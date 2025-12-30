Triển vọng kinh tế Mỹ 2026: 10 yếu tố vĩ mô và thị trường quan trọng cần xem xét

Theo J.P Morgan, hoạt động kinh tế năm 2025 của Mỹ biến động mạnh hơn dự kiến, với các thông báo về thuế quan “Ngày Giải phóng” và đợt đóng cửa chính phủ dài nhất trong lịch sử gây ra sự bất ổn về kinh tế, kinh doanh và người tiêu dùng.

Tuy nhiên, khi các cuộc thảo luận về chính sách thương mại tiến triển, chi tiêu tiêu dùng ổn định và các khoản đầu tư vốn đáng kể vào cơ sở hạ tầng trí tuệ nhân tạo (AI) đã hỗ trợ các xu hướng như tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) 1,8% trong năm.

Trong khi đó, sự suy giảm trên diện rộng trong hoạt động tuyển dụng trong vài tháng qua đã khiến Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) nối lại chu kỳ nới lỏng chính sách tiền tệ vào mùa Thu này, mặc dù lạm phát vẫn ở mức cao và thuế quan chưa được chuyển hoàn toàn sang người tiêu dùng.

Từ đây, việc cắt giảm thêm lãi suất quỹ liên bang sẽ phụ thuộc vào dữ liệu cho thấy thị trường lao động tiếp tục suy yếu và xu hướng giá cả tương đối ổn định. Rủi ro suy thoái hiện đã giảm bớt và Đạo luật "To và Đẹp” với nội dung cắt giảm thuế dự kiến cung cấp sự kích thích khiêm tốn cho nền kinh tế trong nửa đầu năm 2026.

Một số dự báo cụ thể:

1. Xu hướng tăng trưởng kinh tế có khả năng duy trì ổn định: dự báo GDP thực tế của Mỹ năm 2026 sẽ tăng trưởng với tốc độ tương tự như năm 2025, ở mức 1,8%.

2. Dự kiến sẽ có thêm một đợt cắt giảm lãi suất nữa vào đầu năm 2026 của chu kỳ nới lỏng. Nếu dự đoán này chính xác, lãi suất mục tiêu sẽ nằm trong khoảng 3,25-3,50% trước khi được giữ nguyên.

3. Chi tiêu tiêu dùng của Mỹ phù hợp với dữ liệu quá khứ.

4. Dự kiến sự bất ổn về chính sách sẽ giảm bớt, nhưng rủi ro vẫn còn.

5. Đà tăng trưởng của thị trường lao động chậm lại.

6. Dự báo lạm phát sẽ duy trì ở mức trên mục tiêu 2% của Fed cho đến năm 2026 do việc chuyển gánh nặng thuế quan được cân bằng bởi giá thuê nhà giảm và giá năng lượng thấp hơn.

7. Thị trường nhà ở tại Mỹ dự kiến sẽ tiếp tục trầm lắng trong năm 2026 do tình trạng thiếu hụt nguồn cung kéo dài.

8. Đầu tư vào AI là động lực chính thúc đẩy tăng trưởng đầu tư cố định của doanh nghiệp trong hai năm qua.

Triển vọng vẫn rất khả quan, với các ước tính đồng thuận cho thấy chi tiêu liên quan đến AI thông qua vốn đầu tư của các trung tâm dữ liệu quy mô lớn dự kiến sẽ tăng 33% vào năm 2026 sau khi tăng mạnh 69% vào năm 2025.

Vốn đầu tư vật chất liên quan đến AI được báo cáo trong tài khoản quốc gia - bao gồm xây dựng trung tâm dữ liệu, thiết bị máy tính và truyền thông - đã tăng 26% sau khi điều chỉnh lạm phát trong bốn quý kết thúc vào quý 2/2025.

Dựa trên các dự báo hiện tại, J.P Morgan dự kiến mức tăng trưởng hàng năm của vốn đầu tư công nghệ vật chất, chiếm 1,5% GDP, có thể chỉ bằng một nửa vào năm 2026 và một nửa nữa vào năm 2027.

9. Sự suy yếu hơn nữa của đồng USD sẽ bị hạn chế bởi khả năng phục hồi của nền kinh tế.

10. Tái cấp vốn, sáp nhập và mua lại (M&A) và AI sẽ dẫn đầu hoạt động giao dịch./.

