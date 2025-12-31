Giá vàng hướng tới năm tăng mạnh nhất kể từ năm 1979

Giá vàng thế giới đã phục hồi trong phiên 30/12 khi sự chú ý của thị trường quay trở lại với các rủi ro địa chính trị và kinh tế, qua đó tái khởi động đà tăng để kim loại quý này khép lại năm giao dịch tốt nhất trong hơn 4 thập kỷ qua.

Theo đó, vào lúc 2 giờ 7 phút sáng 31/12 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay tăng 0,8% lên 4.364,70 USD/ounce. Giá vàng Mỹ giao kỳ hạn cũng chốt phiên tăng 1% lên 4.386,30 USD/ounce.

Trước đó, trong phiên đầu tuần, kim loại quý này đã ghi nhận mức giảm theo ngày lớn nhất kể từ tháng 10 do áp lực chốt lời sau khi chạm đỉnh lịch sử 4.549,71 USD/ounce vào thứ Sáu tuần trước (26/12).

Ông Peter Grant, Phó Chủ tịch kiêm chiến lược gia kim loại cấp cao tại công ty môi giới giao dịch Zaner Metals nhận định sau phiên giao dịch đầy biến động với áp lực chốt lời mạnh vào đầu tuần, thị trường hiện đã ổn định trở lại và xu hướng giao dịch nhìn chung vẫn thuận lợi.

Tính chung đến phiên này của năm 2025, giá vàng đã tăng tới 66%.

Đây là mức tăng mạnh nhất kể từ năm 1979 của kim loại quý này, được thúc đẩy bởi sự hội tụ của các yếu tố như Mỹ nới lỏng lãi suất, các điểm nóng địa chính trị, hoạt động mua vào mạnh mẽ của các ngân hàng trung ương và dòng tiền đổ vào các quỹ ETF.

Về chính sách tiền tệ, biên bản cuộc họp tháng 12 của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) cho thấy quyết định cắt giảm lãi suất được đưa ra sau những tranh luận kỹ lưỡng về rủi ro kinh tế. Hiện giới đầu tư kỳ vọng Fed sẽ giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp tiếp theo vào cuối tháng 1/2026.

Bên cạnh đó, những nghi ngờ về thỏa thuận hòa bình Nga-Ukraine và rủi ro địa chính trị gia tăng tiếp tục là yếu tố hỗ trợ giá kim loại quý.

Trên thị trường các kim loại quý khác, giá bạc giao ngay tăng 7,3% lên 77,48 USD/ounce. Kim loại này đã đạt mức cao nhất mọi thời đại là 83,62 USD/ounce trong phiên 29/12, trước khi ghi nhận mức giảm mạnh nhất trong một ngày kể từ tháng 8/2020.

Tính từ đầu năm, giá bạc đã tăng vọt 168% do tình trạng thâm hụt nguồn cung, nhu cầu công nghiệp tăng cao và việc kim loại này được đưa vào danh sách khoáng sản quan trọng của Mỹ.

Tại Việt Nam, khép phiên 30/12, giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội được Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết ở mức 152,70 – 154,70 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra)./.

