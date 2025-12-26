TTXVN: 80 năm giữ lửa thi đua, viết tiếp bản hùng ca trong kỷ nguyên số

Phong trào thi đua yêu nước tại Thông tấn xã Việt Nam không chỉ là sự tiếp nối truyền thống mà còn là hành trình đổi mới, sáng tạo, dấn thân, khẳng định vai trò chủ lực trên mặt trận thông tin.

Khi cả nước hân hoan hướng về Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc giai đoạn 2021-2025, Thông tấn xã Việt Nam tự hào nhìn lại chặng đường 80 năm xây dựng và phát triển. Từ những bản tin đầu tiên giữa rừng sâu kháng chiến đến vị thế một cơ quan thông tấn quốc gia đa phương tiện hiện đại, “ngọn lửa” thi đua yêu nước luôn là mạch nguồn sức mạnh để Thông tấn xã Việt Nam hoàn thành xuất sắc sứ mệnh vẻ vang, góp phần xây dựng một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng.

Giai đoạn 2021-2025, phong trào thi đua yêu nước tại Thông tấn xã Việt Nam không chỉ là sự tiếp nối truyền thống mà còn là một cuộc chuyển mình mạnh mẽ, quyết liệt. Đó là hành trình của đổi mới, sáng tạo và dấn thân, khẳng định vai trò chủ lực của Thông tấn xã Việt Nam trên mặt trận thông tin trong bối cảnh đất nước đang bước vào kỷ nguyên số hóa và hội nhập toàn cầu.

Hành trình 80 năm: Nền tảng vững chắc tạo, bệ phóng cho thi đua

Lịch sử của Thông tấn xã Việt Nam là một bản hùng ca được viết bằng mồ hôi, nước mắt và cả máu của các thế hệ nhà báo-chiến sĩ. Ra đời ngày 15/9/1945, chỉ nửa tháng sau khi nước nhà giành độc lập, Thông tấn xã Việt Nam đã vinh dự được giao trọng trách lịch sử: Phát đi toàn thế giới bản Tuyên ngôn Độc lập, khẳng định sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Từ đó, dòng tin Thông tấn trở thành “tai mắt” của Đảng, Nhà nước và Nhân dân, đồng hành cùng dân tộc qua hai cuộc kháng chiến trường kỳ và thời kỳ đổi mới đầy thách thức.

Ba danh hiệu Anh hùng, Huân chương Sao Vàng và ba lần được tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh là minh chứng cho những cống hiến không mệt mỏi của Thông tấn xã Việt Nam. Đó cũng chính là nền tảng vững chắc, là nguồn cảm hứng để phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2021-2025 cất cánh với một khí thế mới, một tầm vóc mới.

Ba danh hiệu Anh hùng: Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới (2001), Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân (năm 2005 và 2020), Huân chương Sao Vàng và ba lần được tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh là minh chứng cho những cống hiến không mệt mỏi của Thông tấn xã Việt Nam. Đó cũng chính là nền tảng vững chắc, là nguồn cảm hứng để phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2021-2025 cất cánh với một khí thế mới, một tầm vóc mới. Mỗi viên chức, người lao động trong ngành luôn khắc ghi lời dạy của Bác Hồ: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua,” để không ngừng phấn đấu, sáng tạo và cống hiến.

Trong bối cảnh đất nước đang chuyển mình mạnh mẽ, Thông tấn xã Việt Nam đã biến tinh thần thi đua thành động lực để vượt qua mọi khó khăn, khẳng định vai trò cơ quan thông tin chiến lược, dòng thông tin chủ lưu của Đảng và Nhà nước. Giai đoạn 2021-2025, phong trào thi đua không chỉ là những con số, mà là những câu chuyện sống động về sự nỗ lực, đoàn kết và khát vọng vươn lên của cả một tập thể Anh hùng.

