Điện mừng nhân dịp kỷ niệm lần thứ 67 Quốc khánh nước Cộng hòa Cuba

Nhân dịp kỷ niệm lần thứ 67 Quốc khánh nước Cộng hòa Cuba (1/1/1959-1/12026), ngày 31/12, Tổng Bí thư Tô Lâm và Chủ tịch nước Lương Cường đã đồng gửi điện mừng tới Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Miguel Díaz-Canel Bermúdez.

Cũng nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi điện mừng tới Thủ tướng Manuel Marrero Cruz và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã gửi điện mừng tới Chủ tịch Quốc hội Chính quyền Nhân dân Esteban Lazo Hernández.

Cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã gửi điện mừng tới Bộ trưởng Ngoại giao Bruno Rodríguez Parrilla./.

