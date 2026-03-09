Sở Xây dựng Đồng Nai báo cáo kết quả vụ nhà dân “treo cao” cạnh đường ĐT.753

Ngày 9/3, Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai đã có báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai về kết quả kiểm tra, xử lý liên quan đến nội dung báo chí phản ánh: “Nhiều nhà dân “treo cao” sau khi hạ cốt nền đường ĐT.753.”

Theo Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai, ngày 19/11/2024 Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh đã tổ chức khởi công đối với 04 gói thầu gồm XL01, XL02, XL03 và XL04.

Trong quá trình thực hiện gói thầu XL04: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh đã tự tổ chức thẩm định, phê duyệt điều chỉnh thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở tại Quyết định số 52/QĐ-BQLDAĐTXD ngày 14/7/2025, cụ thể như sau: Điều chỉnh trắc dọc đoạn từ Km9+600 đến Km13+000 (điều chỉnh cục bộ trắc dọc so với trắc dọc được phê duyệt tại Quyết định số 2118/QĐ-UBND ngày 27/12/2023 khoảng từ 1-8m) để cải tạo một số đường cong đứng đáp ứng yêu cầu yếu tố hình học đường cấp III đồng bằng, Vtk=80Km/h.2.

Việc hạ cốt nền trong quá trình thi công mở rộng tuyến đường ĐT.753 khiến nhiều nhà dân nằm cheo leo trên độ cao từ 8-9m. (Ảnh: Đậu Tất Thành/TTXVN)

Đối với thẩm quyền thẩm định, phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở gói thầu XL04: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 82 Luật Xây dựng năm 2014 được sửa đổi bổ sung năm 2020; khoản 4 Điều 35 và khoản 1, khoản 3 Điều 49, Nghị định 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 để tự tổ chức thẩm định, phê duyệt điều chỉnh thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở tại Quyết định số 52/QĐ-BQLDAĐTXD ngày 14/7/2025. Do đó, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh chịu trách nhiệm với kết quả thực hiện.

Tại thời điểm kiểm tra hiện trường khu vực 8 hộ dân bị ảnh hưởng, đoàn kiểm tra ghi nhận: Đoạn từ Km10+200 đến Km10+550 đã được thi công hoàn thiện phần móng cấp phối đá dăm rộng từ 12-14m, đang thực hiện đào hạ hạng mục mái taluy theo hồ sơ thiết kế điều chỉnh được Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh phê duyệt. Số hộ dân bị ảnh hưởng bởi việc thi công công trình với độ chênh cao khoảng 5m-10m: 8 hộ.

Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai cho rằng, nguyên nhân là do công tác giải phóng mặt bằng chưa hoàn thành; chưa đủ toàn bộ mặt bằng để tổ chức thi công, trong điều kiện thi công hạn chế về mặt bằng và chênh cao nền đào lớn, đã làm 8 hộ dân có nhà nằm ngay sát mép phạm vi đào bị ảnh hưởng, nguy cơ sạt lở, đe dọa trực tiếp đến tính mạng và tài sản của người dân.



Nhiều nhà dân “treo cao” sau khi hạ cốt nền đường ĐT.753. (Ảnh: Đậu Tất Thành/TTXVN)

Sau đó, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh đã thực hiện việc tạm dừng triển khai thi công đoạn đường trên theo chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Đồng thời hỗ trợ chi phí cho 8 hộ dân để các hộ bố trí chỗ ở tạm thời, đảm bảo an toàn về người và tài sản trong thời gian chờ hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng.

Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai cũng báo cáo về việc đến nay Sở Xây dựng chưa nhận được văn bản phối hợp thực hiện của Sở Nông nghiệp và Môi trường theo chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai đối với nội dung kiến nghị của Ủy ban Nhân dân xã Tân Lợi về những khó khăn vướng mắc của Ủy ban Nhân dân xã Tân Lợi liên quan đến dự án, tại Báo cáo số 91/BC-UBND ngày 04/3/2026.

Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét, chấp thuận giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh khẩn trương tập trung nguồn lực, phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành và chính quyền địa phương để đẩy nhanh công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo đúng quy định pháp luật…; tăng cường công tác đảm bảo an toàn giao thông khi thi công trên tuyến đường bộ đang khai thác, đảm bảo an toàn tuyệt đối tính mạng, tài sản, hoa màu của người dân có ảnh hưởng đến việc triển khai thi công đào sâu đắp cao nền đường trong phạm vi thực hiện dự án; chỉ được tiếp tục triển khai thi công dự án đoạn từ Km10+200 đến Km10+550 khi hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng và các quy định khác có liên quan.

Đồng thời, giao Sở Nông nghiệp và Môi trường khẩn trương chủ trì, phối hợp Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh rà soát các khó khăn vướng mắc của Ủy ban Nhân dân xã Tân Lợi.

Cùng với đó, giao Ủy ban Nhân dân xã Tân Lợi tổ chức rà soát, báo cáo kết quả kiểm tra, xử lý vi phạm theo thẩm quyền tình trạng người dân tự ý khai thác, cải tạo vườn cây trái phép khu vực lân cận dự án; phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường tổ chức hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục hợp pháp nếu có nhu cầu cải tạo, chuyển đổi mục đích sử dụng đất hoặc khai thác tài nguyên theo đúng quy định; giao Sở Xây dựng tổ chức kiểm tra, giám sát việc triển khai thi công dự án của chủ đầu tư theo đúng thẩm quyền, quy định của pháp luật./.