Thi đua trong kỷ nguyên số: Chuyển đổi để dẫn đầu

Nếu như trong quá khứ, thi đua yêu nước tại Thông tấn xã Việt Nam gắn liền với những bản tin viết tay giữa rừng sâu, những bức ảnh ghi lại khoảnh khắc lịch sử giữa khói lửa chiến tranh, thì trong giai đoạn 2021-2025, thi đua đã mang một sắc thái mới của chuyển đổi số. Nhận thức rõ yêu nước trong thời đại mới là phải đi đầu, làm chủ công nghệ, Thông tấn xã Việt Nam đã biến phong trào thi đua thành một cuộc cách mạng trong tư duy và hành động.

Khẩu hiệu thi đua năm 2025: “Thông tấn xã Việt Nam thi đua với quyết tâm cao, nỗ lực lớn và hành động quyết liệt, hiệu quả” đã được cụ thể hóa bằng những bước đi mang tính đột phá. Thông tấn xã Việt Nam không chỉ dừng lại ở việc sản xuất tin, bài truyền thống mà còn vận hành những “tòa soạn thông minh,” ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và dữ liệu lớn (Big Data) để tối ưu hóa quy trình sản xuất, phân tích và lan tỏa thông tin.

Trong giai đoạn 2021-2025, phong trào thi đua tại Thông tấn xã Việt Nam đã mang một sắc thái mới của chuyển đổi số. (Ảnh: TTXVN)

Thông tấn xã Việt Nam đặt mục tiêu đến năm 2030, toàn bộ hoạt động của ngành sẽ được số hóa hoàn toàn, không chỉ là một nhiệm vụ chuyên môn mà còn là một tuyên ngôn về tinh thần thi đua: không tụt hậu, luôn dẫn đầu.

Nếu như trong quá khứ, thi đua yêu nước tại Thông tấn xã Việt Nam gắn liền với những bản tin viết tay giữa rừng sâu, những bức ảnh ghi lại khoảnh khắc lịch sử giữa khói lửa chiến tranh, thì trong giai đoạn 2021-2025, thi đua đã mang một sắc thái mới của chuyển đổi số.

Hệ thống 64 cơ quan thường trú trong và ngoài nước, cùng các ban biên tập tin nguồn và đơn vị báo chí, xuất bản đã tạo thành một mạng lưới thông tin khổng lồ, hoạt động hiệu quả. Năm năm qua, trung bình mỗi năm, Thông tấn xã Việt Nam cung cấp hơn 197.440 tin, bài và 182.820 ảnh qua mạng thông tin dịch vụ Internet tới các cơ quan báo chí và các tổ chức trong và ngoài nước. Thông tấn xã Việt Nam đã thông tin quốc tế gần 332.200 tin, bài; thông tin đối ngoại gần 258.260 tin, bài bằng các ngữ Anh, Trung, Pháp, Nga và Tây Ban Nha; phát hơn 16.000 chuyên đề ảnh phục vụ các sự kiện nổi bật; thực hiện 73 cuộc trưng bày, triển lãm ảnh; thực hiện gần 11.4560 đồ họa tĩnh và hơn 3.460 đồ họa tương tác, trong đó có hàng nghìn đồ họa được chuyển 5 ngữ phục vụ thông tin đối ngoại.

Những con số ấn tượng này không chỉ thể hiện năng suất mà còn là minh chứng cho chất lượng thông tin ngày càng được nâng cao nhờ đổi mới và sáng tạo.

Bên cạnh các ấn phẩm truyền thống, các nền tảng số như Báo Điện tử VietnamPlus, Báo Việt Nam News, Truyền hình Thông tấn, cùng các kênh mạng xã hội (YouTube, TikTok, Facebook...) đã phát triển mạnh mẽ, thu hút hàng triệu lượt theo dõi và tương tác mỗi tháng. Dòng thông tin chủ lưu của Thông tấn xã Việt Nam đã đến với mọi tầng lớp nhân dân một cách nhanh chóng, hấp dẫn và hiệu quả, khẳng định vai trò tiên phong trong việc thích ứng với xu thế báo chí hiện đại.

