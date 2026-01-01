Giá dầu thế giới khép lại năm 2025 với mức giảm hàng năm sâu nhất kể từ 2020

Giá dầu thế giới đã khép lại năm 2025 với mức giảm hàng năm sâu nhất kể từ năm 2020, trong bối cảnh thị trường đối mặt với các rủi ro địa chính trị và tình trạng dư thừa nguồn cung ngày càng trầm trọng trên toàn cầu.

Giới phân tích dự báo "cơn đau đầu" mang tên dư cung này sẽ tiếp tục gây áp lực lên giá dầu trong năm 2026.

Bên cạnh đó, trong ngắn hạn, giới giao dịch đang dồn sự chú ý vào cuộc họp sắp tới của Tổ chức các Nước Xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) và các nhà sản xuất lớn ngoài khối (nhóm OPEC+) cũng như các chính sách của Tổng thống Mỹ Donald Trump đối với các nhà sản xuất lớn như Nga, Iran và Venezuela.

Chốt phiên giao dịch cuối cùng của năm, giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giao tháng 2/2026 giảm 0,9% xuống 57,42 USD/thùng, giảm tổng cộng 20% trong cả năm 2025. Giá dầu Brent giao tháng 3/2026 cũng giảm 0,8% xuống 60,85 USD/thùng. Tính chung cả năm 2025 giá dầu Brent giảm khoảng 19%.

Về dài hạn, triển vọng của thị trường vẫn nhất quán: nguồn cung đang vượt cầu. Cả Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) và Chính phủ Mỹ đều nhận định sản lượng đã vượt mức tiêu thụ hơn 2 triệu thùng/ngày trong năm 2025 và tình trạng thặng dư này dự kiến sẽ tồi tệ hơn trong năm tới.

Nguyên nhân chính xuất phát từ việc OPEC+ hồi đầu năm đã thay đổi chính sách dài hạn, chuyển từ kiểm soát sản xuất sang tăng sản lượng để giành lại thị phần. Động thái này diễn ra trong bối cảnh các quốc gia như Brazil, Guyana đang tăng cường nguồn cung và Mỹ bơm dầu ở mức kỷ lục ra thị trường.

Bà Kaynat Chainwala, chuyên gia phân tích tại công ty chứng khoán Kotak Securities, nhận định thị trường dầu mỏ sẽ tiếp tục dư cung sang năm 2026, khi sản lượng mạnh mẽ từ các nước ngoài OPEC (như Mỹ, Brazil, Argentina) vượt xa nhu cầu toàn cầu. Bà dự báo giá dầu sẽ dao động trong biên độ 50-70 USD/thùng, với các rủi ro từ nguồn cung Venezuela hoặc Nga đóng vai trò hỗ trợ giá.

Đáng chú ý, dù giá giảm trong năm 2025, đà rơi của “vàng đen” đã được kìm hãm một phần nhờ lượng lớn dầu dư thừa được đưa vào các kho dự trữ tại Trung Quốc. Trong khi đó tại Mỹ, báo cáo mới nhất cho thấy lượng xăng dầu dự trữ đang ở mức cao nhất kể từ tháng 10.

Về mặt vĩ mô, việc Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) cắt giảm lãi suất 3 lần trong năm 2025 đã giúp giảm bớt áp lực lạm phát, hỗ trợ phần nào cho tâm lý thị trường./.

Giá dầu đi xuống dù căng thẳng địa chính trị chi phối thị trường Giá hợp đồng dầu Brent giao kỳ hạn (đáo hạn vào ngày 30/12) giảm nhẹ 2 xu xuống 61,92 USD/thùng, còn giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giảm 13 xu (0,22%) và chốt phiên ở mức 57,95 USD/thùng.