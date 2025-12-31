Những kết quả trong nhiệm kỳ Đại hội XIII và định hướng trong Đại hội XIV của Đảng

Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định những kết quả mà đất nước đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua là kết tinh của sự lãnh đạo tài tình của Đảng, sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị.

Trong bài trả lời phỏng vấn TTXVN Tết 2026, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định những kết quả mà đất nước đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua là kết tinh của sự lãnh đạo tài tình của Đảng, sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị và trên hết là sự đồng lòng, quyết tâm, bản lĩnh và nghĩa tình của nhân dân ta trong những thời khắc thử thách nhất.

Chúng ta đã vượt qua thử thách bằng ý chí, nghị lực và sự đoàn kết; giữ vững ổn định để phát triển; kiên trì chỉnh đốn, hoàn thiện để đi nhanh hơn và đi chắc hơn.

Những thành tựu đạt được là to lớn, đáng trân trọng, nhưng chúng ta vẫn phải khiêm tốn, tỉnh táo, không được “ngủ quên bên vòng nguyệt quế.”

Chặng đường phía trước còn nhiều việc lớn, việc khó, muốn đi xa, đi đến đích thì điều quan trọng nhất vẫn là phải giữ vững niềm tin, kỷ cương, đặt lợi ích quốc gia - dân tộc và hạnh phúc của nhân dân lên trên hết.

Trong bài phỏng vấn, Tổng Bí thư Tô Lâm nêu 5 định hướng trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Tổng Bí thư cũng nêu 3 điểm lớn về tư tưởng chủ đạo và tầm nhìn chiến lược mà Đại hội XIV cần làm rõ và lan tỏa mạnh mẽ, đó là: đoàn kết và niềm tin, kỷ cương và đột phá, phát triển vì con người và bằng tri thức.

Tổng Bí thư Tô Lâm gửi một thông điệp ngắn gọn, chân thành tới Nhân dân Việt Nam, tới đội ngũ cán bộ, đảng viên và tới bạn bè và cộng đồng quốc tế./.