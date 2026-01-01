Nguồn lực nội sinh là tiền đề quan trọng để Quảng Ngãi vững bước giai đoạn mới

Ngày đầu năm mới 2026, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Hoàng Giang đã trả lời phóng viên Thông tấn xã Việt Nam về những kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế-xã hội tỉnh năm 2025; đồng thời chia sẻ những định hướng, giải pháp trọng tâm trong năm 2026 cũng như giai đoạn 2026-2030.

- Thưa Chủ tịch, năm 2025, Quảng Ngãi đạt được những chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế đáng chú ý nào? Ông có thể chia sẻ những giải pháp trọng tâm mà tỉnh đã triển khai?

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Hoàng Giang: Năm 2025 là năm cuối của nhiệm kỳ 5 năm 2021-2025; đồng thời là năm bản lề chuẩn bị cho giai đoạn phát triển mới 2026-2030. Dù đối mặt nhiều khó khăn, thách thức về thị trường, biến động giá năng lượng, nguyên liệu, thiên tai và dịch bệnh, Quảng Ngãi vẫn duy trì đà tăng trưởng cao.

Nổi bật là quy mô nền kinh tế của tỉnh theo giá hiện hành ước đạt gần 192.000 tỷ đồng. Tốc độ tăng trưởng GRDP năm 2025 (theo giá so sánh 2010) ước đạt 10,02%, cao hơn mục tiêu đề ra. Quảng Ngãi xếp vị trí thứ Nhất trong 6 tỉnh vùng Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, đứng 6/34 tỉnh, thành phố cả nước về tốc độ tăng GRDP và là một trong 6 tỉnh, thành phố có tốc độ tăng GRDP đạt hai con số.

Năm 2025, tổng vốn đầu tư toàn xã hội của tỉnh ước đạt hơn 82 nghìn tỷ đồng, tăng trên 14% so với kế hoạch. Thu hút đầu tư có nhiều khởi sắc, tỉnh đã thực hiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 4 dự án FDI với tổng vốn đầu tư 67,15 triệu USD; cấp phép đầu tư cho 21 dự án trong nước với tổng vốn đầu tư khoảng 13.000 tỷ đồng, chấp thuận chủ trương đầu tư 11 dự án để đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư với tổng vốn gần 92.000 tỷ đồng.

Nhà máy lọc hóa dầu Dung Quất-Công ty Cổ phần lọc hóa dầu Bình Sơn. (Ảnh: Phạm Cường/TTXVN)

Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp tỉnh ngày một trở thành điểm đến hấp dẫn của nhà đầu tư trong và ngoài nước. Các dự án VSIP Quảng Ngãi và VSIP II đang từng bước hình thành hệ sinh thái công nghiệp-đô thị-dịch vụ hiện đại, tạo tiền đề để Quảng Ngãi tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu.

Năm 2025 thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh ước đạt trên 35.500 tỷ đồng, vượt dự toán Trung ương giao và là năm thứ 5 liên tiếp vượt dự toán, tạo dư địa quan trọng cho đầu tư phát triển giai đoạn tới. GRDP bình quân đầu người năm 2025 dự kiến đạt trên 100 triệu đồng, tăng trên 9,8% so với năm 2024 và tăng hơn 66% so với năm 2020, góp phần cải thiện nâng cao đời sống nhân dân.

Du lịch có bước tiến ấn tượng, dần trở thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh. Năm 2025, toàn tỉnh đón khoảng 5,2 triệu lượt khách, tăng 38% so với năm 2024; doanh thu ước đạt khoảng 3.700 tỷ đồng, tăng khoảng 72%. Từ lợi thế “trung tâm du lịch biển-đảo” với Lý Sơn, Sa Huỳnh, Mỹ Khê, Thạch Bích-Núi Chúa, Măng Đen, Quảng Ngãi đang được định hướng phát triển Lý Sơn thành trung tâm du lịch biển, đảo tầm cỡ quốc gia, hình thành tam giác du lịch Lý Sơn-Măng Đen-Sa Huỳnh tạo nên thương hiệu riêng trên bản đồ du lịch cả nước.

Bên cạnh đó, ngành nông-lâm-thủy sản chuyển dịch theo hướng gia tăng giá trị và bền vững hơn. Nhiều vùng sản xuất hàng hóa tập trung được hình thành, gắn với tiêu chuẩn VietGAP, hữu cơ, OCOP và chuỗi liên kết 4 nhà; phát triển cây công nghiệp, cây dược liệu, nhất là sâm Ngọc Linh, mắc-ca và các loại cây ăn quả, rau hoa xứ lạnh trở thành hướng đi chiến lược để xây dựng Quảng Ngãi trở thành vùng dược liệu trọng điểm quốc gia.

Trên cơ sở cân đối nguồn lực, trong năm tỉnh đã chủ động rà soát, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn, kịp thời bố trí vốn cho các dự án trọng điểm, nâng cao tỷ lệ giải ngân. Nhiều công trình hạ tầng trọng điểm được khởi công, khánh thành, tạo sức lan tỏa lớn và khí thế chào mừng các sự kiện trọng đại của đất nước, của tỉnh như: đoạn cao tốc Bắc-Nam phía Đông, đoạn Quảng Ngãi-Hoài Nhơn; Dự án sản xuất ray đường sắt và thép đặc biệt Hòa Phát Dung Quất; các dự án hạ tầng Khu kinh tế Dung Quất; công trình xử lý nước thải đô thị và ứng phó biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai… qua đó từng bước hình thành hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ và tăng cường năng lực thu hút đầu tư trong giai đoạn tới.

