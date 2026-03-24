Khẳng định vai trò của thanh niên trong việc bảo tồn, lan tỏa giá trị văn hóa

Sáng 24/3, tại Hà Nội, Đoàn Thanh niên Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Đoàn Thanh niên các đơn vị: Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN), Bộ Ngoại giao, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Bộ Khoa học và Công nghệ, Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước tổ chức chuỗi hoạt động kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2026), đồng thời triển khai Chương trình “Đưa đoàn viên đến địa điểm văn hóa.”

Chương trình diễn ra tại Nhà hát Sân khấu truyền thống Quốc gia Việt Nam với chủ đề “Tự hào Truyền thống 95 năm, Tuổi trẻ lan tỏa giá trị văn hóa dân tộc” thu hút hơn 500 cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên tiêu biểu cùng đông đảo đại biểu, khách mời và đại diện các cơ quan, doanh nghiệp tham dự.

Phát biểu tại sự kiện, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông ghi nhận, biểu dương tinh thần nỗ lực của Đoàn Thanh niên Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, cùng 6 đơn vị trong việc phối hợp tổ chức chương trình có ý nghĩa thiết thực.

Định hướng nhiệm vụ thời gian tới, Thứ trưởng đề nghị cần tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, lý tưởng cách mạng, gắn với việc học tập, quán triệt, nâng cao nhận thức và hành động trong triển khai Nghị quyết số 80-NQ/TW; xây dựng lớp thanh niên có trách nhiệm với văn hóa dân tộc, có tư duy phát triển văn hóa gắn với kinh tế, có khả năng tham gia vào các ngành công nghiệp văn hóa và hội nhập quốc tế.

Bên cạnh đó, cần phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của đoàn viên, thanh niên trong bảo tồn, phát huy và quảng bá các giá trị văn hóa, đặc biệt là các loại hình nghệ thuật truyền thống; thúc đẩy hình thành các sản phẩm văn hóa mới, có tính ứng dụng, có giá trị thị trường và khả năng lan tỏa rộng rãi.

Thứ trưởng cũng nhấn mạnh yêu cầu đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong lĩnh vực văn hóa, đổi mới phương thức sáng tạo và lan tỏa giá trị văn hóa, góp phần đưa văn hóa Việt Nam vươn ra thế giới.

Tại chương trình, đoàn viên, thanh niên được thưởng thức vở cải lương chính luận “Nợ nước non” do Nhà hát Sân khấu truyền thống Quốc gia Việt Nam dàn dựng.

Tác phẩm khắc họa hành trình ra đi tìm đường cứu nước và trở về trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam của Chủ tịch Hồ Chí Minh; khẳng định tính đúng đắn, sáng tạo của con đường cách mạng Việt Nam do Người lựa chọn.

Vở diễn kết hợp nhiều loại hình nghệ thuật truyền thống đặc sắc như cải lương, dân ca ví giặm xứ Nghệ, ca Huế, bài chòi và dân ca Nam Bộ, góp phần tái hiện sinh động không gian văn hóa trải dài từ Bắc vào Nam, đồng thời tôn vinh những giá trị tư tưởng, văn hóa của dân tộc.

Đoàn viên, thanh niên các đơn vị tham gia các hoạt động nghệ thuật truyền thống nhằm góp phần nâng cao nhận thức, bồi dưỡng tình yêu và niềm tự hào đối với văn hóa của dân tộc. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)

Bên cạnh đó, đoàn viên, thanh niên còn được tham gia thực hành các hoạt động nghệ thuật truyền thống như viết thư pháp, làm tranh dân gian Đông Hồ, vẽ mặt nạ, trải nghiệm các trò chơi dân gian, giao lưu với các nghệ sỹ trẻ biểu diễn nghệ thuật tuồng, chèo, cải lương.

“Đưa đoàn viên đến với Nhà hát nghệ thuật truyền thống” là mô hình hoạt động tiêu biểu của Đoàn Thanh niên Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhằm lan tỏa và quảng bá các giá trị nghệ thuật truyền thống tới công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ trong nhiều năm qua; góp phần cụ thể hóa chủ trương phát triển văn hóa theo Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị, thể hiện sự sáng tạo, chủ động của tuổi trẻ trong việc bảo tồn, phát huy và lan tỏa giá trị nghệ thuật truyền thống.

Đến nay, mô hình đã được triển khai, nhân rộng tới đoàn viên, thanh niên thuộc Đoàn Thanh niên Chính phủ và một số địa phương trên cả nước, thu hút hàng nghìn đoàn viên tham gia.

Trước đó, các đại biểu và đoàn viên, thanh niên 6 đơn vị đã đặt vòng hoa, tổ chức Lễ báo công và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh; dâng hương tại Di tích Nhà 67 tại Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch.

Phát huy truyền thống 95 năm vẻ vang của Đoàn, tuổi trẻ 6 đơn vị đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả, gắn với nhiệm vụ chính trị của từng ngành.

Các phong trào tình nguyện vì cộng đồng được tổ chức rộng khắp, hướng tới các địa bàn khó khăn, qua đó thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm, khát vọng cống hiến của thế hệ trẻ.

Trong lĩnh vực chuyên môn, mỗi đơn vị đều ghi dấu ấn bằng những mô hình, sáng kiến cụ thể. Với đặc thù là cơ quan thông tấn quốc gia, đoàn viên, thanh niên TTXVN luôn nỗ lực rèn luyện bản lĩnh chính trị, nâng cao trình độ chuyên môn, sẵn sàng có mặt tại những địa bàn khó khăn, vùng sâu, vùng xa, tuyến đầu phòng, chống dịch bệnh để phản ánh kịp thời, chân thực đời sống xã hội.

Nhiều tác phẩm báo chí của đoàn viên, thanh niên TTXVN đã đoạt giải cao tại các giải thưởng uy tín như: Giải Báo chí Quốc gia, Giải Búa liềm Vàng, Giải thưởng toàn quốc về Thông tin đối ngoại...

Đoàn viên, thanh niên TTXVN tích cực triển khai nhiều sáng kiến nhằm đổi mới cách thức truyền tải thông tin, ứng dụng công nghệ số, đa phương tiện trong sản xuất thông tin, góp phần lan tỏa dòng thông tin chính thống.../.

