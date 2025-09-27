Nhiều điểm mới tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ Nhất

Chiều 27/9, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Lào Cai Dương Đức Huy cho biết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 là sự kiện chính trị có ý nghĩa lịch sử, dấu mốc quan trọng cho chặng đường phát triển mới của tỉnh Lào Cai sau hợp nhất.

Với phương châm “Đoàn kết-Dân chủ-Kỷ cương-Sáng tạo-Phát triển,” Đại hội diễn ra trong 3 ngày (từ ngày 28/9-30/9/2025) với sự tham dự của 440 đại biểu đại diện cho trên 119.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Đại hội có nhiệm vụ tổng kết việc thực hiện nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2020-2025 trên cơ sở nội dung nghị quyết đại hội của Đảng bộ tỉnh Lào Cai và Đảng bộ tỉnh Yên Bái trước khi hợp nhất; xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2025-2030; thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng; thảo luận, đóng góp ý kiến vào Chương trình hành động và 17 Đề án trọng điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đại biểu, phóng viên các cơ quan Báo chí dự buổi họp báo. (Ảnh: Đinh Thùy/TTXVN)

Một trong những nét mới của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ nhất là ứng dụng toàn diện Đại hội số trên một nền tảng thống nhất. Nền tảng cho phép điểm danh đại biểu bằng nhận diện khuôn mặt; quản lý đăng ký thảo luận thông minh; cung cấp chức năng “Văn phòng không giấy”; trợ lý ảo AI giải đáp mọi nội dung xung quanh các thông tin về Đại hội; hỗ trợ hậu cần toàn diện về lịch trình, vị trí và các số điện thoại cần biết.

Ngoài ra, nét mới trong tổ chức Đại hội là việc chia 6 tổ thảo luận, dự kiến có 80-90 tham luận tại tổ, 5 tham luận tại Hội trường bao trùm tất cả các ngành, lĩnh vực, các đơn vị, địa phương về các văn kiện Đại hội; đề xuất các giải pháp thực hiện nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới, đặc biệt là 17 Đề án trọng điểm trong nhiệm kỳ mới.

Dịp này, Ban Tổ chức Đại hội đã ra mắt và giới thiệu chuyên trang thông tin điện tử tuyên truyền về Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 do Cổng Thông tin điện tử tỉnh thiết kế, xây dựng. Chuyên trang có tên miền truy cập là https://daihoidangbotinh.laocai.gov.vn, được thiết kế gồm 6 chuyên mục chính.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lào Cai Giàng Thị Dung kết luận buổi họp báo. (Ảnh: Đinh Thùy/TTXVN)

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lào Cai Giàng Thị Dung thông tin Đại hội Đảng bộ tỉnh là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, thể hiện trí tuệ, bản lĩnh và tinh thần trách nhiệm cao của toàn Đảng bộ, toàn dân, toàn quân trong tỉnh.

Thành công của Đại hội Đảng bộ tỉnh phụ thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó, công tác tuyên truyền đóng vai trò đặc biệt quan trọng.

Để công tác tuyên truyền đạt hiệu quả, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lào Cai đề nghị các cơ quan thông tấn, báo chí, đội ngũ phóng viên, biên tập viên tập trung tuyên truyền đậm nét về công tác chuẩn bị Đại hội; phản ánh ý kiến tâm huyết của cán bộ, đảng viên, nhân dân đóng góp vào văn kiện; các mục tiêu tổng quát, chỉ tiêu chủ yếu và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong giai đoạn 2025-2030 và những năm tiếp theo; không khí phấn khởi, tin tưởng và kỳ vọng của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân hướng về Đại hội./.

