Thí điểm thông quan hàng hóa ngày cuối tuần ở cửa khẩu quốc tế Móng Cái

Nhằm đẩy mạnh hoạt động xuất nhập khẩu và tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho cộng đồng doanh nghiệp, tỉnh Quảng Ninh sẽ chính thức triển khai thí điểm thông quan bình thường vào các ngày thứ Bảy và Chủ nhật tại luồng kiểm soát hàng hóa khu vực cầu Bắc Luân II thuộc Cửa khẩu quốc tế Móng Cái từ ngày 7/3 tới đây.

Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh vừa ban hành văn bản số 1883/VP.UBND-TC về việc thực hiện thí điểm thông quan hàng hóa vào ngày cuối tuần.

Quyết định này được đưa ra sau cuộc họp ngày 05/3 giữa lãnh đạo tỉnh và các sở, ngành liên quan để xem xét đề xuất từ phía Trung Quốc về việc duy trì hoạt động thông quan xuyên suốt trong tuần.

Theo đó, kể từ ngày 7/3/2026, luồng kiểm soát hàng hóa tại khu vực cầu Bắc Luân II (thuộc Cửa khẩu quốc tế Móng Cái, Việt Nam – Đông Hưng, Trung Quốc) sẽ thực hiện thông quan bình thường vào các ngày nghỉ cuối tuần.

Đây là bước đi chiến lược nhằm cụ thể hóa các cam kết về thúc đẩy giao thương biên giới, giảm thiểu tình trạng ùn tắc hàng hóa và tối ưu hóa năng suất làm việc của lực lượng chức năng tại cửa khẩu.

Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Ban Quản lý cửa khẩu tỉnh Quảng Ninh gửi thư phúc đáp cho Cục Thương mại và Quản lý cửa khẩu thành phố Đông Hưng (Trung Quốc) để thống nhất phương án thí điểm, đồng thời phối hợp thông tin rộng rãi đến cộng đồng doanh nghiệp hai nước về khung thời gian mới này.

Để đảm bảo vận hành thông suốt, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh yêu cầu Ban Quản lý Khu kinh tế, các lực lượng biên phòng, hải quan, kiểm dịch y tế, động thực vật và các cơ quan đơn vị tại cửa khẩu bố trí đầy đủ lực lượng trực chiến, trang thiết bị chuyên dụng để giải quyết thủ tục nhanh chóng.

Lãnh đạo tỉnh đặc biệt nhấn mạnh vai trò của các đơn vị cung ứng dịch vụ logistics. Cụ thể, Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu quốc tế Tân Đại Dương và các doanh nghiệp dịch vụ tại khu vực cầu Bắc Luân II được yêu cầu chủ động xây dựng phương án nhân sự, đảm bảo máy móc thiết bị vận hành 24/7 để quy trình bốc xếp, vận chuyển hàng hóa không bị gián đoạn.

Bên cạnh đó, các cơ quan chuyên môn như: Hải quan cửa khẩu Móng Cái, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái và các lực lượng kiểm dịch có nhiệm vụ đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, hỗ trợ tối đa cho doanh nghiệp trong quá trình làm thủ tục thông quan, đảm bảo tính minh bạch và hiệu quả.

Một trong những điểm đáng chú ý trong chỉ đạo lần này là việc xem xét điều chỉnh các chi phí liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu trong giai đoạn thí điểm.

Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Ban Quản lý Khu kinh tế chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương và Sở Tài chính rà soát lại các khoản phí, lệ phí chuyên ngành.

Đặc biệt, tỉnh sẽ xem xét báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh điều chỉnh mức thu phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng tại khu vực cửa khẩu sao cho phù hợp với tình hình thực tế, nhằm chia sẻ áp lực tài chính với doanh nghiệp.

Các doanh nghiệp logistics cũng được khuyến khích rà soát các khoản thu, chủ động công bố chính sách miễn, giảm giá dịch vụ để thu hút các đơn vị xuất nhập khẩu đưa hàng về qua cửa khẩu Móng Cái.

Việc thí điểm thông quan ngày cuối tuần tại cầu Bắc Luân II không chỉ khẳng định nỗ lực của Quảng Ninh trong việc kiến tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, mà còn góp phần quan trọng trong việc thúc đẩy kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Trung Quốc trong giai đoạn mới./.

