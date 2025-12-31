Chính trị

Điện mừng nhân dịp kỷ niệm lần thứ 67 Quốc khánh nước Cộng hòa Cuba

Tổng Bí thư Tô Lâm và Chủ tịch nước Lương Cường đã gửi điện mừng tới Bí thư thứ nhất BCH Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Miguel Díaz-Canel Bermúdez nhân dịp kỷ niệm Quốc khánh Cuba.

Việt Đức
Quan hệ đoàn kết truyền thống, hữu nghị đặc biệt Việt Nam-Cuba
Quan hệ đoàn kết truyền thống, hữu nghị đặc biệt Việt Nam-Cuba

Nhân dịp kỷ niệm lần thứ 67 Quốc khánh nước Cộng hòa Cuba (1/1/1959-1/12026), ngày 31/12, Tổng Bí thư Tô Lâm và Chủ tịch nước Lương Cường đã đồng gửi điện mừng tới Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Miguel Díaz-Canel Bermúdez.

Cũng nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi điện mừng tới Thủ tướng Manuel Marrero Cruz và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã gửi điện mừng tới Chủ tịch Quốc hội Chính quyền Nhân dân Esteban Lazo Hernández.

Cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã gửi điện mừng tới Bộ trưởng Ngoại giao Bruno Rodríguez Parrilla./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Hà Nội #kỷ niệm #Điện mừng #Quốc khánh #nước Cộng hòa Cuba TP. Hà Nội
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản Dương Trung Ý

Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản Dương Trung Ý

Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản công bố Quyết định về việc chỉ định đồng chí Dương Trung Ý tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy cơ quan Tạp chí nhiệm kỳ 2025-2030.