Thông tấn xã Việt Nam năm 2025: Đổi mới sáng tạo và bứt phá

Chiều 30/12, tại trụ sở Trung tâm Thông tấn Quốc gia đã diễn ra Hội nghị tổng kết công tác và phong trào thi đua năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026 của Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN).

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc TTXVN Vũ Việt Trang đánh giá cao và biểu dương sự tận tâm, nhiệt huyết, nỗ lực cống hiến của các cán bộ, viên chức trong toàn ngành, ở từng lĩnh vực công tác, cả trong và ngoài nước.

Trong năm qua, TTXVN đã có một bộ máy hoạt động tinh gọn hơn, được vận hành thông suốt, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả; các chế độ, chính sách được triển khai thỏa đáng, theo đúng quy định.

Trên mặt trận thông tin, TTXVN tiếp tục khẳng định vai trò là cơ quan báo chí chủ lực, đặc biệt trong các tuyến thông tin cao điểm của năm 2025.

Trên lĩnh vực hợp tác quốc tế, TTXVN là đối tác chủ động, trách nhiệm trong môi trường truyền thông khu vực và thế giới./.