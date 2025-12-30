Đại sứ Marc Knapper: Năm 2025 có ý nghĩa đặc biệt trong quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ

Năm 2025 là một năm đặc biệt, đánh dấu 30 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam-Hoa Kỳ, tràn ngập những khoảnh khắc ý nghĩa, thể hiện sức mạnh và sự phát triển của quan hệ đối tác song phương.

Đó là nhận định của Đại sứ Hoa Kỳ Marc Knapper khi nhìn lại những kết quả đạt được trong quan hệ hợp tác hai nước trong năm qua.

Trong thông điệp gửi báo chí ngày 30/12, Đại sứ Marc Knapper nhắc tới dấu ấn hợp tác giáo dục đại học: “Chúng ta đã đón đoàn đại diện các trường đại học Hoa Kỳ quy mô nhất đến thăm Việt Nam, nhằm tăng cường trao đổi và hợp tác học thuật giữa các trường đại học hai nước. Tôi rất tự hào rằng các tổ chức giáo dục tuyệt vời tại Hoa Kỳ tiếp tục thu hút sinh viên Việt Nam, đưa Việt Nam trở thành quốc gia đứng thứ năm về số lượng du học sinh, với 36,000 người đang theo học tại Hoa Kỳ.”

Trong lĩnh vực văn hóa, Đại sứ Marc Knapper đề cập tới chuỗi hoạt động đã mang các câu chuyện của hai nước đến với công chúng. Chuỗi hoạt động này bao gồm bốn Lễ hội Hữu nghị được tổ chức trên khắp Việt Nam và sự kết hợp đặc biệt với rapper Việt Nam Suboi cho ra mắt video âm nhạc mang tên “Never before” nhằm tôn vinh sự gắn kết giữa người dân hai nước.

Hoa Kỳ cũng đã xuất bản một báo cáo đặc biệt mang tên “Việt Nam quan trọng với Hoa Kỳ, Hoa Kỳ quan trọng với Việt Nam” trong đó sử dụng các dữ liệu và số liệu thể hiện chiều sâu của quan hệ hợp tác.

Bên cạnh đó, theo Đại sứ Marc Knapper, quan hệ song phương cũng mở rộng ra lĩnh vực hỗ trợ nhân đạo trong việc ứng phó hậu quả của nhiều cơn bão và trận lũ ở miền Bắc và miền Trung Việt Nam. Trong vài tháng vừa qua, Hoa Kỳ đã hỗ trợ Việt Nam 1,75 triệu USD. Ngoài ra, hai nước đã tổ chức chương trình "Bạn bè Thái Bình Dương" lần đầu tiên giữa Lục quân Hoa Kỳ tại Thái Bình Dương và tỉnh Quảng Trị, tập trung vào tăng cường năng lực sẵn sàng về y tế và ứng phó thảm họa.

Hai nước đã khánh thành Thao trường huấn luyện xử lý vật nổ tại Trung tâm Hành động Bom mìn Quốc gia Việt Nam tại Ba Vì và tiếp tục đạt được những tiến bộ trong xử lý ô nhiễm dioxin tại sân bay Biên Hòa, nhấn mạnh cam kết của Hoa Kỳ trong việc giải quyết hậu quả chiến tranh, đồng thời thúc đẩy hợp tác về một chương trình nghị sự hướng tới tương lai.

Quan hệ kinh tế tiếp tục phát triển sâu sắc hơn trong năm nay. Hoa Kỳ tiếp tục là thị trường xuất khẩu hàng đầu và đối tác thương mại lớn thứ hai của Việt Nam. Một số lượng đông kỷ lục - hơn 100 doanh nghiệp Việt Nam đã dự Hội nghị thượng đỉnh Đầu tư SelectUSA lần thứ 11, nhằm tăng cường cơ hội thương mại và đầu tư.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và ông Jensen Huang, Nhà sáng lập kiêm Giám đốc Điều hành Tập đoàn NVIDIA thưởng thức ẩm thực đường phố Hà Nội tối 5/12/2024. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Hoa Kỳ và Việt Nam đang hợp tác chặt chẽ trong công nghệ số - với các chương trình của Chính phủ Hoa Kỳ và các công ty Hoa Kỳ như Meta, Google, NVIDIA, Qualcomm và AWS sát cánh cùng các bộ ngành, các trường đại học, các công ty khởi nghiệp Việt Nam nhằm mở rộng cơ sở hạ tầng AI, đào tạo tài năng và tăng tốc chuyển đổi số quốc gia, góp phần thúc đẩy một mối quan hệ mạnh mẽ hơn và thịnh vượng hơn.

"Hướng tới năm sau, chúng ta cùng giữ vững cam kết làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác và tiếp tục hợp tác vì một tương lai an toàn hơn, an ninh hơn và thịnh vượng hơn cho cả hai quốc gia và khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Tôi xin chúc các bạn một năm mới an toàn, vui vẻ, và tràn ngập hứng khởi," Đại sứ Marc Knapper bày tỏ./.

