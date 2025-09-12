Quảng Ngãi phấn đấu trở thành cực tăng trưởng quan trọng ở miền Trung-Tây Nguyên

Sau hơn 2 ngày làm việc, sáng 12/9, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2025-2030 đã bế mạc.

Đây là địa phương đầu tiên trong cả nước tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đại hội đã thống nhất thông qua các Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025; thảo luận tại tổ, làm rõ thêm những kết quả đạt được và định hướng cho mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong thời gian tới.

Đại hội đã nghe báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý dự thảo văn kiện trình Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Các ý kiến cho rằng việc đánh giá công tác cán bộ trong văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc về thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII cần đảm bảo khách quan, dân chủ; bổ sung nội dung về tình trạng vi phạm bản quyền trên không gian mạng, có hướng giải quyết triệt để.

Về quan điểm, mục tiêu xây dựng, phát triển đất nước trong giai đoạn mới, dự thảo văn kiện cần làm rõ tính khả thi và các giải pháp cụ thể để đất nước phát triển trong kỷ nguyên mới.

Về xác lập mô hình tăng trưởng, dự thảo văn kiện cần khẳng định và thể chế hóa mạnh mẽ quan điểm “kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng của nền kinh tế”...

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Hoàng Giang phát biểu tại phiên bế mạc. (Ảnh: Lê Phước Ngọc/TTXVN)

Các đại biểu đã thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2025-2030 với mục tiêu tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng. Phấn đấu đến năm 2030, Quảng Ngãi là tỉnh phát triển khá, trở thành một cực tăng trưởng quan trọng ở khu vực miền Trung-Tây Nguyên.

Quảng Ngãi đặt mục tiêu tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) bình quân giai đoạn 2026-2030 đạt từ 10%/năm trở lên. Đến năm 2030, GRDP bình quân đầu người khoảng 6.900-7.000 USD. Tỉnh phấn đấu cơ bản không còn hộ nghèo vào năm 2030.

Đại hội đã đề ra các nhiệm vụ trọng tâm. Cụ thể như: Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng bộ, chính quyền; tiếp tục đẩy mạnh phát triển công nghiệp, trọng tâm là công nghiệp nền tảng; thúc đẩy hình thành Trung tâm lọc, hóa dầu và năng lượng quốc gia tại Khu kinh tế Dung Quất.

Tỉnh phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với chế biến và thị trường tiêu thụ; đẩy mạnh phát triển du lịch; phát triển Lý Sơn trở thành trung tâm du lịch biển-đảo và Khu du lịch Măng Đen trở thành trung tâm du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng. Địa phương thực hiện hiệu quả công tác giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống nhân dân.

Quảng Ngãi thực hiện 3 nhiệm vụ đột phá. Tỉnh đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, ưu tiên hạ tầng giao thông, đô thị, công nghệ phục vụ cho quá trình chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, chuyển đổi năng lượng để phát triển nhanh và bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Địa phương tiếp tục nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt cấp tỉnh, cấp xã có đủ phẩm chất, năng lực, tư duy mới, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

Tỉnh tập trung cải cách hành chính, phát triển chính quyền số; phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; nâng cao năng lực cạnh tranh; đẩy mạnh hội nhập quốc tế.

Nhiệm kỳ 2020-2025, Quảng Ngãi đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực.

Tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) ước đạt 92.813 tỷ đồng, tăng bình quân 7,30%/năm, xếp hạng 10/34 tỉnh, thành phố trong cả nước. Năm 2025, GRDP bình quân đầu người ước đạt 3.979 USD; thu nhập bình quân đầu người ước đạt 54,89 triệu đồng.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 68 đồng chí ra mắt Đại hội. (Ảnh: Lê Phước Ngọc/TTXVN)

Tại Đại hội, Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Đinh Thị Hồng Minh thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội đã công bố quyết định của Bộ Chính trị về việc chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030. Theo đó, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi gồm 68 đồng chí; Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi gồm 17 đồng chí.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2020-2025 Bùi Thị Quỳnh Vân được chỉ định tiếp tục giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2025-2030.

Bà Bùi Thị Quỳnh Vân, sinh năm 1974, quê quán tỉnh Quảng Ngãi; cao cấp lý luận chính trị; là Thạc sỹ Lý luận Văn học, Cử nhân Văn học.

Ngày 30/1/2021, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bà Bùi Thị Quỳnh Vân được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Ngày 1/7/2025, bà được bầu là Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2020-2025.

Bộ Chính trị cũng chỉ định Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh U Huấn tiếp tục giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025-2030.

Các ông Nguyễn Đức Tuy (Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh), Nguyễn Hoàng Giang (Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh) và bà Đinh Thị Hồng Minh (Phó Bí thư Tỉnh ủy) được chỉ định tiếp tục giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi, nhiệm kỳ 2025-2030.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Bùi Thị Quỳnh Vân đọc diễn văn bế mạc Đại hội. (Ảnh: Lê Phước Ngọc/TTXVN)

Phát biểu bế mạc Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Bùi Thị Quỳnh Vân nhấn mạnh Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2025-2030 đã thực sự phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ, thảo luận, phân tích, đánh giá khách quan, toàn diện 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2025.

Thành công của Đại hội là công sức, trí tuệ của các đại biểu tham dự; kết tinh trí tuệ và ý chí của toàn Đảng bộ, nhân dân các dân tộc; kết quả của sự vận dụng đúng đắn, sáng tạo đường lối, quan điểm, chủ trương của Đảng vào điều kiện thực tiễn.

Kết quả của Đại hội đã thể hiện ý chí, quyết tâm và khát vọng vươn lên, là nguồn cổ vũ, động viên to lớn đối với Đảng bộ, quân và dân các dân tộc tỉnh./.