Cao tốc Quảng Ngãi Hoài Nhơn kết nối tỉnh Quảng Ngãi và Gia Lai mới được khánh thành tháng 12/2025. (Ảnh: TTXVN)

Những kết quả đạt được trong năm 2025 đã ghi đậm dấu ấn sự nỗ lực rất lớn của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân; đồng thời cho thấy năng lực điều hành và sự đổi mới tư duy quản trị của chính quyền tỉnh trong giai đoạn vừa qua. Thành quả tỉnh đạt được trong năm 2025 là nguồn lực nội sinh quý báu để Quảng Ngãi vượt qua khó khăn và đạt được những kết quả quan trọng trên nhiều lĩnh vực.

- Thưa Chủ tịch, định hướng chiến lược để Quảng Ngãi tiếp tục nâng cao năng lực cạnh tranh, thu hút đầu tư và phát triển kinh tế bền vững trong năm 2026 và giai đoạn đoạn 2026-2030 sẽ được triển khai như thế nào?

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Hoàng Giang: Năm 2026 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, năm mở đầu giai đoạn phát triển mới, với nhiều thời cơ và thách thức đan xen.

Dự báo tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường; khả năng điều chỉnh chính sách tiền tệ, thương mại, đầu tư của các nền kinh tế lớn ảnh hưởng trực tiếp đến chỉ tiêu phát triển của tỉnh.

Để đạt được các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra, tỉnh xác định các nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt cần phải tập trung thực hiện đó là: Tổ chức thực hiện quyết liệt “Bộ tứ Nghị quyết trụ cột” và “3 Nghị quyết chuyên đề” của Bộ Chính trị; đồng thời quán triệt và thực hiện nghiêm túc các nội dung nhiệm vụ, giải pháp của Trung ương, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh về phát triển kinh tế-xã hội năm 2026 và 5 năm 2026-2030; bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất trong chỉ đạo và điều hành, có giải pháp cụ thể, đi thẳng vào từng “điểm nghẽn”, khắc phục triệt để các hạn chế còn tồn tại nhất là về mô hình tăng trưởng và chất lượng phát triển; hạ tầng-không gian phát triển-đầu tư công; quản trị công, thể chế và năng lực thực thi.

Quảng Ngãi tiếp tục hành động quyết liệt, không ngừng đổi mới tư duy, phương thức hành động; kiên trì mục tiêu đạt tăng trưởng GRDP 10% so với năm 2025, tạo nền tảng vững chắc thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu giai đoạn 2026-2030; thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I, phấn đấu đến năm 2030 đưa Quảng Ngãi trở thành tỉnh phát triển khá, là một cực tăng trưởng quan trọng ở khu vực miền Trung-Tây Nguyên.

Triển khai hiệu quả mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền đi đôi với phân bổ nguồn lực phù hợp; thường xuyên đánh giá, kịp thời khắc phục các bất cập phát sinh, bảo đảm bộ máy vận hành thông suốt, hiệu lực và hiệu quả ngay từ cơ sở.

Những ngôi nhà mới nơi rẻo cao Tây Trà (Quảng Ngãi) dần thành hình từ “Chiến dịch Quang Trung.” (Ảnh: Lê Phước Ngọc/TTXVN)

Tỉnh cũng xây dựng hoàn thiện vị trí việc làm của các cơ quan, đơn vị, địa phương làm cơ sở cơ cấu, sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức, viên chức phù hợp, đáp ứng yêu cầu thực tiễn; nâng cao tinh thần trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; xây dựng văn hóa công vụ “trách nhiệm-chuyên nghiệp-phục vụ”; lấy kết quả cuối cùng làm thước đo cho đánh giá cán bộ hướng tới một nền hành chính phục vụ, minh bạch, hiệu quả.

Quảng Ngãi tiếp tục tập trung đẩy mạnh phát triển các ngành mũi nhọn, công nghiệp chế biến, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, du lịch và dịch vụ chất lượng cao; liên kết vùng, nâng cao chuỗi giá trị và đổi mới sáng tạo, năng suất lao động, đảm bảo tăng trưởng bền vững, ổn định.

Thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện trong quản lý, điều hành và cung cấp dịch vụ công; xây dựng chính quyền số, kinh tế số, xã hội số; tạo đột phá trong cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư-kinh doanh, góp phần giảm thời gian, chi phí cho doanh nghiệp, người dân.

Song song với đó, tỉnh ưu tiên phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về hạ tầng, đất đai, thủ tục đầu tư; đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch, điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Quảng Ngãi thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; thu hút mạnh mẽ các dự án chiến lược, tạo động lực tăng trưởng mới.

Bên cạnh đẩy mạnh phát triển kinh tế, tỉnh quản lý chặt chẽ tài nguyên, bảo vệ môi trường và thích ứng biến đổi khí hậu, nâng cao chất lượng sống của Nhân dân; thực hiện đầy đủ, kịp thời chính sách an sinh xã hội; giữ vững quốc phòng-an ninh.

Với niềm tin sâu sắc vào sự lãnh đạo của Đảng, sự đồng thuận của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân, Quảng Ngãi quyết tâm phát huy truyền thống đoàn kết, kiên cường, sáng tạo, nỗ lực thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I ngay từ những năm đầu nhiệm kỳ.

- Trân trọng cảm ơn Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Hoàng Giang!./.

