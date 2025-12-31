Thị trường hàng hóa nguyên liệu thế giới: Giá bạc bất ngờ tăng mạnh

Thị trường hàng hóa nguyên liệu thế giới chứng kiến phiên giao dịch đầy bất ngờ khi giá bạc tăng mạnh và áp sát mốc 80 USD/ounce.

Ở chiều ngược lại, trên thị trường nguyên liệu công nghiệp, giá hai mặt hàng đường cùng giảm mạnh.

Dù diễn biến phân hóa rõ nét giữa các nhóm hàng, lực mua vẫn chiếm ưu thế, qua đó kéo chỉ số MXV-Index tăng hơn 2%, lên mức 2.454 điểm.

Khép lại phiên giao dịch ngày hôm qua, thị trường kim loại ghi nhận sắc xanh đã quay trở lại với 9 trên 10 mặt hàng đồng loạt tăng giá. Trong bối cảnh đó, bạc tiếp tục trở thành điểm sáng khi bất ngờ quay đầu tăng vọt sau nhịp điều chỉnh đầu tuần.

Khép phiên, giá bạc tăng gần 10,6%, qua đó thiết lập mức giá kỷ lục mới 77,9 USD/ounce. Theo nhận định từ Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), sau khi thông tin Trung Quốc - quốc gia tiêu thụ bạc lớn nhất thế giới xem xét việc kiểm soát hoạt động xuất khẩu khoáng sản thiết yếu, trong đó có bạc lan truyền, giá bạc đã nóng trở lại.

Cuối tuần trước, Giám đốc điều hành Tesla Elon Musk đã phản hồi một bài đăng trên mạng xã hội X liên quan đến thông tin Trung Quốc có thể xem xét áp dụng cơ chế cấp phép đối với hoạt động xuất khẩu bạc từ ngày 1/1/2026. Ông nhận định đây không phải là tín hiệu tích cực, nhất là trong bối cảnh bạc đóng vai trò là nguyên liệu đầu vào thiết yếu đối với nhiều ngành công nghiệp.

Ngay sau đó, hôm qua (30/12), Bộ Thương mại Trung Quốc đã công bố danh sách các doanh nghiệp được phép xuất khẩu bạc trong giai đoạn 2026-2027.

Danh sách này chỉ bổ sung thêm hai doanh nghiệp so với năm 2025, cho thấy Bắc Kinh vẫn đang duy trì mức độ kiểm soát chặt chẽ đối với các khoáng sản được coi là trọng yếu

.Trong xu thế chuyển dịch toàn cầu sang năng lượng xanh, bạc được xem là nguyên liệu không thể thay thế trong sản xuất pin năng lượng mặt trời và xe điện - hai ngành công nghiệp chủ lực mà Trung Quốc đang chiếm ưu thế.

Theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), năm 2024, Trung Quốc nắm giữ khoảng 78% năng lực sản xuất tấm pin năng lượng mặt trời toàn cầu, đồng thời cũng là trung tâm sản xuất xe điện lớn nhất thế giới, chiếm hơn 70% tổng sản lượng.

Trong bối cảnh Trung Quốc siết chặt xuất khẩu bạc, thị trường toàn cầu lại đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt nguồn cung mang tính cơ cấu, khi hoạt động khai thác và năng lực chế biến-tinh luyện không theo kịp đà tăng của nhu cầu.

Dữ liệu từ Viện Bạc (Silver Institute – SI) cho thấy nguồn cung bạc toàn cầu dự kiến tiếp tục thâm hụt năm thứ năm liên tiếp trong năm nay, với mức thiếu hụt ước tính khoảng 117,6 triệu ounce, tương đương 3.659 tấn.

Tại Việt Nam, giá bạc trong nước diễn biến đồng pha với thị trường thế giới do phần lớn nguồn cung phụ thuộc vào nhập khẩu.

