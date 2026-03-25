Vụ hỏa hoạn tại Cà Mau: Kịp thời thăm hỏi, hỗ trợ các hộ dân bị thiệt hại

Liên quan đến vụ hỏa hoạn nghiêm trọng gây thiệt hại lớn về tài sản của người dân vừa xảy ra tại xã Tân Tiến, ngày 25/3, đoàn công tác Tỉnh ủy-Hội đồng Nhân dân-Ủy ban Nhân dân-Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cà Mau do Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cà Mau Nguyễn Văn Khởi dẫn đầu đã trực tiếp đến hiện trường, kịp thời thăm hỏi, động viên các hộ dân bị thiệt hại.

Tại hiện trường, thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cà Mau Nguyễn Văn Khởi đã ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe, đời sống và chia sẻ sâu sắc với những mất mát về tài sản mà nhân dân vừa trải qua.

Ông Nguyễn Văn Khởi nhấn mạnh: “Lãnh đạo tỉnh và chính quyền địa phương luôn sát cánh, đồng hành, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để các hộ dân sớm khắc phục khó khăn trước mắt, ổn định cuộc sống và từng bước khôi phục lại các hoạt động sản xuất, kinh doanh.”

Nhằm kịp thời hỗ trợ người dân vượt qua giai đoạn khó khăn, thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cà Mau Nguyễn Văn Khởi trao kinh phí hỗ trợ cho các hộ dân bị ảnh hưởng. Theo đó, tỉnh hỗ trợ 9 hộ có nhà bị thiệt hại hoàn toàn với mức 5 triệu đồng mỗi hộ; các hộ bị thiệt hại một phần được hỗ trợ 3 triệu đồng mỗi hộ. Sự quan tâm kịp thời này là nguồn động viên ý nghĩa, giúp bà con sớm ổn định tâm lý sau sự cố đáng tiếc.

Theo thông tin vừa được Ủy ban Nhân dân xã Tân Tiến cập nhật, vụ hỏa hoạn đã thiêu rụi 13 căn nhà của 9 hộ dân trên địa bàn.

Như phóng viên TTXVN đã thông tin, vào khoảng 1 giờ 30 ngày 25/3, tại dãy nhà ven sông, thuộc khu vực chợ Vàm Đầm, xã Tân Tiến, bất ngờ bốc cháy dữ dội, thiêu rụi nhiều căn nhà dân.

Ngay khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng kịp thời có mặt tại hiện trường, vụ hỏa hoạn được dập tắt hoàn toàn vào khoảng 3 giờ 30 phút cùng ngày, rất may không có thiệt hại về người.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, điều tra làm rõ nguyên nhân./.