Những chiến dịch thông tin: "Ngọn lửa" thi đua rực cháy

Tinh thần thi đua yêu nước của Thông tấn xã Việt Nam được thể hiện rõ nét nhất qua các đợt thông tin cao điểm, những chiến dịch thông tin phụng sự các nhiệm vụ chính trị trọng đại của đất nước. Năm 2025 là năm diễn ra nhiều ngày lễ lớn của đất nước và cũng là dấu mốc kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống của Thông tấn xã Việt Nam nên các phong trào thi đua sôi nổi hơn bao giờ hết.

Nhân kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025), toàn ngành đã “ra quân” với một khí thế sục sôi. Hơn 6.600 sản phẩm thông tin đa dạng loại hình, từ bài viết chuyên sâu, ảnh tư liệu đến các sản phẩm Megastory, đồ họa tương tác, đã được thực hiện bằng nhiều ngôn ngữ (Việt, Lào, Khmer, Anh, Pháp, Nga, Trung, Tây Ban Nha, Nhật, Hàn…), tạo nên một dòng thông tin mạnh mẽ, khắc họa ý nghĩa lịch sử vĩ đại của sự kiện này.

Đặc biệt, đợt thi đua cao điểm chào mừng 80 năm Cách mạng tháng Tám, Quốc khánh 2/9 và 80 năm ngày truyền thống ngành (15/9/1945 - 15/9/2025) đã trở thành một mốc son chói lọi trong hành trình thi đua của Thông tấn xã Việt Nam. Hơn 12.400 sản phẩm thông tin đã được sản xuất và đăng phát, không chỉ tái hiện hành trình 80 năm đồng hành cùng đất nước mà còn lan tỏa niềm tự hào dân tộc, khơi dậy khát vọng về một Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc trong tương lai.

Phong trào thi đua tại Thông tấn xã Việt Nam không chỉ gắn với các sự kiện chính trị lớn mà còn thấm đẫm tính nhân văn sâu sắc. Hưởng ứng phong trào “Cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát” do Thủ tướng Chính phủ phát động, Thông tấn xã Việt Nam đã mở các chuyên mục đặc biệt trên tất cả các nền tảng. Hơn 1.600 tin, bài, phóng sự truyền hình bằng nhiều ngôn ngữ, trong đó có 12 ấn phẩm song ngữ Việt - dân tộc thiểu số, đã góp phần lan tỏa hơi ấm của sự sẻ chia, kết nối những tấm lòng hảo tâm đến với những mảnh đời khó khăn nơi vùng sâu, vùng xa. Tấm Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ trao tặng cho Thông tấn xã Việt Nam chính là sự ghi nhận xứng đáng cho những nỗ lực không mệt mỏi của những người làm báo Thông tấn.

Thi đua yêu nước tại Thông tấn xã Việt Nam là sự hội tụ của những cá nhân và tập thể luôn sẵn sàng dấn thân, không quản ngại gian khó. Đó là những phóng viên thường trú bám trụ nơi đầu sóng ngọn gió, nơi tâm dịch hay các điểm nóng để có những thông tin nhanh nhất, chính xác nhất. Đó là những biên tập viên, kỹ thuật viên thức trắng đêm để đảm bảo dòng tin luôn “nhanh, đúng, trúng, hay”, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công chúng.

Lãnh đạo Thông tấn xã Việt Nam trao Bằng khen của Tổng giám đốc cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua giai đoạn 2020-2025. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)

Sự cống hiến ấy đã kết thành những “quả ngọt” đáng tự hào. Chỉ riêng trong năm 2025, các tác phẩm của Thông tấn xã Việt Nam đã gặt hái hàng loạt giải thưởng danh giá: 7 Giải Báo chí Quốc gia (trong đó có 1 giải A), 4 giải thưởng tại Giải Diên Hồng (bao gồm 1 giải A), cùng nhiều giải cao tại Giải Búa liềm vàng, Giải báo chí toàn quốc “Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí” và nhiều giải báo chí của các Bộ, ngành, địa phương. Mỗi giải thưởng không chỉ là niềm vinh quang cá nhân mà còn là minh chứng cho sức mạnh của tinh thần đoàn kết, trí tuệ tập thể và khát vọng sáng tạo không ngừng của một cơ quan báo chí Anh hùng.

