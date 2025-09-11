Khai mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ I

Sáng 11/9, tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh Quảng Ngãi, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 chủ đề “Đoàn kết-Dân chủ-Kỷ cương-Đột phá-Phát triển” diễn ra phiên khai mạc, với sự tham gia của 450 đại biểu, đại diện cho gần 92.000 đảng viên trong toàn tỉnh.

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình dự và chỉ đạo Đại hội.

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Nguyễn Hữu Đông, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Nguyễn Hoàng Anh, Phó Trưởng Ban chính sách, chiến lược Trung ương; Lâm Thị Phương Thanh, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Trung ương Đảng.

Ngoài ra, còn có lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương; nguyên lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi (cũ) và Kon Tum (cũ).

Phát biểu khai mạc Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2020-2025 Bùi Thị Quỳnh Vân nêu rõ: thực hiện Chỉ thị 45-CT/TW của Bộ Chính trị và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, từ nhiều tháng nay, bên cạnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sắp xếp tổ chức bộ máy, hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2025 và cả nhiệm kỳ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tập trung lãnh đạo, tổ chức thành công Đại hội tại 816 tổ chức cơ sở Đảng và 100 Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy, bảo đảm đúng quy trình, nội dung, chất lượng. Quảng Ngãi là một trong những đơn vị hoàn thành Đại hội cấp cơ sở sớm nhất cả nước.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi khẳng định Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I không chỉ là một cột mốc chính trị quan trọng mà còn là lời cam kết mạnh mẽ, hòa chung nhịp bước tiến của cả dân tộc.

Qua đó, đề nghị các đại biểu từ kết quả Đại hội ở cấp cơ sở, với kinh nghiệm hoạt động thực tiễn phong phú, tham gia đóng góp, tổng kết đánh giá, nêu bật thành tựu, kết quả đạt được, đồng thời thảo luận dân chủ, cởi mở, nghiêm túc và thẳng thắn phân tích sâu thêm những khuyết điểm, hạn chế, nguyên nhân trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh.

Các đại biểu tham gia thảo luận sâu 16 chuyên đề làm rõ thêm kết quả và định hướng cho sự phát triển của tỉnh thời gian tới, từ đó, xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội sát, đúng, phù hợp, biến tầm nhìn thành hiện thực.

“Bước sang kỷ nguyên mới, đòi hỏi Quảng Ngãi phải vượt qua chính mình phát triển cùng đất nước. Quán triệt sâu sắc, vận dụng sáng tạo tư tưởng và các quan điểm chỉ đạo theo tinh thần các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng; căn cứ tình hình, đặc điểm, bối cảnh của đất nước và thực tiễn của tỉnh, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa I đề ra định hướng xây dựng và phát triển, tạo dựng vị thế mới của tỉnh trong 5 năm tới, trình Đại hội đó là: Xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; phát huy truyền thống cách mạng anh hùng, đại đoàn kết các dân tộc; đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; bảo đảm quốc phòng, an ninh, tăng cường đối ngoại; phát triển nhanh và bền vững; phấn đấu đến năm 2030 là tỉnh phát triển khá, cùng cả nước bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Bùi Thị Quỳnh Vân nhấn mạnh.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hoà Bình (thứ hai, từ trái sang) dự Đại hội. (Ảnh: Lê Phước Ngọc/TTXVN)

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình khẳng định, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ I là Đại hội cấp tỉnh đầu tiên của cả nước trong nhiệm kỳ 2025-2030.

Đây là sự kiện chính trị trọng đại, dấu mốc có ý nghĩa to lớn, đặt nền móng phát triển, định hướng cho Đảng bộ không chỉ trong nhiệm kỳ 2025-2030 mà còn cho nhiều nhiệm kỳ tiếp theo, đưa Quảng Ngãi đồng hành cùng cả nước bước vào kỷ nguyên mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình khẳng định, Bộ Chính trị đánh giá cao sự chuẩn bị cho Đại hội của Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi; đồng thời, ghi nhận những thành tựu Đảng bộ, chính quyền, nhân dân địa phương đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Qua đó, kinh tế duy trì ở mức khá, quy mô kinh tế ngày càng được mở rộng và đứng thứ hạng cao trong cả nước; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng định hướng; nông nghiệp có bước chuyển mình mạnh mẽ theo hướng công nghệ cao, hình thành các vùng chuyên canh quy mô lớn.

Văn hóa-xã hội có nhiều tiến bộ, tỉ lệ hộ nghèo giảm nhanh, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện.

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình cũng đánh giá cao việc nhìn nhận thẳng vào khuyết điểm được nêu trong báo cáo chính trị. Qua đó, đề nghị Đảng bộ cần tập trung thảo luận sâu, phân tích kỹ nguyên nhân, đặc biệt là nguyên nhân chủ quan có giải pháp khắc phục quyết liệt, hiệu quả.

Để hiện thực hóa khát vọng xây dựng Quảng Ngãi thành tỉnh phát triển khá, một cực tăng trưởng quan trọng của khu vực miền Trung - Tây Nguyên, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh, phải coi trọng xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh là nhiệm vụ then chốt của then chốt, xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm nhiệm vụ; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo để mô hình chính quyền địa phương 2 cấp vận hành thông suốt, hiệu quả.

Tỉnh khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế, tạo ra những đột phá về kinh tế với mục tiêu tăng trưởng hai con số; chăm lo, nâng cao đời sống của nhân dân; đột phá trong cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, xem đây là nhiệm vụ cấp bách, quan trọng.

“Với truyền thống cách mạng anh hùng, với sức mạnh đại đoàn kết và khát vọng vươn lên, tôi tin tưởng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Quảng Ngãi sẽ thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội.

Tôi mong rằng, mỗi cán bộ, đảng viên và người dân Quảng Ngãi luôn quyết tâm “Hợp nhất sức mạnh - Kiến tạo tương lai” chung tay xây dựng tỉnh Quảng Ngãi phát triển nhanh, bền vững, góp phần tích cực vào sự phát triển chung của cả nước,” Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình nhắn nhủ.

Tại phiên khai mạc, Đại hội công bố Quyết định số 2319-QĐNS/TW, ngày 10/9/2025 của Bộ Chính trị chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2025-2030.

Theo đó, 68 đồng chí được chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030; 17 đồng chí tham gia Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Tại phiên Đại hội buổi chiều, các đại biểu tập trung thảo luận tại tổ các nội dung của Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025; Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025; góp ý Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030./.

