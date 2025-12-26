Thúc đẩy hợp tác thông tin Việt-Nga trước thềm các sự kiện lớn của Việt Nam

Tại buổi làm việc với Tổng Giám đốc và các lãnh đạo hàng đầu của Tập đoàn Truyền thông Quốc tế Rossiya Segodnya (Nga) ngày 25/12, Đại sứ Việt Nam tại Liên bang Nga Đặng Minh Khôi nhấn mạnh công tác phối hợp thông tin với các đối tác nước ngoài đặc biệt quan trọng, nhất là khi Việt Nam đang chuẩn bị cho sự kiện chính trị lớn nhất trong năm là Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Tham gia buổi làm việc còn có đại diện 4 cơ quan báo chí Việt Nam thường trú tại Liên bang Nga.

Điểm lại những dấu mốc tích cực vượt bậc trong quan hệ song phương trong năm 2025 với dấu ấn từ thành công chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm, Đại sứ Đặng Minh Khôi chỉ ra rằng quan hệ song phương đã bước vào giai đoạn phát triển năng động và đa dạng mới. Kim ngạch giữa hai nước đứng trước triển vọng tăng mạnh khi Việt Nam nối lại dự án điện hạt nhân, trong khi hợp tác đào tạo nhân lực và du lịch đều vươn lên tầm cao mới.

Đại sứ cũng nhấn mạnh đến việc tại Liên bang Nga hiện có cơ quan thường trú của 4 cơ quan báo chí quốc gia lớn nhất Việt Nam là Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN), Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam và Báo Nhân dân.

Trong năm qua, Tổng Giám đốc TTXVN Vũ Việt Trang vinh dự là nhà báo quốc tế đầu tiên đặt câu hỏi cho Tổng thống Vladimir Putin tại cuộc gặp giữa nguyên thủ nước Nga với lãnh đạo các hãng thông tấn thế giới hồi tháng 6/2025.

Điều đó thể hiện tầm quan trọng của thông tin xác thực từ Nga về Việt Nam và từ Việt Nam đến khán giả Nga, đặc biệt trong bối cảnh địa chính trị hiện nay.

Tuy nhiên, nếu so sánh với tình cảm hữu nghị truyền thống giữa hai nước thì thông tin về Việt Nam tại Liên bang Nga vẫn chưa ngang tầm tình cảm quý mến và coi trọng từ phía Nga, và đây là điều khiến Đại sứ Đặng Minh Khôi trăn trở, mong muốn cải thiện thông qua hợp tác với các cơ quan báo chí truyền thông chính thống của Nga.

Đáp lại, Tổng Giám đốc Rossiya Segodnya, ông Dmitry Kiselev, khẳng định độc giả Việt Nam chiếm thị phần quan trọng trong cơ cấu độc giả của tập đoàn nói chung và của Đài Sputnik nói riêng, với trên 52 triệu lượt trong năm 2025.

Rossiya Segodnya hiện đã ký thỏa thuận hợp tác với TTXVN và Đài Tiếng nói Việt Nam, và theo đánh giá của ông Kiselev, mô hình hợp tác đang hiệu quả, có thể mở rộng về lĩnh vực cũng như về địa lý.

Hằng năm, các nhà báo trẻ của TTXVN có cơ hội tham dự các khóa học nâng cao nghiệp vụ do Rossiya Segodnya tổ chức, nơi họ thu nhận được những kinh nghiệm quý của một tập đoàn truyền thông lớn và hiện đại hàng đầu của nước Nga.

Ông Kiselev cho rằng có thể mở rộng mô hình này thành trao đổi phóng viên thường xuyên, giúp mỗi bên có thêm thực tế tác nghiệp tại đất nước của nhau. Ngoài ra, hai bên cũng có thể sản xuất các chương trình chung dành cho khán giả của cả hai nước.

Rossiya Segodnya rất quan tâm đến thông tin về các chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao Việt Nam sang Nga, mong muốn thiết lập kênh phỏng vấn ưu tiên, thậm chí độc quyền trước thềm chuyến thăm.

Tại cuộc gặp, Đại sứ Đặng Minh Khôi thông tin đến lãnh đạo Rossiya Segodnya về sự kiện chính trị quan trọng nhất của Việt Nam: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng sẽ diễn ra từ ngày 19-25/1/2026. Sự kiện có ý nghĩa mở ra kỷ nguyên phát triển mới cho Việt Nam, bầu lãnh đạo cao nhất cho 5 năm tới và thu hút sự quan tâm lớn từ quốc tế. Do đó, việc thông tin chính xác, chân thực, đầy đủ và khách quan là hết sức quan trọng và phải được quan tâm hàng đầu.

Để bảo đảm nguồn thông tin chính thống, Đại sứ thông báo với lãnh đạo Rossiya Segodnya rằng TTXVN sẽ là nguồn tin về Đại hội Đảng và cung cấp thông qua đầu mối Cơ quan thường trú TTXVN tại Liên bang Nga cho các đối tác Nga khi có nhu cầu. Ngoài ra, Cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam cũng sẽ sẵn sàng hỗ trợ Rossiya Segodnya trong công tác thực hiện thông tin.

Tại cuộc gặp, hai bên cũng trao đổi về một số sáng kiến hợp tác cụ thể, ghi nhận các nhu cầu về thông tin và các biện pháp nhằm nâng cao hợp tác thực chất và hiệu quả./.

