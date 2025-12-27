Nhìn lại 2025: Việc xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh có chuyển biến rõ nét

Chiều 27/12, tại Trụ sở Chính phủ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác năm 2025, nhiệm kỳ 2021-2025 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026.

Hội nghị diễn ra theo hình thức trực tiếp tại Trụ sở Chính phủ, kết hợp trực tuyến với 34 điểm cầu trên cả nước, kết nối hệ thống quản lý nhà nước về văn hóa, thông tin, thể thao và du lịch từ Trung ương tới địa phương, có 2.200 đại biểu tham dự.

Đổi mới tư duy, kiến tạo không gian phát triển

Phát biểu đề dẫn Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng cho biết Thủ tướng Chính phủ chỉ rõ 8 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cho năm 2025 và yêu cầu ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch phải thực sự đổi mới tư duy, đột phá kiến tạo không gian phát triển để văn hóa, thể thao và du lịch “cất cánh”; dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; quyết tâm cao, nỗ lực lớn để tổ chức thực hiện kịp thời, linh hoạt, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp với tinh thần “Đảng đã chỉ đạo, Chính phủ đã thống nhất, Quốc hội đồng tình, Nhân dân ủng hộ, Tổ quốc mong đợi.”

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng phát biểu tổng kết công tác ngành. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Theo Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng, nhìn tổng thể năm 2025, và nhiệm kỳ 2021-2025, đã có sự thay đổi lớn trong nhận thức của các cấp, các ngành về văn hóa theo hướng sâu sắc hơn, toàn diện hơn Việc chuyển đổi căn bản, toàn diện tư duy từ “làm văn hóa” sang “quản lý nhà nước về văn hóa,” quản trị, kiến tạo sự phát triển thông qua công tác đề xuất, xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách.

Cụ thể, việc xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh có chuyển biến rõ nét; phát triển toàn diện sự nghiệp văn hóa, trọng tâm là di sản văn hóa được phát huy, tỏa sáng. Công nghiệp văn hóa, văn hóa số, kinh tế sáng tạo bước đầu hình thành hệ sinh thái; nhiều mô hình mới, cách làm hiệu quả được triển khai, tạo động lực tăng trưởng mới cho ngành.

Các đại biểu tham dự hội nghị. (Ảnh: PV/Vietnam+)

“Văn hóa đối ngoại tiếp tục ghi dấu ấn. Thể thao thành tích cao có bước tiến rõ nét; thể thao quần chúng tiếp tục phát triển sâu rộng, góp phần nâng cao sức khỏe, thể chất và tầm vóc người Việt Nam. Du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, tiếp tục là điểm sáng trong bức tranh kinh tế-xã hội của đất nước, nâng cao vị thế Việt Nam trên bản đồ du lịch khu vực và thế giới. Báo chí, truyền thông, xuất bản tiếp tục khẳng định vai trò dòng chủ lưu về thông tin,” Bộ trưởng nêu rõ.

'Dám nghĩ lớn, hành động lớn'

Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2026, năm bắt đầu chặng đường 5 năm, triển khai Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho rằng toàn ngành phải “dám nghĩ lớn, hành động lớn, thực hiện những cải cách lớn với quyết tâm chính trị cao nhất và nỗ lực bền bỉ nhất” như chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, tại các Hội nghị toàn quốc quán triệt các nghị quyết của Bộ Chính trị; “làm việc nào ra việc đấy, việc nào dứt việc đấy”; phân công trong kế hoạch bảo đảm 6 rõ: Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ sản phẩm, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền... như chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính.

Nhóm Oplus biểu diễn tại Hội nghị. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Trong thời gian tới, Bộ tiếp tục triển khai mạnh mẽ 3 trụ cột về thể chế, hạ tầng, nguồn nhân lực về văn hóa, thể thao, thông tin và du lịch đặt trong bối cảnh Chính phủ số, môi trường số, kinh tế số, xã hội số.

Ngoài ra, Bộ trưởng cũng đề cập đến việc Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025-2035 phải được triển khai hiệu quả; Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam phải được hiện thực hóa bằng các con số đóng góp vào tăng trưởng bền vững của đất nước, trở thành trụ cột mới của tăng trưởng.

“Tất cả các điều đó, có trở thành hiện hữu được hay không, hoàn toàn phụ thuộc vào khát vọng, hành động của chúng ta ngày hôm nay, từ văn hóa, bằng văn hóa, từ trái tim, bằng khối óc và bắt đầu từ những người ‘gieo hạt văn hóa’ hàng ngày như phát biểu chỉ đạo của Tổng bí thư Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 80 năm Ngành Văn hóa,” Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh./.

