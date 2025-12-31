Chính trị

Chủ tịch nước tiếp Đại sứ Philippines, Saudi Arabia đến chào từ biệt

Chiều 31/12, Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Đại sứ Cộng hòa Philippines Meynardo Los Banos Montealegre, Đại sứ Vương quốc Saudi Arabia Mohammed Ismaeil A. Dahlwy đến chào từ biệt.

ttxvn-chu-tich-nuoc-tiep-dai-su-philippines-den-chao-tu-biet-1.jpg
Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Đại sứ Philippines tại Việt Nam Meynardo Los Banos Montealegre. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)
ttxvn-chu-tich-nuoc-tiep-dai-su-philippines-den-chao-tu-biet-2.jpg
Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Đại sứ Philippines tại Việt Nam Meynardo Los Banos Montealegre. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)
ttxvn-chu-tich-nuoc-tiep-dai-su-saudi-arabia-den-chao-tu-biet-2.jpg
Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Đại sứ Vương quốc Saudi Arabia tại Việt Nam Mohammed Ismaeil A. Dahlwy. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)
ttxvn-chu-tich-nuoc-tiep-dai-su-saudi-arabia-den-chao-tu-biet-1.jpg
Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Đại sứ Vương quốc Saudi Arabia tại Việt Nam Mohammed Ismaeil A. Dahlwy. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)
