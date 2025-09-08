Bộ Chính trị làm việc với 6 tỉnh về công tác chuẩn bị Đại hội Đảng

Tổ Công tác số 1, số 3, số 4 của Bộ Chính trị làm việc với đại diện 6 Ban Thường vụ Tỉnh ủy các tỉnh: Đồng Nai, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Quảng Trị, Thái Nguyên, Phú Thọ.

Ngày 8/9, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổ Công tác số 1, số 3, số 4 của Bộ Chính trị làm việc với đại diện 6 Ban Thường vụ Tỉnh ủy các tỉnh: Đồng Nai, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Quảng Trị, Thái Nguyên, Phú Thọ để cho ý kiến vào các dự thảo văn kiện và phương án nhân sự cấp uỷ trình Đại hội đại biểu Đảng bộ nhiệm kỳ 2025-2030.

Tổ Công tác số 1 do Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Lương Cường chủ trì.

Tổ Công tác số 3 do Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì.

Tổ Công tác số 4 do Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú chủ trì.

Cùng dự làm việc có các Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư Trung ương Đảng.

Tại các buổi làm việc, các Tổ Công tác đã nghe và cho ý kiến vào dự thảo văn kiện chủ yếu trình Đại hội các Đảng bộ nhiệm kỳ 2025-2030, gồm Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025, Đề án nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ 2025-2030; dự thảo Nghị quyết Đại hội và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội./.