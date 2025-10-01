Điều động, chỉ định ông Ngô Chí Cường giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp

Sáng 1/10, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp tổ chức khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030, với chủ đề “Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, phát triển nhanh công nghiệp; xây dựng nền nông nghiệp sinh thái, hiện đại; nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân; đảm bảo vững chắc quốc phòng, an ninh."

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương dự và chỉ đạo Đại hội.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm gửi lẵng hoa chúc mừng Đại hội.

Dự Đại hội có ông Lê Minh Hoan, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; các Ủy viên Trung ương Đảng; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, lãnh đạo các tỉnh, thành phố; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ, Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cùng với 450 đại biểu chính thức đại diện cho ý chí, nguyện vọng, trí tuệ của 120.676 đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh.

Khai mạc Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp nhiệm kỳ 2020-2025 Lê Quốc Phong khẳng định, nhìn lại nhiệm kỳ qua, tuy từ đầu nhiệm kỳ, chúng ta phải chịu tác động mạnh mẽ từ COVID-19, thiên tai nhưng Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp và tỉnh Tiền Giang trước đây với quyết tâm cao tập trung lãnh đạo hoàn thành vượt mức nhiều chỉ tiêu Nghị quyết đề ra; quy mô, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; cơ sở vật chất, kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội được quan tâm đầu tư…

Thành quả đó là kết quả của quá trình nỗ lực, phấn đấu, đặc biệt là sự đoàn kết thống nhất, sự quyết tâm, trách nhiệm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh. Đây là tiền đề và cơ sở quan trọng để tỉnh tự tin bước vào nhiệm kỳ đầu tiên của Đảng bộ sau hợp nhất với nhiều yêu cầu, đòi hỏi và kỳ vọng lớn lao cho sự phát triển của Đồng Tháp, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp nhấn mạnh.

Trình bày Báo cáo chính tại Đại hội, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đồng Tháp Nguyễn Hải Trâm nêu rõ, trong 5 năm qua, dù gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh, biến đổi khí hậu và biến động kinh tế thế giới, Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh nỗ lực phấn đấu đạt được những kết quả quan trọng. Trong 23 chỉ tiêu nghị quyết đề ra, có 17 chỉ tiêu đạt và vượt. Tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân 5 năm đạt 5,51%; GRDP bình quân đầu người khoảng 85,5 triệu đồng; thu ngân sách nhà nước tăng bình quân 2,25%/năm. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, tỷ trọng nông-lâm-thủy sản giảm, công nghiệp-xây dựng và dịch vụ tăng.

Tỉnh tập trung vào 6 khâu đột phá: Phát triển nông nghiệp; xây dựng sản phẩm chủ lực, vùng động lực; phát triển doanh nghiệp và khởi nghiệp; kết cấu hạ tầng; nguồn nhân lực; cải cách hành chính và xây dựng Đảng. Nông nghiệp chuyển hướng mạnh sang kinh tế nông nghiệp, các ngành hàng chủ lực như lúa gạo, trái cây, cá tra, hoa kiểng tăng trưởng cao, giữ vị trí hàng đầu cả nước. Doanh nghiệp, khởi nghiệp phát triển; số doanh nghiệp mới tăng 1,27 lần so với nhiệm kỳ trước.

Hạ tầng giao thông, đô thị, nông thôn tiếp tục hoàn thiện, kết nối vùng được tăng cường. Giáo dục-đào tạo, khoa học công nghệ, chuyển đổi số có nhiều tiến bộ. Công tác xây dựng Đảng, cải cách hành chính, dân vận, kiểm tra giám sát đạt nhiều kết quả nổi bật. Tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2024. Công tác quốc phòng, an ninh, đối ngoại được giữ vững…

Bên cạnh những thành công, tỉnh còn nhiều hạn chế, yếu kém như việc cụ thể hóa và sơ kết, tổng kết một số chủ trương, nghị quyết của Trung ương có lúc còn chậm; năng lực cụ thể hóa, triển khai thực hiện nghị quyết, kết luận tại một số cấp ủy, đặc biệt là cấp cơ sở chưa tốt, chưa sát tình hình thực tế; Việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế có một số chỉ tiêu chưa đạt…

Tại phiên khai mạc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thành Tâm công bố Quyết định của Bộ Chính trị chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp nhiệm kỳ 2025-2030. Theo đó, Bộ Chính trị điều động, chỉ định ông Ngô Chí Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 53 người; Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 16 người. Các Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp gồm Nguyễn Hải Trâm (Phó Bí thư thường trực), Châu Thị Mỹ Phương, Trần Trí Quang, Phan Văn Thắng.

