Triển lãm khơi dậy khát vọng đổi mới, lan tỏa tinh thần thi đua yêu nước

Trong khuôn khổ Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ XI, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với các Bộ: Quốc phòng, Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường cùng Thông tấn xã Việt Nam tổ chức Triển lãm “Thành tựu kinh tế, xã hội của đất nước sau 40 năm đổi mới, đặc biệt trong giai đoạn 2021-2025.”

Triển lãm giới thiệu khái quát, sinh động những thành tựu kinh tế-xã hội nổi bật của một số ngành sau 40 năm đổi mới đất nước, nhất là trong giai đoạn 2021-2025; tạo điểm nhấn trực quan trong khuôn khổ Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI năm 2025; góp phần biểu dương, tôn vinh các cá nhân, tập thể anh hùng, chiến sỸ thi đua toàn quốc; các cá nhân điển hình tiên tiến, mô hình tiêu biểu, xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước ở mỗi cấp, ngành, trên tất cả lĩnh vực.

Triển lãm góp phần cổ vũ phong trào thi đua yêu nước, tạo khí thế mạnh mẽ, khơi dậy tinh thần yêu nước, đoàn kết, đồng lòng đổi mới, sáng tạo, nâng cao năng suất lao động, hiệu quả công việc, nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của đất nước và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Triển lãm gồm các khu trưng bày của nhiều bộ, ngành và đơn vị tham gia. Trong đó, khu trưng bày của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch với phương châm “Văn hóa là nền tảng” giới thiệu những thành tựu nổi bật của ngành sau 40 năm đổi mới và phát triển trên các lĩnh vực: Di sản văn hóa; văn hóa cơ sở, gia đình và thư viện; văn hóa dân tộc; điện ảnh; mỹ thuật, nhiếp ảnh và triển lãm; thể dục thể thao; du lịch; báo chí và truyền thông; xuất bản, in và phát hành; công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế về văn hóa.

Không gian trưng bày được tổ chức đa dạng, kết hợp triển lãm trực tiếp, hình ảnh, tài liệu, hiện vật với trình chiếu và ứng dụng công nghệ số. Đơn vị thực hiện là Trung tâm Triển lãm Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam.

Khu trưng bày của Bộ Quốc phòng giới thiệu hình ảnh, video, sản phẩm, hiện vật cùng các công trình, mô hình tiêu biểu, phản ánh những thành tựu nổi bật của Quân đội nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; kết quả xây dựng nền công nghiệp quốc phòng chủ động, tự lực, tự cường, lưỡng dụng, hiện đại; việc kết hợp chặt chẽ giữa kinh tế với quốc phòng và quốc phòng với kinh tế.

Tham gia triển lãm lần này, Bộ Tài chính giới thiệu khái quát các nội dung cơ bản như: Quy mô ngân sách nhà nước; vai trò chủ đạo của doanh nghiệp nhà nước trong phát triển kinh tế; thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào Việt Nam; thị trường chứng khoán Việt Nam và Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam...

Khu trưng bày của Thông tấn xã Việt Nam được chia thành ba phần: Chủ tịch Hồ Chí Minh với phong trào Thi đua yêu nước; các kỳ Đại hội Thi đua yêu nước và những phong trào thi đua yêu nước tiêu biểu.

Các đại biểu tham quan Trưng bày ảnh của Thông tấn xã Việt Nam. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Ông Nguyễn Quang Hải, Trưởng Ban Biên tập Ảnh (Thông tấn xã Việt Nam) cho biết: Đơn vị đã lựa chọn gần 200 bức ảnh trưng bày tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI, góp phần phác họa bức tranh toàn cảnh về các kỳ đại hội.

Khu trưng bày của Thông tấn xã Việt Nam tại Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ XI không chỉ mang ý nghĩa giới thiệu tư liệu báo chí, mà còn là không gian tái hiện sinh động chặng đường hình thành và phát triển của phong trào thi đua yêu nước qua các thời kỳ.

Thông qua các hình ảnh được chọn lọc công phu, khu trưng bày khắc họa sâu sắc vai trò của Chủ tịch Hồ Chí Minh - người đặt nền móng và trực tiếp khởi xướng phong trào Thi đua yêu nước, coi đây là động lực quan trọng để phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo và cống hiến của toàn dân tộc.

Bên cạnh đó, các kỳ Đại hội Thi đua yêu nước được giới thiệu theo trình tự thời gian, phản ánh rõ nét sự kế thừa và phát triển liên tục của phong trào thi đua gắn với từng giai đoạn lịch sử của đất nước.

Những hình ảnh tiêu biểu về các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trên nhiều lĩnh vực như kinh tế, văn hóa, khoa học, quốc phòng, an ninh đã góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp, cổ vũ tinh thần thi đua lao động, học tập và cống hiến.

Với gần 200 bức ảnh tư liệu có giá trị, khu trưng bày của Thông tấn xã Việt Nam góp phần làm nổi bật ý nghĩa to lớn của Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI; khơi dậy niềm tự hào, trách nhiệm và khát vọng phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Bà Vũ Lan Hương, Ban Ứng dụng và Triển khai Công nghệ thuộc Viện Hàn lâm Công nghệ Việt Nam cho hay, Viện đã mang tới Triển lãm nhiều sản phẩm và mô hình.

Tiêu biểu là mô hình kinh tế tuần hoàn từ chất thải ứng dụng công nghệ biogas tiên tiến; robot tự hành; mô hình vệ tinh phục vụ quan sát sản xuất tại Việt Nam do Trung tâm Vũ trụ Việt Nam điều khiển.

Triển lãm còn có sự tham gia của các doanh nghiệp nhằm giới thiệu các sản phẩm đặc trưng, tiêu biểu.

Triển lãm “Thành tựu kinh tế, xã hội của đất nước sau 40 năm đổi mới, đặc biệt trong giai đoạn 2021-2025” không chỉ là không gian trưng bày những con số, hình ảnh và thành tựu, mà còn là nơi kết tinh tinh thần yêu nước, ý chí đổi mới và khát vọng vươn lên của dân tộc Việt Nam sau 40 năm đổi mới.

Mỗi khu trưng bày, mỗi tư liệu, hiện vật đều kể một câu chuyện sinh động về sự cống hiến bền bỉ của các thế hệ, về sức mạnh đoàn kết và niềm tin vào tương lai.

Từ đó, Triển lãm lan tỏa cảm hứng thi đua, khơi dậy niềm tự hào dân tộc và tiếp thêm động lực để toàn xã hội cùng chung sức, đồng lòng xây dựng đất nước ngày càng phồn vinh, hạnh phúc.

Triển lãm diễn ra từ ngày 26-27/12/2025, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia./.

