Ông Trịnh Việt Hùng được chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai

Sáng 29/9, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Lào Cai (phường Yên Bái), Đảng bộ tỉnh Lào Cai khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030 với sự tham dự của 440 đại biểu chính thức đại diện cho trên 119 nghìn đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Đây là kỳ Đại hội đầu tiên sau khi hợp nhất hai tỉnh Lào Cai (cũ) và Yên Bái; thể hiện ý chí, niềm tin và khát vọng của trên 1,7 triệu đồng bào các dân tộc tỉnh Lào Cai.

Dự đại hội có các đồng chí: Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Quyền Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; nguyên Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Trần Quốc Vượng; nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển; đại diện lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các bộ, ban, ngành của Trung ương; đại diện các tỉnh Tuyên Quang, Thái Nguyên, Lai Châu, Khánh Hòa; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh Lào Cai và Yên Bái qua các thời kỳ.

Khai mạc Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Lào Cai Trịnh Xuân Trường khẳng định, nhiệm kỳ 2020-2025, trong bối cảnh nhiều khó khăn, thách thức, song Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc 2 tỉnh Lào Cai, Yên Bái đã và đang phát huy tối đa nội lực; chủ động, linh hoạt huy động và tranh thủ mọi nguồn lực phát triển kinh tế-xã hội, củng cố quốc phòng-an ninh, tăng cường mở rộng đối ngoại, xây dựng quê hương đạt nhiều thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực.

Với phương châm “Đoàn kết-Dân chủ-Kỷ cương-Sáng tạo-Phát triển,” Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Lào Cai quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu “Xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; tạo bước đột phá xây dựng tỉnh Lào Cai trở thành cực tăng trưởng, trung tâm kết nối giao thương kinh tế quốc tế, phát triển theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc, hạnh phúc”...

Tại phiên khai mạc, ông Phan Thăng An, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương công bố các quyết định của Bộ Chính trị chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai nhiệm kỳ 2025-2030.

Bộ Chính trị điều động, chỉ định ông Trịnh Việt Hùng, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai, nhiệm kỳ 2025-2030; điều động, chỉ định ông Trịnh Xuân Trường, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên, nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Trịnh Việt Hùng, 48 tuổi, quê Hải Dương, là Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XIII; trình độ lý luận chính trị: Cao cấp; trình độ chuyên môn: Tiến sỹ Quản trị Kinh doanh, Thạc sỹ Nông nghiệp, Kỹ sư Quản lý đất đai.

Ông Trịnh Việt Hùng nhiều năm công tác tại Thái Nguyên, từng giữ các chức vụ Chánh văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, Bí thư Huyện ủy Đồng Hỷ, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh.

Từ tháng 12/2020, ông Trịnh Việt Hùng giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Tháng 7/2024, ông được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên. Đến tháng 6/2025, sau khi Thái Nguyên hợp nhất với Bắc Kạn, Bộ Chính trị chỉ định đồng chí Trịnh Việt Hùng tiếp tục làm Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên.

Theo Quyết định được công bố, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lào Cai khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 65 đồng chí; Ban Thường vụ gồm 17 thành viên. Các Phó Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai nhiệm kỳ 2025-2030 được chỉ định gồm các đồng chí Hoàng Giang, Trần Huy Tuấn, Nguyễn Tuấn Anh và Giàng Thị Dung.

Thay mặt Bộ Chính trị, ông Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã trao quyết định cho các đồng chí được Bộ Chính trị điều động, chỉ định.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, ông Lê Hoài Trung, Quyền Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, thành tựu mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Lào Cai đạt được trong nhiệm kỳ qua; đồng thời đánh giá cao công tác chuẩn bị đại hội, đưa ra tầm nhìn chiến lược với 17 Đề án trọng tâm.

Ông Lê Hoài Trung lưu ý Đảng bộ tỉnh Lào Cai cần nhận thức thật sâu sắc vị trí chiến lược đặc biệt của Lào Cai - vùng đất biên cương, “phên dậu” vững chắc của Tổ quốc, đồng thời là cửa ngõ giao thương quốc tế trên tuyến hành lang kinh tế Côn Minh-Lào Cai-Hà Nội-Hải Phòng để luôn đặt sự phát triển của tỉnh trong sự phát triển chung của vùng và cả nước; khẩn trương xác lập mô hình tăng trưởng mới, cơ cấu lại các ngành kinh tế dựa trên khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số tạo ra bước đột phát đủ mạnh mẽ để Lào Cai đạt mục tiêu phát triển 2 con số...

Báo cáo chính trị của tỉnh Lào Cai trình bày tại Đại hội cho thấy kinh tế địa phương tiếp tục tăng trưởng và có nhiều khởi sắc. Tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân giai đoạn 2020-2025 đạt 6,92%/năm; quy mô nền kinh tế đạt gần 143 nghìn tỷ đồng, gấp 1,63 lần so với năm 2020.

Xây dựng nông thôn mới của tỉnh đạt nhiều kết quả quan trọng, sau hợp nhất, Lào Cai có 37/89 xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Du lịch tăng trưởng bứt phá, năm 2025, dự kiến đón trên 10 triệu lượt khách, doanh thu từ dịch vụ du lịch ước đạt 46.455 tỷ đồng; tỷ lệ giảm hộ nghèo trên địa bàn tỉnh bình quân đạt 4%/năm (tỷ lệ hộ nghèo còn lại của tỉnh 5,71%).

Quốc phòng, an ninh được giữ vững, chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; quan hệ đối ngoại và hội nhập quốc tế được triển khai hiệu quả./.

Nhiều điểm mới tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ Nhất Với phương châm “Đoàn kết-Dân chủ-Kỷ cương-Sáng tạo-Phát triển,” Đại hội diễn ra trong 3 ngày (từ 28/9-30/9) với sự tham dự của 440 đại biểu đại diện cho trên 119.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ.