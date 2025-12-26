Trải nghiệm miễn phí không gian tương tác ánh sáng về di sản Hà Nội

Từ tối 26/12, nhiều du khách tại Hà Nội đã ghé thăm và trải nghiệm triển lãm số “Hà Nội Rạng rỡ - Ánh sáng và Di sản” tại địa chỉ số 93 Đinh Tiên Hoàng, phường Hoàn Kiếm.

Sự kiện do Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội phối hợp một số doanh nghiệp công nghệ thực hiện, mở cửa miễn phí dịp chào năm mới 2026.

Triển lãm “Hà Nội Rạng rỡ” tích hợp nhiều công nghệ số như 3D Mapping, LED Kinetic, tường tương tác, kính thực tế ảo… nhằm tạo ra không gian “di sản sống” và tăng trải nghiệm cho du khách.

Không gian LED Kinetic có tên “Trái tim rạng rỡ,” mang đến các khối ánh sáng chuyển động nhịp nhàng, biểu trưng cho nhịp đập của thành phố; khu vực 3D Mapping là phần ánh sáng chiếu trên lụa có tên “Ngàn năm Thăng Long” - tái hiện các biểu tượng văn hóa tiêu biểu như Trống đồng, chim lạc, sen, sông Hồng, rồng thời Lý, Trần…

Cùng với đó là các khu vực "Thành phố sáng tạo - Hà Nội 2050" cho phép người xem chạm tay tương tác, khu vực trải nghiệm làm tranh Hàng Trống “Hồn xưa Tết cũ,” khu vực “Ô cửa thời gian” với các hình ảnh Hà Nội xưa và nay...

Góc tương tác "Ô cửa thời gian" với màn hình kéo, so sánh hình ảnh Hà Nội xưa và nay thông qua một số điểm đến du lịch văn hóa nổi bật như Lăng Bác, Chùa Một Cột, Văn Miếu-Quốc Tử Giám... (Ảnh: Vietnam+)

Không gian rực rỡ với ánh sáng và hình họa đẹp mắt thu hút sự quan tâm của nhiều lứa tuổi. Bà Nguyễn Thị Thuận (phường Cửa Nam) - một du khách lớn tuổi cho rằng những không gian như thế này khiến văn hóa trở nên sống động hơn, trở thành cầu nối giữa thế hệ cũ với thế hệ trẻ ngày nay.

Hoạt động càng thêm phần ý nghĩa khi mở cửa đón khách miễn phí dịp Tết Dương lịch.

Phát biểu tại sự kiện khai mạc, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội - bà Lê Thị Ánh Mai cho biết đây là mô hình tiêu biểu cho định hướng đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong lĩnh vực văn họa, góp phần cụ thể hóa Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị và phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số Quốc gia.

Trải nghiệm ngắm toàn cảnh Hà Nội bằng kính thực tế ảo. (Ảnh: Vietnam+)

Theo đó, Hà Nội đang triển khai mạnh mẽ các chủ trương của thành phố về phát triển công nghiệp văn hóa, thúc đẩy sáng tạo đổi mới phương thức bảo tồn và phát huy giá trị di sản, gắn với yêu cầu chuyển đổi số và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội cũng cho biết đây sẽ là cơ sở thực tiễn để thành phố tiếp tục nghiên cứu, nhân rộng các mô hình trưng bày, trình diễn văn hóa sáng tạo và phù hợp, xây dựng Hà Nội theo định hướng thành phố sáng tạo của UNESCO./.

Góc tương tác kiến tạo tầm nhìn về Hà Nội năm 2050. (Ảnh: Vietnam+)

