công nghệ thông tin ở cơ sở chưa đồng bộ và năng lực ứng dụng số hóa của một bộ phận cán bộ còn hạn chế.

Trên cơ sở phân tích thực tiễn, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã thảo luận và thống nhất thông qua 04 nghị quyết chuyên đề về nâng cao chất lượng công tác cán bộ; phát triển kết cấu hạ tầng; phát triển dược liệu; cải cách hành chính gắn với khoa học công nghệ và chuyển đổi số. Đồng thời, Hội nghị thống nhất về nguyên tắc Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 theo hướng tập trung, hiệu quả, kiên quyết khắc phục tình trạng đầu tư dàn trải để dành nguồn lực cho các dự án động lực. Đây là những quyết sách then chốt, có ý nghĩa dẫn dắt và tạo bước ngoặt phát triển cho tỉnh ngay từ những năm đầu nhiệm kỳ.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Hồ Văn Niên phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Đinh Hương/TTXVN)

Phát biểu bế mạc Hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Hồ Văn Niên đánh giá cao sự nỗ lực của các cấp ủy, địa phương, đồng thời yêu cầu Đảng ủy Ủy ban Nhân dân tỉnh phải lãnh đạo quyết liệt việc cụ thể hóa các nghị quyết ngay sau khi ban hành.

Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh bộ máy chính quyền nhiệm kỳ 2026-2031 vừa được kiện toàn cần nêu cao tinh thần kỷ cương, hành động và hiệu quả, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng thụ động, né tránh hay đùn đẩy trách nhiệm. Trọng tâm trong quý 2 là phải tháo gỡ dứt điểm các vướng mắc về giá đất và thủ tục đầu tư để khơi thông nguồn lực, phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng GRDP hai con số.

Bí thư Tỉnh ủy cũng lưu ý các cấp ngành cần gắn kết chặt chẽ giữa phát triển kinh tế với đảm bảo an sinh xã hội, đặc biệt là nâng cao chất lượng giáo dục vùng sâu, vùng xa và bảo tồn các giá trị di sản văn hóa dân tộc.

“Ngay sau Hội nghị này, đề nghị các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội theo chức trách, nhiệm vụ và phạm vi trách nhiệm của mình, phát huy tinh thần đoàn kết nhất trí để triển khai thực hiện các nhiệm vụ đảm bảo đồng bộ, thống nhất, sát thực tiễn, có trọng tâm, trọng điểm, rõ người, rõ việc, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ đã đề ra,” Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Hồ Văn Niên nhấn mạnh./.

Quảng Ngãi phấn đấu trở thành cực tăng trưởng quan trọng ở miền Trung-Tây Nguyên Phấn đấu đến năm 2030, Quảng Ngãi là tỉnh phát triển khá, trở thành một cực tăng trưởng quan trọng ở khu vực miền Trung-Tây Nguyên.