Xử phạt xe khách chở vượt gấp hơn 3 lần số người quy định

Ngày 9/3, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết đơn vị đã lập biên bản xử phạt đối với một xe ôtô khách chạy tuyến cố định Nà Hang-Bắc Ninh do chở vượt quá hơn gấp 3 lần số người được phép chở và vi phạm quy định về tuyến vận tải.

Trước đó, vào khoảng 10 giờ 25 phút ngày 8/3, tại Km53 + 00 đường tỉnh ĐT.186, thuộc xã Bình Ca, tỉnh Tuyên Quang, tổ tuần tra kiểm soát của Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 01 (Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Tuyên Quang) tiến hành dừng kiểm tra xe ôtô khách biển kiểm soát 22H-010.72.

Phương tiện này do ông Nguyễn Văn S. (sinh năm 1973, trú tại xã Thượng Lâm, tỉnh Tuyên Quang) điều khiển, hoạt động trên tuyến vận tải hành khách cố định Nà Hang-Bắc Ninh.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe có tới 60 hành khách, trong khi phương tiện chỉ được phép chở 19 người (chưa bao gồm lái xe). Như vậy, số hành khách thực tế vượt quá hơn 300% so với quy định. Bên cạnh đó, phương tiện còn không chạy đúng tuyến đường vận tải được cấp phép hoạt động.

Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính đối với lái xe Nguyễn Văn S. về các hành vi: chở quá số người quy định và không chạy đúng tuyến vận tải được phép hoạt động.

Đồng thời, lực lượng chức năng cũng lập biên bản đối với chủ phương tiện là Công ty Trách nhiệm hữu hạn Dịch vụ vận tải và du lịch C.A do giao phương tiện cho người làm công thực hiện hành vi chở quá số người quy định và không thực hiện đúng nội dung thông tin đã niêm yết trên xe.

Tổng mức xử phạt đối với lái xe và chủ phương tiện là 223,2 triệu đồng. Ngoài ra, lái xe bị trừ 10 điểm giấy phép lái xe, còn chủ phương tiện bị tước quyền sử dụng phù hiệu xe vận tải trong thời hạn 2 tháng. Theo quy định hiện hành, nếu tái phạm hành vi chở vượt trên 100% số người quy định, phương tiện có thể bị tịch thu.

Theo lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Tuyên Quang, việc chở khách vượt quá số lượng cho phép tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông rất lớn, đặc biệt trên các tuyến đường miền núi có nhiều đèo dốc, cua gấp.

Thời gian qua, mặc dù lực lượng chức năng đã tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, song vẫn còn một số nhà xe vì lợi ích trước mắt mà bất chấp quy định của pháp luật, coi nhẹ an toàn của hành khách.

Từ thực tế trên, lực lượng Cảnh sát giao thông tỉnh Tuyên Quang tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát trên các tuyến giao thông trọng điểm, nhất là các tuyến vận tải hành khách liên tỉnh và các tuyến đường khu vực miền núi. Cơ quan chức năng khuyến khích người dân kịp thời phản ánh các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, qua đó giúp lực lượng chức năng nhanh chóng phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật./.

