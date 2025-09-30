Ông Nguyễn Hồng Thái được chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh

Sáng 30/9, Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh tổ chức khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030, với chủ đề “Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tinh-gọn-mạnh, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả; phát huy tiềm năng, lợi thế, bản sắc văn hóa Kinh Bắc; đoàn kết, tự lực, tự cường, tự tin xây dựng tỉnh Bắc Ninh phát triển nhanh, toàn diện, bền vững, trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030."

Ông Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương dự và chỉ đạo Đại hội.

Tổng Bí thư Tô Lâm; Chủ tịch nước Lương Cường; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gửi lẵng hoa chúc mừng Đại hội.

Dự Đại hội có các Ủy viên Trung ương Đảng, đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, Bộ Tư lệnh Quân khu 1, Quân đoàn 12, lãnh đạo các tỉnh, thành phố, lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ, Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động... cùng 449 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 156 nghìn đảng viên đến từ 103 đảng bộ trực thuộc Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh.

Đưa Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030

Phát biểu khai mạc, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh nhiệm kỳ 2020-2025 Nguyễn Văn Gấu khẳng định, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030 diễn ra trong thời điểm có ý nghĩa quan trọng, Bắc Ninh cùng cả nước hoàn thành việc sắp xếp đơn vị hành chính, tinh gọn bộ máy, vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp hoạt động thông suốt, hiệu quả.

Trong 5 năm qua, Đảng bộ 2 tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh trước đây và Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh hiện nay đã lãnh đạo nhân dân nỗ lực phấn đấu, đạt nhiều thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực.

Kinh tế tiếp tục phát triển toàn diện, nhiều chỉ tiêu quan trọng nằm trong nhóm các tỉnh dẫn đầu cả nước; tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân giai đoạn ước đạt 8,98%/năm; nhiều công trình, dự án trọng điểm có quy mô lớn được tập trung chỉ đạo, góp phần thay đổi diện mạo từ đô thị đến nông thôn. Văn hóa, xã hội có nhiều chuyển biến tiến bộ. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng đạt nhiều kết quả tích cực. Hệ thống chính trị và tổ chức bộ máy được sắp xếp tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả... Điều quan trọng nhất là nhân dân luôn được thụ hưởng thành quả của sự phát triển đem lại, đời sống vật chất và tinh thần được nâng lên rõ rệt.

Báo cáo chính trị tại Đại hội nêu rõ mục tiêu chung của nhiệm kỳ 2025-2030 là xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị tỉnh Bắc Ninh đoàn kết, trong sạch, vững mạnh; kinh tế-xã hội phát triển nhanh, toàn diện và bền vững; bảo đảm quốc phòng, an ninh; không ngừng cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và môi trường sống của nhân dân; tự tin cùng cả nước tiến mạnh trong kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc; đưa Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030 và đến năm 2045 là thành phố xanh, văn minh, mang đậm bản sắc văn hóa Kinh Bắc.

Trong đó, đặt ra 26 chỉ tiêu về kinh tế, xã hội, môi trường, an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Một số chỉ tiêu cơ bản như, phấn đấu đến năm 2030 tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) bình quân giai đoạn 2026-2030 đạt 11-12%/năm; đến hết năm 2027, toàn tỉnh không còn hộ nghèo...

Để thực hiện được mục tiêu đặt ra, Đại hội đề ra 5 nhiệm vụ trọng tâm, 4 nhóm giải pháp chủ yếu. Đại hội xác định 3 khâu đột phá như nâng cao năng lực hoạch định, thực thi chính sách công ở địa phương và tham gia xây dựng chính sách với Trung ương để tháo gỡ điểm nghẽn, rào cản, khơi thông, giải phóng mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển.

Cùng với đó, tập trung xây dựng, đào tạo, thu hút, trọng dụng nguồn nhân lực chất lượng cao, nhất là đội ngũ chuyên gia về dịch vụ, chuyển đổi số, công nghệ cao, công nghệ mới, công nghiệp hỗ trợ chủ lực; tiếp tục thực hiện tinh gọn tổ chức bộ máy hệ thống chính trị, bảo đảm hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả. Đồng thời, tiếp tục hoàn thiện đồng bộ và đột phá trong xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội.

