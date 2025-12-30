Trang Nhân dân tiếng Hàn Quốc: Không gian truyền thông mới bằng tiếng nước ngoài

Thực hiện chủ trương đẩy mạnh thông tin đối ngoại trong tình hình mới, nhằm đáp ứng nhu cầu tìm hiểu về Việt Nam của bạn bè quốc tế và cộng đồng sử dụng tiếng Hàn Quốc trên toàn thế giới, ngày 30/12, Báo Nhân Dân chính thức khai trương trang Nhân Dân điện tử tiếng Hàn Quốc.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Ngô Đông Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương cho rằng Báo Nhân Dân điện tử tiếng Hàn Quốc ra đời sẽ giúp cộng đồng người Hàn Quốc đang sinh sống, làm việc tại Việt Nam cũng như giúp cho bạn đọc sử dụng tiếng Hàn trên thế giới tiếp cận trực tiếp và hiểu chính xác thông tin chính thống về Việt Nam, qua đó tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau, thúc đẩy hợp tác đầu tư, thương mại, giao lưu văn hóa và kết nối xã hội giữa hai nước.

Việc ra mắt Báo Nhân Dân điện tử tiếng Hàn Quốc là sự cụ thể hóa kịp thời, nghiêm túc và sáng tạo về chủ trương, đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa của Đảng, Nhà nước ta, đồng thời cũng là minh chứng cho sự triển khai hiệu quả kết quả chuyến thăm Hàn Quốc của Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao hồi tháng 8/2025.

“Sự kiện hôm nay tiếp tục khẳng định nỗ lực đổi mới, sáng tạo của Báo Nhân Dân - cơ quan ngôn luận của Đảng, tiếng nói của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam trong việc chủ động hội nhập, đẩy mạnh chuyển đổi số, phát huy vai trò dẫn dắt trong thông tin đối ngoại, đưa tiếng nói chính thống của Việt Nam tới đông đảo bạn bè quốc tế,” ông Ngô Đông Hải nêu rõ.

Ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam cho biết, hiện nay, cùng với Nhân Dân điện tử tiếng Việt, các phiên bản tiếng nước ngoài như tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Trung Quốc, tiếng Nga và tiếng Tây Ban Nha đã góp phần quan trọng trong việc tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tới đông đảo quần chúng nhân dân trong nước, kiều bào ta ở nước ngoài, cũng như những độc giả người nước ngoài quan tâm tới Việt Nam.

Theo ông Lê Quốc Minh, việc khai trương Báo Nhân Dân điện tử tiếng Hàn Quốc không chỉ là thêm một ngôn ngữ, mà là mở ra một không gian truyền thông mới bằng tiếng nước ngoài với đối tượng độc giả riêng biệt, góp phần tăng cường hiệu quả truyền thông đối ngoại của Đảng và Nhà nước; tạo kênh thông tin chính thống, tin cậy, phục vụ độc giả Hàn Quốc và cộng đồng sử dụng tiếng Hàn Quốc trên toàn thế giới.

Qua đó, góp phần thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Hàn Quốc; mở rộng không gian truyền thông về hình ảnh một Việt Nam hòa bình, ổn định, năng động, phát triển; đồng thời tham gia đấu tranh bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, lợi ích quốc gia; củng cố niềm tin, sự hiểu biết và tình đoàn kết giữa nhân dân hai nước.

Chia sẻ tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng đánh giá cao việc Báo Nhân Dân khai trương trang Nhân Dân điện tử tiếng Hàn Quốc, nhấn mạnh việc chính thức đưa tiếng Hàn Quốc vào hệ sinh thái báo điện tử của Báo Nhân Dân không những là bước phát triển về mặt chuyên môn, kỹ thuật hay ngôn ngữ mà thể hiện tầm nhìn chiến lược, tinh thần trách nhiệm, khát vọng đóng góp cho sự phát triển của đất nước, đặc biệt là cho báo chí truyền thông.

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hàn Quốc tại Việt Nam Choi Young Sam phát biểu. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Phát biểu tại sự kiện, ông Choi Young Sam, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hàn Quốc tại Việt Nam cho rằng, việc khai trương Báo Nhân Dân điện tử tiếng Hàn Quốc trong giai đoạn này là một thành tựu vô cùng ý nghĩa, góp phần mang lại động lực mới cho mối quan hệ Hàn Quốc-Việt Nam.

Đặc biệt, với vị thế là cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Việt Nam, việc Báo Nhân Dân ra mắt trang điện tử tiếng Hàn Quốc không chỉ là sự mở rộng dịch vụ ngôn ngữ đơn thuần mà còn là một bước đi mang tính biểu tượng, cho thấy Việt Nam coi Hàn Quốc là đối tác hợp tác chiến lược quan trọng.

Đại sứ Choi Young Sam chúc phiên bản tiếng Hàn Quốc của Báo Nhân Dân sẽ trở thành kênh quan trọng để kết nối Việt Nam và Hàn Quốc một cách chính xác và sâu sắc hơn trong kỷ nguyên phát triển mới của Việt Nam./.

