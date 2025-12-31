Thủ tướng nêu 8 nhiệm vụ trọng tâm của ngành ngân hàng trong thời gian tới

Sáng 31/12, dự Hội nghị tổng kết năm 2025 và triển khai nhiệm vụ ngành Ngân hàng năm 2026 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tổ chức, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khái quát thành tựu của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và toàn ngành ngân hàng với 32 chữ: “Thể chế thông thoáng, hạ tầng tiên phong, chính sách linh hoạt, điều hành hợp lý, khắc phục hiệu quả, ngân hàng phát triển, nhân dân thụ hưởng, đất nước tự cường.”

Dự hội nghị có: Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương và ngành Ngân hàng.

Hội nghị đánh giá trong bối cảnh kinh tế toàn cầu tiếp tục đối mặt với nhiều rủi ro, bất định; bám sát chủ trương, các nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, năm 2025, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, hiệu quả, phối hợp đồng bộ, hài hòa, chặt chẽ với chính sách tài khóa và các chính sách khác góp phần ưu tiên thúc đẩy mạnh mẽ tăng trưởng kinh tế gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát.

Đơn vị tiếp tục giữ nguyên các mức lãi suất điều hành nhằm tạo điều kiện cho tổ chức tín dụng tiếp cận nguồn vốn với chi phí thấp để góp phần hỗ trợ nền kinh tế; tổ chức tín dụng tiếp tục tiết giảm chi phí hoạt động để phấn đấu hạ lãi suất cho vay; sẵn sàng chia sẻ một phần lợi nhuận nhằm hỗ trợ người dân, doanh nghiệp; mặt bằng lãi suất cho vay tiếp tục giữ ổn định.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đến dự hội nghị. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam điều hành tỷ giá linh hoạt, phù hợp với điều kiện thị trường, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô và kiểm soát lạm phát. Triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý nhà nước về thị trường vàng. Thực hiện các giải pháp điều hành tín dụng phù hợp với diễn biến kinh tế vĩ mô nhằm góp phần hỗ trợ tăng trưởng kinh tế, kiểm soát lạm phát. Hướng tín dụng vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, các lĩnh vực ưu tiên, các động lực tăng trưởng. Kịp thời áp dụng biện pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho khách hàng do ảnh hưởng của thiên tai, bão lũ.

Ngành Ngân hàng đẩy mạnh chuyển đổi số, đặc biệt là trong hoạt động thanh toán; cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu; hoàn thiện hệ thống pháp luật về tiền tệ và hoạt động ngân hàng tiếp tục được hoàn thiện, bảo đảm hệ thống ngân hàng hoạt động an toàn vừa bám sát yêu cầu thực tiễn, đáp ứng kịp với xu thế và chuẩn mực, thông lệ quốc tế.

Tăng trưởng tín dụng năm 2025 tích cực hơn so với cùng kỳ năm 2024. Đến ngày 24/12/2025, dư nợ tín dụng nền kinh tế đạt trên 18,40 triệu tỷ đồng, tăng 17,87% so với cuối năm 2024. Cơ cấu tín dụng tiếp tục tập trung vào lĩnh vực sản xuất kinh doanh, nhất là các lĩnh vực ưu tiên, các động lực tăng trưởng theo chủ trương của Chính phủ.

Thời gian tới, dự báo tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, khó khăn, thách thức, rủi ro, bất định gia tăng, toàn ngành Ngân hàng tiếp tục tập trung điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, phối hợp chặt chẽ với chính sách tài khóa và các chính sách vĩ mô khác nhằm giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế và bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tiếp tục điều hành lãi suất, tỷ giá phù hợp với diễn biến tình hình kinh tế vĩ mô, lạm phát và mục tiêu chính sách tiền tệ; triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý thị trường vàng; chỉ đạo các tổ chức tín dụng tăng trưởng tín dụng an toàn, hiệu quả, hướng tín dụng vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên và các động lực tăng trưởng kinh tế.

