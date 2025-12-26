Duy trì hiệu quả cơ chế phối hợp, giữ vững an ninh biên giới Việt Nam-Lào

Ngày 26/12, tại phường Đồng Hới, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị (Việt Nam) và Công an tỉnh Salavan (nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào) tổ chức Hội đàm thường niên năm 2025 nhằm đánh giá kết quả phối hợp trong năm qua và thống nhất phương hướng hợp tác thời gian tới.

Đoàn đại biểu Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị do Đại tá Trịnh Thanh Bình, Chỉ huy trưởng làm Trưởng đoàn; Đoàn đại biểu Công an tỉnh Salavan do Thiếu tướng Sỉ Sợt Sỏn Đa La, Giám đốc Công an tỉnh làm Trưởng đoàn.

Tại chương trình, hai bên đánh giá cao kết quả thực hiện Biên bản Hội đàm thường niên năm 2025. Thời gian qua, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị và Công an tỉnh Salavan đã duy trì hiệu quả cơ chế phối hợp, thường xuyên trao đổi thông tin liên quan đến quản lý, bảo vệ biên giới; tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân hai bên biên giới thực hiện nghiêm Hiệp định về quy chế quản lý biên giới và cửa khẩu biên giới trên đất liền giữa hai nước.

Lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị và Công an tỉnh Salavan đã phối hợp chặt chẽ trong việc nắm tình hình, đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, nhất là tội phạm ma túy, mua bán người, xuất nhập cảnh trái phép.

Hai bên đã kịp thời ngăn chặn hoạt động của các thế lực thù địch, phản động lưu vong, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới Việt Nam-Lào.

Toàn cảnh buổi Hội đàm. (Ảnh: TTXVN phát)

Những kết quả đạt được tiếp tục củng cố niềm tin, làm sâu sắc hơn mối quan hệ đoàn kết hữu nghị đặc biệt Việt Nam-Lào; tạo nền tảng vững chắc để hai bên cùng nhau giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển.

Bên cạnh những kết quả đạt được, hai bên cũng thẳng thắn chỉ ra một số hạn chế trong công tác phối hợp tuyên truyền, trao đổi thông tin và đấu tranh phòng, chống tội phạm, đồng thời thống nhất các giải pháp khắc phục trong thời gian tới.

Trên tinh thần đoàn kết, hữu nghị đặc biệt giữa hai nước Việt Nam-Lào, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị và Công an tỉnh Salavan đã trao đổi, thống nhất các nội dung và ký biên bản Hội đàm với nhiều nội dung quan trọng cần thực hiện trong thời gian tới.

Hai bên sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ để giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới; không can thiệp, xâm phạm đến độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của mỗi bên.

Hai bên tiếp tục thực hiện có hiệu quả nội dung của các Thỏa thuận hợp tác đã ký kết; tập trung tuyên truyền, giáo dục, phối hợp duy trì thực hiện Hiệp định về quy chế quản lý biên giới và cửa khẩu biên giới trên đất liền theo đúng quy định; xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Hai bên tích cực phối hợp nắm, trao đổi thông tin, tình hình; điều tra, xác minh, truy bắt tội phạm; kịp thời ngăn chặn hoạt động của các thế lực thù địch, phản động, đối tượng lợi dụng dân tộc, tôn giáo để thực hiện âm mưu xâm phạm an ninh quốc gia, chia rẽ mối quan hệ đoàn kết hữu nghị đặc biệt Việt Nam-Lào.

Hai bên hỗ trợ xử lý, giải quyết tình hình, vụ việc xảy ra theo đúng Hiệp định về quy chế quản lý biên giới và cửa khẩu biên giới trên đất liền giữa hai nước và pháp luật mỗi nước; tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương và các ban ngành, đoàn thể ưu tiên đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng ở khu vực biên giới; tạo điều kiện thuận lợi để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, củng cố quốc phòng an ninh, chung tay xây dựng tuyến biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.../.

