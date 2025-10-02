Ông Hồ Văn Niên làm Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2025-2030

Ông Hồ Văn Niên, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng thường trực Bộ Dân tộc và Tôn giáo tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2025-2030.

Sáng 2/10, Tỉnh ủy Quảng Ngãi đã tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Ông Hồ Văn Niên, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng thường trực Bộ Dân tộc và Tôn giáo tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2025-2030 và chỉ định tham gia Đảng ủy Quân khu V./.

Quảng Ngãi: Đồng chí Hồ Văn Niên được chỉ định làm Bí thư Tỉnh ủy Đồng chí Hồ Văn Niên khẳng định sẽ không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị, giữ vững phẩm chất đạo đức, lối sống, nỗ lực vượt bậc, tận tâm, sâu sát cơ sở, hết lòng vì sự phát triển chung của tỉnh.