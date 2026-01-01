Quảng Ninh đón chuyến hàng nhập khẩu 4,5 triệu USD đầu tiên năm 2026

Sáng 1/1, chuyến hàng đầu tiên trong Tết Dương lịch 2026 đã nhập khẩu qua cửa khẩu Bắc Luân 2 (Cửa khẩu quốc tế Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh).

Bí thư Đảng ủy phường Móng Cái 1 Hồ Quang Huy và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Móng Cái 1 Đỗ Văn Tuấn đã chào đón, tặng hoa chúc mừng các doanh nghiệp xuất nhập khẩu.

Hải quan cửa khẩu Móng Cái đã thực hiện thủ tục thông quan cho lô hàng nhập khẩu đầu tiên qua cửa khẩu Bắc Luân 2. Đây là lô hàng máy móc thiết bị trị giá 4,5 triệu USD, nộp thuế 9,9 tỷ đồng.

Chuyến hàng đầu tiên nhập khẩu thuận lợi, hanh thông là tín hiệu vui của hoạt động xuất nhập khẩu ngay ngày đầu năm mới, hứa hẹn mở ra hoạt động xuất nhập khẩu sôi động.

Đồng thời, từ 1/1/2026, hoạt động xuất nhập cảnh của khách du lịch cũng rất sôi động qua Cửa khẩu Bắc Luân 2.

Lực lượng chức năng đã bố trí cán bộ trực, làm việc, bảo đảm thực hiện làm thủ tục nhanh, thuận lợi nhất phục vụ cho hoạt động xuất, nhập khẩu hàng hóa và hoạt động xuất nhập cảnh diễn ra an toàn, thông suốt, nhanh chóng.

Hiện có hơn 1.900 doanh nghiệp làm thủ tục xuất nhập cảnh qua cửa khẩu quốc tế Móng Cái. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu qua cửa khẩu này trong 11 tháng năm 2025 đạt hơn 5,2 tỷ USD./.

Kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa qua cửa khẩu Móng Cái tăng hơn 58% Cửa khẩu Móng Cái ghi nhận tăng trưởng mạnh trong xuất nhập khẩu hàng hóa, đạt hơn 624 triệu USD, tăng 58,23% so với cùng kỳ năm 2024.