Ngày 31/12, giá bạc tại các trung tâm giao dịch lớn ghi nhận mức tăng hơn 5% so với phiên trước ở cả hai chiều mua-bán. Tại Hà Nội, bạc 999 dao động trong khoảng 2,466-2,496 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra), trong khi tại Thành phố Hồ Chí Minh, giá được niêm yết ở mức 2,468-2,502 triệu đồng/lượng.

Dây chuyền đóng bao sản phẩm đường tinh luyện (RE). (Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN)

Ở chiều ngược lại, nhóm nguyên liệu công nghiệp ghi nhận lực bán chiếm ưu thế khi có tới 6 trên 9 mặt hàng đồng loạt giảm giá. Trong đó , giá đường 11 giảm hơn 2,7% về mức 317 USD/tấn, giá đường trắng cũng đánh mất gần 2% về mức 426 USD/tấn.

Theo MXV, triển vọng nguồn cung tích cực trong khi nhu cầu tiêu thụ ảm đạm đã tạo sức ép lên giá đường trong phiên hôm qua.

Nhờ điều kiện thời tiết thuận lợi với lượng mưa dồi dào, Thái Lan và Ấn Độ đang được kỳ vọng sẽ có một vụ mùa bội thu. Theo báo cáo của Hiệp hội các nhà máy đường Ấn Độ (ISMA) công bố ngày 15/12, sản lượng đường của nước này từ đầu niên vụ 2025-2026 (bắt đầu từ ngày 1/10) đến giữa tháng 12 đã đạt 7,83 triệu tấn, tăng 28% so với cùng kỳ năm ngoái.

Cùng thời điểm, tại Brazil - quốc gia sản xuất và xuất khẩu đường lớn nhất thế giới - Cơ quan Cung ứng mùa vụ Quốc gia (Conab) cũng đã nâng dự báo sản lượng đường niên vụ 2025-2026 lên 45 triệu tấn, cao hơn 500.000 tấn so với dự báo trước đó, điều này càng củng cố lo ngại về tình trạng dư thừa nguồn cung trên thị trường.

Trái ngược với đà tăng của nguồn cung, nhu cầu tại các thị trường nhập khẩu lớn lại đang cho thấy những tín hiệu suy yếu rõ rệt. Tại Indonesia, chính phủ dự kiến cắt giảm tổng hạn ngạch nhập khẩu đường trong năm 2026 xuống còn hơn 3,6 triệu tấn, tương đương với mức giảm hơn 18% so với kế hoạch của năm 2025.

Động thái này được đưa ra sau khi nước này tạm dừng cấp phép nhập khẩu từ tháng 9, nhằm bảo hộ sản xuất trong nước trước sự cạnh tranh của đường nhập khẩu.

Tương tự tại Trung Quốc, dữ liệu hải quan công bố ngày 18/12 cho thấy lượng đường nhập khẩu của nước này trong tháng 11 chỉ đạt 440.000 tấn, giảm 18,2% so với cùng kỳ năm ngoái và thấp hơn nhiều so với mức 750.000 tấn ghi nhận trong tháng 10.

Trở lại với thị trường nội địa, nguồn cung đường tiểu ngạch qua biên giới gặp khó khăn khiến giá đường tại các khu vực miền Trung và miền Tây vẫn duy trì ở mức cao, dao động trong khoảng 16.000-17.000 đồng/kg.

Trong khi đó, tại các nhà máy, giao dịch diễn ra trầm lắng do phần lớn doanh nghiệp thương mại đã tích trữ đủ hàng cho nhu cầu cuối năm. Một số đơn vị kinh doanh lớn hiện tập trung vào thu hồi công nợ và chốt sổ tài chính, khiến số lượng hợp đồng mua bán mới giảm đáng kể.

Giá đường RS Kon Tum vẫn được giữ ổn định quanh mức 16.700-16.800 đồng/kg tại nhà máy, trong khi đường RS Gia Lai duy trì ở khoảng 16.600 đồng/kg./.

