Xúc động chương trình nghệ thuật “Sinh viên Việt-Lào, tự hào tiếp bước”

Nghĩa tình, đoàn kết và ý nghĩa là cảm nhận chung của khán giả về chương trình nghệ thuật chủ đề "Sinh viên Việt-Lào, tự hào tiếp bước" diễn ra vào tối 20/9 tại Tượng đài Chiến thắng Núi Bà, xã Cát Tiến (tỉnh Gia Lai).

Đây là một hoạt động chính của Ngày hội văn hóa sinh viên Việt-Lào năm 2025 do Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Gia Lai phối hợp với tổ chức Đoàn của các trường đại học, cao đẳng ở tỉnh tổ chức.

Gần 300 sinh viên người Lào, người Việt đang học tập tại các trường đại học, cao đẳng ở tỉnh và đoàn viên thanh niên xã Cát Tiến tham gia chương trình.

Xuyên suốt chương trình là không khí hào hùng, hữu nghị tình anh em của 2 đất nước Việt Nam và Lào được thể hiện qua các ca khúc, điệu múa đậm đà bản sắc văn hóa đặc trưng của hai dân tộc.

Công chúng được thưởng thức nhiều tiết mục đặc sắc như "Hãy đến với con người Việt Nam," "Kế thừa di sản Khèn Lào," "Viết tiếp câu chuyện hòa bình," "Hội mãn chay vui mừng," "Thịnh vượng Việt Nam sáng ngời," "Cô gái Viên Chăn"... do các sinh viên Lào và Việt Nam biểu diễn.

Sinh viên Phạm Đặng Thùy Trang, Khoa Sư phạm Trường đại học Quy Nhơn, xúc động chia sẻ Việt Nam và Lào là hai nước láng giềng gần gũi, núi liền núi, sông liền sông, cùng chung một dải Trường Sơn hùng vĩ. Trong suốt chiều dài lịch sử, hai dân tộc đã luôn kề vai sát cánh, cùng đấu tranh chống kẻ thù chung, chia sẻ ngọt bùi. Biết bao thế hệ cha anh đã hy sinh, cống hiến để gìn giữ và vun đắp tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt - một mối quan hệ mà Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu đã từng ví như “trong sáng hơn ánh trăng rằm.”

Ngày nay, khi hai nước đang cùng nhau xây dựng và phát triển đất nước, tình hữu nghị Việt Nam-Lào vẫn tiếp tục được khẳng định là tài sản vô giá, là nhân tố quan trọng bảo đảm cho sự ổn định, hợp tác và phát triển bền vững của cả hai dân tộc.

Trong chặng đường ấy, tuổi trẻ - thế hệ sinh viên hôm nay có trách nhiệm kế thừa và phát huy, biến những giá trị cao đẹp thành hành động cụ thể. Chúng ta đang sống trong một thời đại đầy cơ hội nhưng cũng không ít thách thức.

Hội nhập quốc tế, chuyển đổi số, cách mạng công nghiệp 4.0 đang đặt ra cho tuổi trẻ những yêu cầu mới - phải giỏi tri thức, vững bản lĩnh, giàu kỹ năng và đặc biệt là biết trân trọng, giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc...

Chương trình nghệ thuật ý nghĩa ngày hôm nay đã mang đến cho mọi người dân, nhất là giới trẻ cơ hội quý báu để học hỏi, hiểu thêm về đất nước, con người, truyền thống của nước bạn Lào, từ đó khơi dậy sự tự hào, tinh thần trách nhiệm và khát vọng cống hiến của sinh viên nước Việt Nam-Lào.

Đúng với tinh thần “Lá lành đùm lá rách” tốt đẹp của 2 dân tộc, tại chương trình nghệ thuật, Ban tổ chức đã trao 10 phần quà cho các bạn trẻ có hoàn cảnh khó khăn đang sinh sống ở xã Cát Tiến.

Cùng ngày, các bạn sinh viên đã đến tham quan, trải nghiệm, học hỏi tại một số di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh tại xã Cát Tiến như: Nhà thờ nhà chí sỹ yêu nước Nguyễn Trung Trực, dã ngoại và tổ chức trò chơi tại khu dã ngoại biển Trung Lương, Chùa Ông Núi... thi đấu giao lưu bóng đá với thanh niên xã Cát Tiến./.