Đoàn kết, thực hiện thắng lợi các mục tiêu

Đại hội đã công bố các Quyết định của Bộ Chính trị chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh nhiệm kỳ 2025-2030.

Bộ Chính trị quyết định, Thượng tướng Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng thôi tham gia Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025, thôi giữ chức Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và các chức danh liên quan theo cơ cấu; điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh, nhiệm kỳ 2025-2030 và chỉ định tham gia Đảng ủy Quân Khu 1.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ 2025 -2030 gồm 71 người; Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 18 người. Các Phó Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh gồm Nguyễn Thị Hương, Nguyễn Việt Oanh, Vương Quốc Tuấn.

Tại Đại hội, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Quang Dương cho biết, ngày 30/9/2025, Bộ Chính trị có Quyết định điều động, phân công, chỉ định ông Nguyễn Văn Gấu tham gia Quân ủy Trung ương, nhiệm kỳ 2020-2025. Sau khi kết thúc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ nhất, ông Nguyễn Văn Gấu sẽ nhận nhiệm vụ mới.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, ông Nguyễn Duy Ngọc chúc mừng, biểu dương những thành tích ấn tượng mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Bắc Ninh đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Ông Nguyễn Duy Ngọc cho biết, đất nước ta đang bước vào giai đoạn phát triển bứt phá để hiện thực hóa 2 mục tiêu 100 năm (đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển, có thu nhập trung bình cao; đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao). Đây là những mục tiêu rất cao, đòi hỏi nỗ lực rất lớn và phải có những giải pháp mang tính đột phá mới thực hiện được. Do đó, yêu cầu đặt ra đối với các địa phương trong cả nước nói chung, tỉnh Bắc Ninh nói riêng cũng cao hơn nhiều so với nhiệm kỳ trước.

Chỉ ra những thuận lợi của Bắc Ninh trong giai đoạn mới, ông Nguyễn Duy Ngọc đề nghị, Bắc Ninh tiếp tục nghiên cứu, quán triệt sâu sắc các chủ trương, quyết sách mang tính đột phá đã ban hành trong thời gian qua, nhất là các Nghị quyết của Trung ương và 7 Nghị quyết của Bộ Chính trị như Nghị quyết 57, 59, 66, 68, 70, 71, 72.

Bắc Ninh phát huy những giá trị văn hóa, tinh thần của vùng đất Kinh Bắc giàu truyền thống - vùng đất “địa linh-nhân kiệt;" khơi dậy mạnh mẽ tinh thần “tự hào quá khứ-trách nhiệm hiện tại-khát vọng tương lai," biến tiềm năng, lợi thế thành động lực phát triển để Bắc Ninh vươn lên trở thành vùng đất giàu mạnh, một trong những trung tâm phát triển năng động của cả nước.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương chỉ ra 5 định hướng công tác trọng tâm Bắc Ninh cần thực hiện. Trong đó, tập trung xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả. Tỉnh cần chăm lo phát triển văn hóa, xã hội và con người; giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa Kinh Bắc, di sản Quan họ kết hợp với du lịch văn hóa, tâm linh, sinh thái; xây dựng con người Bắc Ninh văn minh, hiện đại, sáng tạo nhưng giàu bản sắc...

Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy tỉnh Bắc Ninh, nhiệm kỳ 2025-2030, ông Nguyễn Hồng Thái gửi lời cảm ơn sâu sắc tới các Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã tin tưởng, tín nhiệm giao trọng trách quan trọng và nhấn mạnh, đây là niềm vinh dự lớn cũng là trách nhiệm nặng nề trước Đảng bộ, nhân dân trong tỉnh.

Ông Nguyễn Hồng Thái khẳng định Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh sẽ tiếp tục kế thừa và phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất; những thành tựu mà các thế hệ tiền nhiệm đã dày công xây dựng; chấp hành nghiêm túc các nguyên tắc, quy định của Đảng; phát huy trí tuệ tập thể, đề cao trách nhiệm cá nhân; không ngừng đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực lãnh đạo, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đề ra./.

