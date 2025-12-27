Nhìn lại năm 2025: Quyết liệt đấu tranh với thông tin xấu độc trên không gian số

Lần đầu tiên trong “lịch sử” đấu tranh với các nền tảng xuyên biên giới, ngày 4/12/2025, Facebook, Youtube và TikTok đều đã buộc phải ngăn chặn các tài khoản/trang/kênh của tổ chức, cá nhân chống phá cộm cán. Cơ quan chức năng đã rà quét 24/7, ứng dụng công nghệ phát hiện sớm nguồn thông tin vi phạm.

Đó là thông tin ông Lê Quang Tự Do, Cục trưởng Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử cung cấp tại Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác năm 2025, nhiệm kỳ 2021-2025 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026, diễn ra ngày 27/12 tại Hà Nội.

Cụ thể, trong năm 2025, Facebook đã gỡ 6.479 bài viết, 25 tài khoản, 3 group và 13 trang vi phạm; YouTube gỡ 2.323 video và 22 kênh vi phạm (đăng tải khoảng 16 nghìn video); TikTok gỡ 1.457 video, 1.452 tài khoản (đăng tải khoảng 198.704 video) và 49 audio.

Trong giai đoạn 2021-2025, công tác quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử đạt nhiều kết quả rõ nét, riêng việc ngăn chặn, gỡ bỏ nội dung vi phạm trên Facebook, YouTube, TikTok đã đạt trên 92%, cho thấy hiệu quả quản lý và phối hợp quốc tế được nâng cao.

Việc ngăn chặn, gỡ bỏ nội dung vi phạm trên Facebook, YouTube, TikTok đã đạt trên 92%. (Ảnh minh họa: Nguyễn Oanh/TTXVN)

Trong lĩnh vực phát thanh, truyền hình, công tác chỉ đạo, định hướng thông tin được thực hiện chủ động, kịp thời, linh hoạt, bám sát thực tiễn, vừa phục vụ hiệu quả các nhiệm vụ chính trị trọng tâm, vừa tuyên truyền sâu rộng các sự kiện chính trị lịch sử lớn của đất nước, củng cố niềm tin xã hội, cổ vũ phong trào thi đua yêu nước.

Đáng chú ý, công tác đấu tranh với các tổ chức nước ngoài cung cấp nội dung thông tin xuyên biên giới vào Việt Nam tiếp tục được triển khai mạnh mẽ. Từ năm 2021 đến nay, nhiều đợt đấu tranh cứng rắn, quyết liệt đã được tổ chức, buộc các doanh nghiệp như Facebook, Google, Apple, TikTok phải nghiêm túc hợp tác, gỡ bỏ nội dung vi phạm pháp luật Việt Nam, tăng tỷ lệ đáp ứng yêu cầu ngăn chặn, xử lý thông tin xấu độc.

Song song với đó, công tác phối hợp giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 35 Trung ương được tăng cường nhằm rà quét, đánh giá xu hướng dư luận, kịp thời phát hiện, ngăn chặn các nguồn phát tán thông tin xấu độc, tin giả. Nhiều website vi phạm bị chặn, các đối tượng phát tán thông tin sai sự thật bị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Lĩnh vực thông tin điện tử tiếp tục được chấn chỉnh, tình trạng “báo hóa” trang thông tin điện tử, mạng xã hội cơ bản được xử lý. Ý thức của người sử dụng mạng xã hội ngày càng được nâng cao, từng bước hình thành văn hóa ứng xử lành mạnh trên không gian mạng.

Trong lĩnh vực trò chơi điện tử trên mạng, thị trường trong nước tiếp tục phát triển, doanh thu năm 2025 ước đạt khoảng 600 triệu USD. Công tác rà soát, chặn gỡ game không phép, game vi phạm pháp luật xuyên biên giới được tăng cường, cùng với xây dựng hệ thống cấp và quản lý mã nhận diện cho trò chơi điện tử đã được cấp phép.

Bên cạnh đó, việc kiểm soát quảng cáo vi phạm trên các nền tảng xuyên biên giới được siết chặt, triển khai sáng kiến “White List” nhằm điều hướng dòng tiền quảng cáo về các nền tảng nội dung số trong nước. Công tác xử lý nghệ sỹ, người có ảnh hưởng quảng cáo sai sự thật được thực hiện nghiêm, đồng thời tăng cường kết nối mạng lưới đa kênh, công ty quản lý KOL và các nền tảng mạng xã hội để phối hợp truyền thông chính sách, nhất là trong các dịp kỷ niệm lớn của đất nước.

Ông Lê Quang Tự Do khẳng định việc xây dựng một môi trường văn hóa lành mạnh trên không gian mạng là nhiệm vụ chiến lược không chỉ của Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử mà là của toàn ngành văn hóa, thể thao và du lịch.

"Để làm được điều đó, chúng ta phải kiên trì thực hiện hai nhiệm vụ song hành và bổ trợ cho nhau, vừa 'xây' để lan tỏa những giá trị đúng, đẹp, vừa 'chống' để ngăn chặn, loại bỏ những nội dung xấu độc, vi phạm pháp luật," ông Lê Quang Tự Do nhấn mạnh./.

Thông tin xấu độc - mối nguy an ninh mạng và niềm tin xã hội Báo cáo năm 2024 của Bộ Thông tin và Truyền thông (cũ) cho thấy, cứ 220 người dùng smartphone có 1 người là nạn nhân lừa đảo, tổng thiệt hại ước tính lên tới 18.900 tỷ đồng.

Năm 2025, tổng nguồn thu của các cơ quan báo chí hoạt động phát thanh, truyền hình đạt khoảng 12.525 tỷ đồng, đóng góp cho ngân sách nhà nước gần 488 tỷ đồng. Lĩnh vực truyền hình trả tiền với 34 doanh nghiệp tham gia cung cấp dịch vụ đạt doanh thu trên 400 triệu USD, tổng số thuê bao ước khoảng 22,5 triệu.