Đồng Nai xác minh thực tế vụ nhà dân chênh cao 12m sau khi hạ cốt nền đường

Chiều 25/3, liên quan đến bài viết “Nhà dân chênh cao 12m sau khi hạ cốt nền đường,” ngay sau chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai, Đoàn kiểm tra gồm đại diện Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Phú Riềng và Ủy ban Nhân dân 2 xã Phú Trung và Phú Riềng đã trực tiếp kiểm tra hiện trường, xác minh, làm rõ nội dung Thông tấn xã Việt Nam phản ánh để đưa ra phương án giải quyết.

Đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra thực tế khu vực các nhà dân bị ảnh hưởng sau khi hạ cốt nền đường, gồm những nhà dân có nền nhà chênh cao so với mặt đường và những hộ dân có diện tích đất rẫy 2 bên đường bị chênh quá cao so với mặt đường, gây ảnh hưởng đến sản xuất.

Tại buổi làm việc, các hộ dân kiến nghị chính quyền địa phương trước mắt cần làm hàng rào đảm bảo an toàn, phòng tránh các trường hợp tai nạn có thể xảy ra, có phương án hỗ trợ người dân di dời các ngôi nhà bị chênh quá cao so với mặt đường, đồng thời tạo điều kiện cho người dân cải tạo đất để hạ nền đất tương ứng với mặt đường.

Ngoài ra, một số hộ dân có đất rẫy bị ảnh hưởng cũng kiến nghị chính quyền địa phương cần nhanh chóng hoàn thiện việc chỉnh lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân.

Đoàn kiểm tra kiểm tra thực tế khu vực nhà dân bị ảnh hưởng, lắng nghe ý kiến và hướng dẫn người dân viết đơn đề xuất nguyện vọng. (Ảnh: Đậu Tất Thành/TTXVN)

Theo người dân, trong quá trình người dân hiến đất làm đường, diện tích đất đã bị thay đổi, tuy nhiên, đã nhiều năm nay, người dân nộp hồ sơ đề nghị chỉnh lý lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng vẫn không được.

“Khi làm đường chúng tôi rất sẵn lòng và nhanh chóng hiến đất để Nhà nước triển khai xây dựng. Nhưng khi đất đã hiến, đường đã làm xong thì chúng tôi lại gặp khó khăn trong việc làm thủ tục chỉnh lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, khiến gia đình chúng tôi không thể vay vốn phục vụ sản xuất,” chị Vũ Thị Bích Hiện, xã Phú Riềng bức xúc.

Đại diện đoàn kiểm tra đã tiếp thu các ý kiến người dân, trước mắt Đoàn kiểm tra yêu cầu Ban Quản lý dự án khu vực Phú Riềng nhanh chóng làm hàng rào tại các ngôi nhà bị chênh cao, nguy hiểm để đảm bảo an toàn cho người dân, xử lý các lối đi thuận tiện cho nhà và đất của người dân 2 bên đường. Đồng thời, hướng dẫn người dân làm đơn kiến nghị đề đạt nguyện vọng cụ thể để chính quyền địa phương tổng hợp, xử lý.

“Ví dụ như phần của Sở Nông nghiệp và Môi trường về cải tạo đất, thì cơ quan chức năng sẽ chuyển đơn người dân đến Sở để hướng dẫn. Nội dung nào chủ đầu tư có thể hỗ trợ cho người dân để tạo đường đi sớm nhất thì chủ đầu tư sẽ làm nội dung đó, còn thẩm quyền nào của xã thì xã sẽ trả lời luôn để xử lý cho người dân một cách nhanh nhất,” đại diện Sở Xây dựng, Trưởng Đoàn kiểm tra nói.

Trước đó, sáng 24/3, VietnamPlus đã đăng bài "Đồng Nai: Người dân bất an khi nhà ở chênh cao 12m sau khi hạ cốt nền đường" nói về việc nhiều hộ dân ở Phú Trung, Phú Riềng (tỉnh Đồng Nai) dù đã hiến phần lớn diện tích đất để làm đường nhưng đổi lại, phải sống trong bức xúc nhiều năm khi nhà bỗng nằm chênh vênh trên cao so với mặt đường.

Cụ thể, dự án Xây dựng đường từ xã Phú Trung đi xã Phước Tân, kết nối ĐH.312 với đường ĐT.759 trong giai đoạn chuẩn bị hoàn thành, nhưng nhiều năm nay, nhiều hộ dân sinh sống 2 bên tuyến đường đang phải đối mặt với nhiều khó khăn và nguy hiểm khi chủ đầu tư hạ cốt nền quá sâu khi thi công tuyến đường này khiến nhiều căn nhà “cheo leo” trên cao. Có nhà chênh cao tới 12m so với mặt đường.

Sau khi TTXVN phản ánh, ngay trong chiều 24/3, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai đã có văn bản chỉ đạo các sở, ngành và các đơn vị liên quan nhanh chóng kiểm tra, xác minh thông tin do TTXVN phản ánh về việc “Nhà dân chênh cao 12m sau khi hạ cốt nền đường ở Phú Trung, Đồng Nai”./.

