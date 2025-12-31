Chủ tịch nước tiếp Đại sứ Philippines, Saudi Arabia đến chào từ biệt

Lời tự sự bằng hình ảnh của Đại sứ Philippines tại Việt Nam
Trong những chuyến đi từ Bắc vào Nam, phong cảnh Việt Nam hiện lên qua lăng kính của ông như một bức tranh sống động, kể lại những câu chuyện về vùng đất, con người.
Chiều 31/12, Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Đại sứ Cộng hòa Philippines Meynardo Los Banos Montealegre, Đại sứ Vương quốc Saudi Arabia Mohammed Ismaeil A. Dahlwy đến chào từ biệt.
Chiều 31/12, Ban Tổ chức TW tổ chức hội nghị công bố Quyết định của Bộ Chính trị về việc điều động, bổ nhiệm ông Hoàng Trung Dũng, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản giữ chức Phó Trưởng Ban Tổ chức TW.
Quyết liệt triển khai việc sắp xếp tổ chức bộ máy của Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là một trong 10 hoạt động và sự kiện nổi bật của công tác Mặt trận năm 2025.
Tân Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh khẳng định sẽ luôn nỗ lực tận tâm, tận lực học hỏi, rèn luyện, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng và phát triển Học viện.
Trước thềm năm mới 2026 - năm khởi đầu nhiệm kỳ Đại hội XIV của Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm đã dành thời gian trả lời phỏng vấn của Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN).
Đợt triển khai lần này gồm 4 sỹ quan được tuyển chọn kỹ lưỡng, đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn khắt khe của LHQ, sẵn sàng thay thế quân nhân tại phái bộ MINUSCA và triển khai vị trí mới tại Bỉ.
Thủ tướng nhấn mạnh 8 nhiệm vụ trọng tâm mà ngành ngân hàng cần thực hiện, trong đó có quản lý hiệu quả hoạt động ngân hàng trong các trung tâm tài chính quốc tế tại TP Hồ Chí Minh và Đà Nẵng.
Ban Bí thư quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Xuân Trường, Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan, Vụ trưởng Vụ Cơ quan Nội chính giữ chức Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương.
Sự lãnh đạo của Quốc hội cùng các cơ quan khác đã góp phần quan trọng đưa cuộc kháng chiến chống Mỹ đi đến thắng lợi vĩ đại mùa Xuân năm 1975, thống nhất đất nước và kể từ khóa VI (1976-1981), Quốc hội trở thành Quốc hội chung của cả nước Việt Nam thống nhất.
Bộ Chính trị, Ban Bí thư cơ bản thống nhất với kiến nghị, đề xuất nêu trong Báo cáo của Ban Tổ chức TW về tình hình, kết quả hoạt động của bộ máy hệ thống chính trị và chính quyền địa phương 2 cấp.
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Hội thảo bàn về đổi mới phương thức hoạt động công tác dân tộc, tôn giáo trong giai đoạn mới nhằm củng cố vững chắc hơn nữa khối đại đoàn kết dân tộc.
Chủ tịch nước yêu cầu Văn phòng Chủ tịch nước tập trung cao độ cho việc triển khai nhiệm vụ ngay từ những ngày đầu năm 2026; tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng công tác tham mưu chiến lược.
Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung và Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc đã ký Quy chế phối hợp trong triển khai công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế trên địa bàn thành phố.
Sáng 31/12, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị Tổng kết năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026 của ngành ngân hàng.
Sáng 31/12, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ công bố quyết định của Bộ Chính trị về việc điều động, phân công, bổ nhiệm ông Lê Hải Bình giữ chức Phó Giám đốc Học viện.
Kỳ họp thứ 10, Quốc hội đã xem xét, thông qua 51 luật, 8 nghị quyết quy phạm pháp luật, trong đó, nhiều Luật sẽ có hiệu lực ngay từ ngày 1/1/2026.
Sáng 31/12, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Lương Cường chủ trì giao ban triển khai nhiệm vụ trọng tâm của Văn phòng Chủ tịch nước tháng 1 năm 2026.
Đại sứ Trần Quốc Khánh cho biết Việt Nam sẵn sàng cử các chuyên gia và khuyến khích các doanh nghiệp vừa và nhỏ của Việt Nam sang hợp tác với các công ty khởi nghiệp của Algeria.
TTXVN trân trọng giới thiệu thông báo Kết luận của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2025 của Ban Chỉ đạo TW về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
Thủ tướng đề nghị các địa phương "thừa thắng xông lên," rút ngắn tiến độ, phấn đấu hoàn thành toàn bộ việc xây dựng lại nhà ở cho các hộ dân có nhà bị sập, đổ, lũ cuốn trôi trước ngày 15/1/2026.
Trong năm 2025, Đảng ủy, Ban lãnh đạo TTXVN chỉ đạo thông tin sát sao, quyết liệt, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng thông tin, hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.
Chiều 30/12, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp lần thứ 28 của Ban Chỉ đạo Quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).
Thủ tướng yêu cầu thực hiện nghiêm việc chống khai thác IUU, không chỉ phục vụ báo cáo Ủy ban châu Âu (EC) mà với mục tiêu kép gỡ thẻ vàng EC và phát triển ngành thủy sản Việt Nam bền vững.
Thủ tướng yêu cầu tiếp tục quan tâm, bồi dưỡng, tạo điều kiện để đội ngũ Đoàn viên trẻ phát triển toàn diện; có cơ chế đặt hàng, tạo cơ hội cho Đoàn viên trẻ thể hiện, cống hiến và trưởng thành.
Chiều 30/12, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính tới dự Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Chính phủ lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025–2030.
Nhìn lại năm 2025, Đại sứ Hoa Kỳ Marc Knapper cho rằng hai nước đã có những hợp tác hiệu quả trong thương mại, văn hóa, giáo dục, công nghệ số và hỗ trợ nhân đạo.
Công tác đối ngoại nhân dân trong giai đoạn mới là khâu trọng yếu trong chiến lược bảo vệ và xây dựng đất nước; là hoạt động thường xuyên; chủ động, tích cực, tạo cơ hội và không gian hợp tác mới.
Tổng Bí thư Tô Lâm cũng yêu cầu Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo có chọn lọc; đổi mới quản trị nội bộ theo hướng minh bạch, hiện đại;
Bắc Ninh khuyến khích phát triển điện mặt trời mái nhà, đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu đưa điện mặt trời mái nhà trở thành một cấu phần quan trọng trong cơ cấu năng lượng địa phương.
Những thành tựu trong quan hệ Việt Nam-Trung Quốc năm 2025 cho thấy quan hệ song phương đang bước vào “thời kỳ vàng thứ hai” đóng vai trò then chốt đối với sự phát triển ổn định, lâu dài của mỗi nước.
Trong năm 2025 với sự phối hợp tích cực và cố gắng chung của hai bên, tình hình trên biên giới Lạng Sơn và Quảng Tây cơ bản ổn định, thúc đẩy xây dựng cửa khẩu thông minh.