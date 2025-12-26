Nhịp cầu văn hóa bền chặt trong quan hệ Việt Nam-Lào

Tối 26/12, tại thủ đô Vientiane của Lào đã diễn ra buổi gặp mặt Kỷ niệm 30 năm thành lập Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Lào (1995-2025).

Tham dự sự kiện có Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm; đại diện Bộ Văn hóa và Du lịch Lào, cùng đông đảo cộng đồng người Việt Nam tại Lào.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Âu Việt Hưng, Giám đốc Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Lào, cho biết hơn 30 năm trước, Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Lào được thành lập trên cơ sở bàn giao từ trụ sở Cửa hàng Sách Nhà nước Lào, với sứ mệnh trở thành cầu nối văn hóa, tăng cường hiểu biết và gắn bó giữa nhân dân hai nước Việt Nam-Lào.

Ông Âu Việt Hưng nhấn mạnh sự quan tâm, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi của Bộ Văn hóa và Du lịch Lào là yếu tố quan trọng giúp Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Lào duy trì hoạt động ổn định và phát triển bền vững trong suốt 30 năm qua.

Trong thời gian đó, Trung tâm đã tổ chức nhiều chương trình văn hóa, nghệ thuật, thể thao và du lịch như triển lãm, tuần phim, các hoạt động giao lưu nhân dân, góp phần giúp nhân dân Lào hiểu rõ hơn và thêm trân trọng hình ảnh đất nước, con người Việt Nam giàu truyền thống và nghĩa tình.

Theo ông Âu Việt Hưng, mỗi bước phát triển của Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Lào luôn gắn liền với mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược giữa hai nước Việt Nam-Lào, trở thành nơi lan tỏa các giá trị văn hóa, kết nối cảm xúc và vun đắp niềm tin giữa hai dân tộc.

Bước sang giai đoạn phát triển mới, Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Lào cam kết tiếp tục hợp tác chặt chẽ với các bộ, ngành của Lào, không ngừng đổi mới phương thức hoạt động, mở rộng hợp tác, nâng cao hiệu quả quảng bá văn hóa, nghệ thuật và du lịch Việt Nam-Lào, tiếp tục là nhịp cầu văn hóa bền chặt trong quan hệ hai nước./.

