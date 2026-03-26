Chung khảo Miss World Vietnam 2025: Dàn thí sinh khoe sắc vóc nóng bỏng

Trong khuôn khổ đêm chung khảo toàn quốc Miss World Vietnam 2025 vừa diễn ra tại Nhà thi đấu Quân khu 7 vào tối qua (ngày 25/3), tại Thành phố Hồ Chí Minh, top thí sinh đã mang đến những màn trình diễn ấn tượng gồm Dances of Vietnam và phần thi Người đẹp Biển. Bên cạnh đó, Top 10 Người đẹp Du lịch cũng có phần thuyết trình trực tiếp trước khán giả và ban giám khảo.

Đặc biệt, lần đầu tiên xuất hiện tại Miss World Vietnam, phần thi thiết kế trang phục “Dances of Vietnam” đã để lại nhiều dấu ấn. Đây cũng là cách thú vị mà ban tổ chức muốn thông qua đó quảng bá vẻ đẹp con người, văn hóa và bản sắc Việt Nam.

Mỗi bộ trang phục là một câu chuyện riêng, gửi gắm tinh thần và những giá trị Việt Nam đặc trưng qua những sáng tạo hiện đại, mới mẻ của các nhà thiết kế trẻ. Nguồn cảm hứng được khai thác đa dạng, không chỉ từ con người, hình tượng nhân vật hay cảnh sắc thiên nhiên Việt Nam, mà còn lan tỏa từ các làng nghề truyền thống, lễ hội dân gian, phong tục tập quán và những điệu múa đậm đà bản sắc văn hóa Việt…

Trên sân khấu, các thí sinh không chỉ trình diễn trang phục mà còn thể hiện những điệu nhảy đặc trưng. Á hậu Miss World Vietnam 2023 Huỳnh Minh Kiên mở màn Dances of Vietnam với trang phục lấy cảm hứng từ hoa sen. Trong khi đó, Miss World Vietnam 2024 Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc kết màn ấn tượng trong thiết kế lấy cảm hứng từ tranh dân gian Đông Hồ.

Màn trình diễn phần thi thiết kế trang phục “Dances of Vietnam.” (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Điểm nhấn trong phần trình diễn này là màn xuất hiện ấn tượng của các hoa hậu, á hậu, nhà thiết kế trẻ cùng dàn thí sinh Miss World Vietnam 2025 trên nền nhạc “Con cháu Vua Hùng toàn cầu” do ca sỹ Tùng Dương thể hiện, tạo nên khoảnh khắc giàu cảm xúc, lan tỏa niềm tự hào dân tộc và không khí hào hùng trên sân khấu.

Tại đêm chung khảo, Top 10 Người đẹp Du lịch tiếp tục có phần thuyết trình trực tiếp trước khán giả và ban giám khảo để giới thiệu, quảng bá quê hương mình. Bằng tình yêu và niềm tự hào, mỗi cô gái mang đến một màu sắc riêng, ghi điểm qua cách kể chuyện sáng tạo, chiều sâu thông điệp, cùng phong thái tự tin và bản lĩnh làm chủ sân khấu.

Sau 10 phần trình bày, Ban giám khảo đã lựa chọn ra Top 6 Người đẹp Du lịch gồm: Trương Tâm Như (014), Nguyễn Lan Nhi (367), Ngô Thị Kiều Anh (193), Nguyễn Đặng Khả Trâm (150), Lê Ngọc Như Quỳnh (079) và Phan Hải Như (151). Thí sinh chiến thắng ở hạng mục này sẽ giành tấm vé đặc cách tiến thẳng vào Top 20 chung cuộc.

Lộ diện top 5 Người đẹp Du lịch và Top 5 Người đẹp Biển. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Trong đêm chung khảo, Top 5 đề cử Người đẹp Biển đã được ban giám khảo tìm ra gồm Phạm Thùy Dung (063), Trịnh Yến Nhi (051), Bùi Thu Thủy (102), Vũ Thị Kiều Trinh (303), Nguyễn Đào Tuyên Dương (165). Thí sinh chiến thắng Người đẹp Biển cũng sẽ góp mặt trong Top 20 chung cuộc.

Sau loạt phần thi phụ như Người đẹp Bản lĩnh, Người đẹp Thể thao, Người đẹp Thời trang, Người đẹp Nhân ái hay Người đẹp Biển… những ứng viên nổi trội đã dần lộ diện và để lại dấu ấn riêng.

Đêm chung kết Miss World Vietnam 2025 sẽ được tổ chức vào ngày 29/3, tại Nhà thi đấu Quân khu 7, Thành phố Hồ Chí Minh với sự góp mặt đặc biệt của Chủ tịch Tổ chức Miss World Julia Morley và đương kim Hoa hậu Thế giới 2025 Opal Suchata. Thí sinh xuất sắc nhất giành được vương miện danh giá sẽ đại diện nhan sắc Việt Nam dự thi tại “đấu trường” Miss World lần thứ 74./.

Miss World Vietnam 2025 công bố loạt dự án nhân ái nổi bật của thí sinh Người đẹp Nhân ái là phần thi quan trọng trong khuôn khổ cuộc thi Miss World Vietnam 2025, bám sát tiêu chí “Beauty with a purpose-Sắc đẹp vì mục đích cao cả” của tổ chức Miss World thế giới.