Nỗ lực đổi mới, sáng tạo hướng tới tương lai với khát vọng hùng cường

Giai đoạn 2021-2025 khép lại với những thành tựu rực rỡ và ngọn lửa thi đua tại Thông tấn xã Việt Nam vẫn luôn rực cháy. Phát huy truyền thống vẻ vang, Đảng ủy, Ban lãnh đạo và Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Thông tấn xã Việt Nam đã phát động phong trào thi đua giai đoạn 2025-2030, hướng tới những mục tiêu cao hơn, xa hơn.

“Phát huy sức mạnh toàn ngành, Thông tấn xã Việt Nam nỗ lực đổi mới, sáng tạo đưa Thông tấn xã Việt Nam phát triển mạnh mẽ trong kỷ nguyên giàu mạnh và hùng cường của đất nước,” Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam Vũ Việt Trang.

Phát động thi đua yêu nước giai đoạn 2025-2030, Tổng Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng Thi đua-khen thưởng Thông tấn xã Việt Nam Vũ Việt Trang, đã nhấn mạnh 2025-2030 là giai đoạn đất nước bước vào kỷ nguyên mới với rất nhiều nhiệm vụ chiến lược, công trình, phần việc cần phải hoàn thành; các cấp, các ngành đang ra sức thi đua lập nhiều thành tích thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm tiếp theo (2026-2030) đề ra.

“Phát huy sức mạnh toàn ngành, Thông tấn xã Việt Nam nỗ lực đổi mới, sáng tạo đưa Thông tấn xã Việt Nam phát triển mạnh mẽ trong kỷ nguyên giàu mạnh và hùng cường của đất nước,” Tổng Giám đốc Vũ Việt Trang kêu gọi.

Chủ tịch Hội đồng Thi đua-Khen thưởng, Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam Vũ Việt Trang phát động thi đua yêu nước giai đoạn 2025-2030. (Ảnh: Lê Đông/TTXVN)

Để đạt được nhiều thành tích tốt hơn nữa, Chủ tịch Hội đồng Thi đua-khen thưởng Thông tấn xã Việt Nam kêu gọi mỗi tập thể, đơn vị cần phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, chủ động sáng tạo đổi mới công tác, đáp ứng yêu cầu và nhiệm vụ chính trị của đơn vị và của toàn ngành trong tình hình mới. Mỗi viên chức, người lao động phát huy ý thức và trách nhiệm, tinh thần làm chủ, cống hiến trí tuệ, sức lực vì sự phát triển Thông tấn xã Việt Nam.

“Với những thành tích đã đạt được và phát huy truyền thống anh hùng của Thông tấn xã Việt Nam, chúng ta tin tưởng trong giai đoạn cách mạng mới, trong kỷ nguyên mới phong trào thi đua của Thông tấn xã Việt Nam sẽ có nhiều khởi sắc, ngày càng có nhiều điển hình tiên tiến, nhiều sáng kiến đổi mới, sáng tạo và chuyển đổi số trong hoạt động chuyên môn, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của ngành được Đảng và Chính phủ giao,” Tổng Giám đốc Vũ Việt Trang khẳng định.

80 năm qua đi, những trang sử vàng của Thông tấn xã Việt Nam vẫn đang được viết tiếp bởi những con người giàu nhiệt huyết và lòng yêu nước. Phong trào thi đua giai đoạn 2021-2025 không chỉ là một cột mốc tổng kết, mà chính là nguồn năng lượng mạnh mẽ, là động lực để mỗi người làm báo Thông tấn tiếp tục vững tay bút, sáng tâm nghề, góp phần xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng phồn vinh, hạnh phúc, xứng đáng với niềm tin của Đảng, Nhà nước và Nhân dân./.

Tổng Bí thư Tô Lâm tham quan Phòng truyền thống của Thông tấn xã Việt Nam. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN

