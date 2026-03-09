Khởi tố vụ án hình sự vụ tàu hỏa húc văng xe tải trọng lớn tại Quảng Ngãi

Liên quan đến vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa tàu hỏa số hiệu SE8 với xe tải trọng lớn tại vị trí giao nhau giữa đường sắt với Tỉnh lộ 628, đoạn qua xã Vệ Giang (Quảng Ngãi) khiến 1 người bị thương, đại diện lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Ngãi thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” quy định tại khoản 1, Điều 260, Bộ luật Hình sự.

Theo hồ sơ ban đầu, vào khoảng 20 giờ 25 phút ngày 6/3, ông Phạm Văn Tưởng (57 tuổi, trú tổ dân phố Kha Lâm, phường Kiến An, thành phố Hải Phòng) điều khiển xe ôtô đầu kéo biển kiểm soát tạm thời T11-282.30, kéo theo rơ moóc tải ben biển kiểm soát tạm thời T12-295.52 lưu thông trên Tỉnh lộ 628 theo hướng Tây-Đông.

Khi đến đoạn đường giao nhau với đường sắt Bắc-Nam (km 938+475), thuộc thôn An Đại 3, xã Vệ Giang, tài xế Tưởng đã điều khiển phương tiện vượt rào chắn đường sắt khi cần chắn đã hạ, dẫn đến va chạm mạnh với đoàn tàu SE8 do ông Ngô Phước Bằng (37 tuổi) - nhân viên lái tàu thuộc Xí nghiệp đầu máy Sài Gòn điều khiển, chở hành khách chạy từ Thành phố Hồ Chí Minh ra Hà Nội theo hướng Nam-Bắc.

Hậu quả, ôtô đầu kéo gãy đôi, đầu tàu SE8 hư hỏng nặng, toàn bộ hệ thống điều khiển gác chắn bị cháy. Tài xế Phạm Văn Tưởng bị thương được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi.

Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Ngãi đã phối hợp với Phòng Kỹ thuật hình sự, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Quảng Ngãi), Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an), Công an xã Vệ Giang, Viện Kiểm soát nhân dân khu vực 4 và các đơn vị liên quan tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm phương tiện...

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng của tỉnh đã xác minh, làm rõ toàn bộ vụ việc và ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” quy định tại khoản 1, Điều 260, Bộ Luật Hình sự, đồng thời tiếp tục điều tra theo quy định./.