Ngành Ngân hàng tiếp tục triển khai các chương trình tín dụng theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; thực hiện các giải pháp tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn ngân hàng; triển khai các giải pháp đẩy mạnh chuyển đổi số, hoàn thiện cơ sở dữ liệu chuyên ngành, cải cách hành chính và dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt và bảo đảm an ninh, an toàn trong hoạt động ngân hàng; quyết liệt xử lý nợ xấu, hạn chế tối đa nợ xấu phát sinh...

Thủ tướng Phạm Minh Chính thay mặt Tổng Bí thư Tô Lâm và lãnh đạo Đảng, Nhà nước gửi tới hội nghị lời chào thân ái, lời thăm hỏi chân tình và những lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Nhìn lại năm 2025 và cả nhiệm kỳ 2021-2025, Thủ tướng cho biết, bối cảnh thế giới biến động nhanh, phức tạp, khó lường. Trong bối cảnh khó khăn nhiều hơn thuận lợi, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự đồng hành của Quốc hội và sự ủng hộ, nỗ lực của người dân, doanh nghiệp, tình hình kinh tế-xã hội nước ta tiếp tục phát triển tích cực, tháng sau cao hơn tháng trước, quý sau cao hơn quý trước, năm sau cao hơn năm trước.

Năm 2025, cả nước hoàn thành thắng lợi, đạt và vượt 15/15 chỉ tiêu chủ yếu, trong đó, tốc độ tăng trưởng 8% thuộc nhóm cao hàng đầu thế giới và khu vực. Kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát, tăng trưởng được thúc đẩy, các cân đối lớn của nền kinh tế, an sinh xã hội được bảo đảm; đời sống nhân dân được nâng lên; quốc phòng, an ninh được củng cố, tăng cường; đối ngoại và hội nhập quốc tế được đẩy mạnh, là điểm sáng trong bối cảnh quốc tế nhiều khó khăn. Kết quả trên tạo nền tảng, tiền đề để đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số trong thời gian tới, góp phần thực hiện thắng lợi 2 mục tiêu chiến lược 100 năm.

Khẳng định trong thành tích chung đạt được của cả nền kinh tế có sự đóng góp quan trọng của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và ngành ngân hàng, Thủ tướng khái quát thành tựu của ngành Ngân hàng bằng 32 chữ: “Thể chế thông thoáng, hạ tầng tiên phong, chính sách linh hoạt, điều hành hợp lý, khắc phục hiệu quả, ngân hàng phát triển, nhân dân thụ hưởng, đất nước tự cường.”

Chứng minh nhận định trên bằng những việc làm, con số cụ thể, thuyết phục, Thủ tướng chỉ rõ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam là cơ quan “đi đầu” trong trong thực hiện đồng thời chủ trương sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy; hoàn thành vượt các mục tiêu về cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính; chính thức cung cấp thêm 32 dịch vụ công trực tuyến toàn trình trên Cổng dịch vụ công quốc gia.

Ngành Ngân hàng tiếp tục giữ vững ngọn cờ tiên phong trong tiến trình chuyển đổi số quốc gia, năm 2025, giá trị thanh toán không dùng tiền mặt qua hệ thống ngân hàng so với GDP ước khoảng trên 27 lần; giữ nguyên các mức lãi suất điều hành để tạo điều kiện vốn chi phí thấp cho tổ chức tín dụng và hỗ trợ nền kinh tế.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã tham mưu cho Chính phủ xử lý bài bản, hiệu quả các ngân hàng yếu kém thông qua chuyển giao 4 ngân hàng yếu kém; nâng cao tính bảo mật, an toàn giao dịch; cơ cấu lại và xử lý nợ xấu tiếp tục đạt được những tiến triển quan trọng, tỷ lệ nợ xấu nội bảng dưới 2%. Đến cuối tháng 9/2025, tổng tài sản của hệ thống đạt trên 25,8 triệu tỷ đồng, tăng 84,4% so với cuối năm 2020.

