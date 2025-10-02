Khởi công dự án biểu tượng hợp tác hữu nghị Việt Nam-Lào

Sáng 2/10 tại tỉnh Viêng Chăn của Lào đã diễn ra Lễ khởi công Dự án xây dựng mở rộng Bệnh viện huyện Văng Viêng. Đây là món quà có ý nghĩa của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam dành tặng Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào, được công bố nhân chuyến thăm cấp Nhà nước của Chủ tịch nước Lương Cường tới Lào hồi tháng 4 vừa qua.

Tham dự buổi lễ có Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm; ông Khamphanh Sithidampha, Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Viêng Chăn; lãnh đạo Ủy ban hợp tác Lào-Việt Nam; lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Viêng Chăn, cùng đông đảo đại biểu các cơ quan hữu quan hai nước.



Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, phát biểu tại sự kiện, Đại sứ Nguyễn Minh Tâm cho biết Dự án Xây dựng mở rộng Bệnh viện huyện Văng Viêng mang giá trị nhân văn sâu sắc, phản ánh sự quan tâm đặc biệt của Việt Nam đối với sự phát triển y tế và phúc lợi xã hội của nhân dân Lào.

Đại sứ Nguyễn Minh Tâm khẳng định, công trình này sẽ góp phần tăng cường năng lực khám chữa bệnh cho người dân huyện Văng Viêng và các khu vực lân cận, nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, giảm tình trạng quá tải tại các cơ sở hiện hữu, đồng thời tạo môi trường làm việc tốt hơn cho đội ngũ y bác sỹ, hướng tới chăm sóc bệnh nhân đạt tiêu chuẩn an toàn, hiệu quả.



Về phía Lào, ông Khamphanh Sithidampha, khẳng định Lễ khởi công Dự án xây dựng mở rộng Bệnh viện huyện Văng Viêng tỉnh Viêng Chăn là dấu mốc quan trọng, biểu tượng sinh động trong hợp tác giữa hai Đảng, hai Nhà nước Lào-Việt Nam trong việc hỗ trợ phát triển cơ sở hạ tầng, bảo đảm chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh cho nhân dân tỉnh Viêng Chăn, đặc biệt là người dân huyện Văng Viêng hiện nay và thời gian tới ngày càng tốt hơn.



Thay mặt Đảng, chính quyền và nhân dân tỉnh Viêng Chăn, ông Khamphanh Sithidampha bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc tới Đảng, Nhà nước, Chính phủ và nhân dân Việt Nam anh em đã hỗ trợ xây dựng công trình đầy ý nghĩa này.



Dự án có tổng mức đầu tư 3 triệu USD, triển khai tại bản Viengkeo, huyện Văng Viêng, tỉnh Viêng Chăn trong giai đoạn 2025-2026. Dự án do Sở Y tế tỉnh Viêng Chăn làm chủ đầu tư, Công ty Trách nhiệm hữu hạn MTV xây dựng COECO Lào thực hiện thiết kế và thi công.



Quy mô dự án gồm khối nhà chính 2 tầng với diện tích sàn 3.320 m², bố trí các khoa khám bệnh, cấp cứu, sản-nhi, phẫu thuật và khu lưu trú 43 giường bệnh. Ngoài ra, còn có các hạng mục phụ trợ như nhà khí y tế, nhà máy phát điện, trạm xử lý nước thải, hạ tầng đồng bộ với sân đường 2.439 m², hệ thống cấp điện-thoát nước cùng trang thiết bị y tế tiên tiến như thang máy, hệ thống AHU cấp khí sạch cho phòng mổ, máy thở, giường bệnh nội trú, thiết bị xét nghiệm và nội soi./.