Ông Ngô Chí Cường (sinh ngày 11/9/1967, quê quán phường Trà Vinh, tỉnh Vĩnh Long). Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026 thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Long, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Long.

Ông đã kinh qua các vị trí công tác: Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Trà Vinh cũ; Bí thư Thành ủy Trà Vinh cũ; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trà Vinh cũ nhiệm kỳ 2015-2020. Tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Trà Vinh cũ khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025, đồng chí được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy.

Từ tháng 7/2025, sau khi hợp nhất 3 tỉnh Vĩnh Long, Trà Vinh, Bến Tre trước đây, ông được Bộ Chính trị chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long (mới) nhiệm kỳ 2020-2025. Ngày 1/10/2025, đồng chí được Bộ Chính trị chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp, nhiệm kỳ 2025-2030.

Tại Đại hội, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương cho biết sau khi kết thúc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp lần thứ nhất, ông Lê Quốc Phong, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ nhận nhiệm vụ mới.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương thay mặt Bộ Chính trị chúc mừng và biểu dương những thành tựu mà Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang, nhân dân tỉnh Đồng Tháp đạt được thời gian qua.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa lưu ý các nội dung trọng tâm Đảng bộ Đồng Tháp cần thực hiện tốt trong thời gian tới. Theo đó, Đảng bộ tỉnh cần tiếp tục xác định nhiệm vụ xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh toàn diện là nhiệm vụ then chốt, kim chỉ nam để tạo sự thống nhất đồng thuận trong Đảng và trong xã hội; kinh tế là trọng tâm; khai thác tối đa không gian phát triển mới, lan tỏa hình ảnh tỉnh Đồng Tháp, xây dựng văn hóa và con người chuẩn mực, văn minh, tiến bộ.

Đồng Tháp đề cao tư duy mới, tầm nhìn mới, kiến thức mới trong lãnh đạo, chỉ đạo ban hành và tổ chức thực hiện chủ trương, đường lối; chú trọng nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ trí tuệ, vai trò nêu gương, tính chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng và mỗi cán bộ đảng viên, nhất là người đứng đầu, cán bộ quản lý chủ chốt các cấp.

Cùng với đó, tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong bối cảnh chuyển đổi số; thực hiện nghiêm chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên; xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp có tâm, có tầm, có khát vọng cống hiến, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, gần dân, sát dân, thường xuyên lắng nghe ý kiến, tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Tỉnh quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy tỉnh Đồng Tháp, nhiệm kỳ 2025-2030, ông Ngô Chí Cường, Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025-2030 gửi lời cảm ơn sâu sắc tới các Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã tin tưởng, tín nhiệm giao trọng trách quan trọng và nhấn mạnh, đây là niềm vinh dự lớn cũng là trách nhiệm nặng nề trước Đảng bộ, nhân dân trong tỉnh.

Ông Ngô Chí Cường khẳng định với niềm tin và khí thế mới, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp tiếp tục kế thừa và phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất; những thành tựu mà các thế hệ tiền nhiệm đã dày công xây dựng; chấp hành nghiêm túc các nguyên tắc, quy định của Đảng; phát huy trí tuệ tập thể, đề cao trách nhiệm cá nhân; không ngừng đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực lãnh đạo, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đề ra./.

Bộ Chính trị phân công ông Trịnh Xuân Trường giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Bộ Chính trị điều động, phân công, chỉ định ông Trịnh Xuân Trường, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên nhiệm kỳ 2025-2030.