Thông qua đổi mới hoạt động của ngành, nhân dân được tiếp cận dịch vụ tài chính rộng hơn, tỷ lệ người trưởng thành có tài khoản ngân hàng đạt 86,97%, tăng đáng kể so với mức 68,44% của năm 2020, tăng mạnh giao dịch số qua Internet, điện thoại di động, ví điện tử và hệ thống thanh toán ổn định giúp người dân thanh toán nhanh, thuận tiện.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam góp phần quan trọng trong giữ vững xếp hạng tín nhiệm quốc gia, tạo nền tảng vững chắc để Việt Nam huy động hiệu quả các nguồn lực trong nước và quốc tế cho mục tiêu tăng trưởng cao trong giai đoạn tới.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng thẳng thắn nhìn nhận một số vấn đề cần khắc phục và khó khăn, thách thức lớn cần vượt qua của ngành Ngân hàng như trong việc hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận vốn; quản lý thị trường vàng cần tốt hơn; còn các tổ chức tín dụng yếu kém; hoạt động tín dụng trong một số lĩnh vực vẫn còn tiềm ẩn rủi ro; thách thức trong chuyển đổi số, tội phạm lĩnh vực công nghệ cao, thanh toán điện tử diễn biến phức tạp…

Phân tích các nguyên nhân và bài học kinh nghiệm, Thủ tướng lưu ý năm 2026 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm diễn ra Đại hội lần thứ XIV của Đảng, năm đầu triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng XIV và Kế hoạch 5 năm 2026-2030, các Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Chính phủ, cũng là năm đầu đất nước đứng trước thời cơ lịch sử, bước vào kỷ nguyên mới giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

“Ngành Ngân hàng phải góp phần quan trọng vào ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng 2 con số, đảm bảo các cân đối lớn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân,” Thủ tướng chỉ rõ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng nhấn mạnh 8 nhiệm vụ trọng tâm mà ngành ngân hàng cần thực hiện trong thời gian tới. Trong đó, tập trung triển khai Nghị quyết Đại hội XIV, các Nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; đẩy mạnh hoàn thiện, tạo đột phát mạnh mẽ hơn nữa về thể chế và cải cách hành chính trong lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước; đặc biệt, quản lý hiệu quả hoạt động ngân hàng trong các Trung tâm tài chính quốc tế tại Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng.

Ngành Ngân hàng đổi mới tư duy, đột phá phát triển, nhưng phải hực hiện nhất quán mục tiêu giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế; thúc đẩy mạnh mẽ tăng trưởng và đầu tư, nhất là đầu tư về chất, đầu tư cho khoa học, công nghệ; triển khai hiệu quả các Nghị quyết chiến lược mới, trụ cột của Bộ Chính trị sẽ ban hành tới đây.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phải điều hành room tính dụng phù hợp; kiểm soát rủi ro theo thông lệ quốc tế và công cụ thị trường; tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp tăng trưởng tín dụng an toàn, hiệu quả, ưu tiên cho sản xuất, kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên và động lực tăng trưởng; bảo đảm an toàn hệ thống tiền tệ, tín dụng, ngân hàng; thúc đẩy phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia cả trong hoạt động của ngân hàng và trong tín dụng; thực hiện hiệu quả chính sách an sinh xã hội, nhất là đối với gia đình chính sách, người yếu thế và khi bị ảnh hưởng bởi thiên tai.

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu khắc phục hậu quả, cơ cấu lại các tổ chức tín dụng yếu kém, theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, trong đó có xử lý Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn; thực hiện tốt các mặt công tác nội bộ, với việc xây dựng đội ngũ cán bộ ngành Ngân hàng có tài, có tầm, có tâm, có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức trong sáng, trách nhiệm cao, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích quốc gia, dân tộc, lợi ích của Nhân dân.

Thủ tướng mong muốn và tin tưởng, ngành Ngân hàng sẽ tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang và những thành tựu đạt được; “nhìn xa, trông rộng, nghĩ sâu, làm lớn” và tinh thần “chủ động, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả,” “tự tin, vượt qua chính mình”; nỗ lực phấn đấu hơn nữa, hoàn thành xuất sắc các chức năng, nhiệm vụ được giao và sứ mệnh là một trong ngành tiên phong trên mặt trận kinh tế.

Tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã trao phần thưởng của Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ tặng các tập thể, cá nhân thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có thành tích xuất sắc, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc./.

Thủ tướng dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2026 của ngành ngân hàng Sáng 31/12, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị Tổng kết năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026 của ngành ngân hàng.