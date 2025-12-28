Dự báo 2026: Kinh tế EU chịu sức ép kép giữa thuế quan và năng lượng Mỹ

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, bài phân tích ngày 27/12 trên tờ Der Spiegel của Đức nhận định mặc dù đã đạt được thỏa thuận về thuế quan với Mỹ, nhưng ngành công nghiệp châu Âu vẫn đang chật vật dưới áp lực thuế quan và các cuộc xung đột thuế quan mới giữa Liên minh châu Âu (EU) với Mỹ tiếp tục hiện hữu trong năm 2026.



Nền kinh tế châu Âu hiện vẫn chịu tác động từ chính sách bảo hộ của Tổng thống Donald Trump kể cả khi EU đã đàm phán được với Mỹ về hạ mức thuế đối với hầu hết các mặt hàng từ mức 20% ban đầu xuống còn 15%.



Trong khi đó, xuất khẩu thép và nhôm tiếp tục chịu mức thuế bổ sung lên tới 50%. Mỹ cũng đã áp mức thuế này với 407 mặt hàng và đây là đòn giáng mạnh vào ngành chế tạo máy của Đức. Theo Hiệp hội các Nhà chế tạo Máy móc và Thiết bị Đức (VDMA), hơn 1/2 lượng máy móc Đức xuất khẩu sang Mỹ phải chịu mức thuế cao, khiến hoạt động kinh doanh của nhiều doanh nghiệp Đức tại thị trường Mỹ sụt giảm mạnh.



Phòng Thương mại và Công nghiệp Đức (DIHK) dự báo xuất khẩu của Đức sang Mỹ sẽ giảm khoảng 8% trong năm nay. Kết quả khảo sát các doanh nghiệp Đức đang hoạt động tại Mỹ cho thấy 75% số doanh nghiệp được hỏi cho biết chính sách thương mại đã gây ra những hậu quả tiêu cực đối với công việc kinh doanh của họ.



Chủ tịch Ủy ban Thương mại thuộc Nghị viện châu Âu, ông Bernd Lange yêu cầu Washington rút lại quyết định tăng thuế quan đối với thép và nhôm, đồng thời khẳng định nếu yêu cầu này không được thực hiện, EU không nên duy trì mức thuế 0% đối với các mặt hàng chứa thép và nhôm của Mỹ như thỏa thuận trước đó với Tổng thống Trump.



Tuy nhiên, các nhà ngoại giao hoài nghi khả năng EU có cơ hội đạt được các điều khoản tốt hơn. Chiến lược an ninh mới của Mỹ đang gây áp lực lên mối quan hệ hai bên, cũng như những đe dọa trừng phạt gần đây của EU nhắm vào các tập đoàn công nghệ Mỹ.

Đối với Washington, mức thuế cao cũng đồng nghĩa với nguồn thu lớn. Nếu như năm 2023, thuế đánh vào hàng xuất khẩu của EU sang Mỹ chỉ ở mức 7 tỷ USD, thì vào năm 2026, con số này dự kiến sẽ tăng gấp 10 lần.



Một khía cạnh quan trọng khác của thỏa thuận cũng đang tạo ra nhiều tranh cãi. Ủy ban châu Âu (EC) đã cam kết với Tổng thống Trump rằng trong vòng 3 năm, EU sẽ nhập khẩu từ Mỹ khí tự nhiên hóa lỏng (LNG), các sản phẩm dầu mỏ và hàng hóa hạt nhân như nhiên liệu, trị giá 750 tỷ USD. Tuy nhiên, trên thực tế, giá trị của các mặt hàng nhập khẩu này chỉ dừng ở con số 77 tỷ USD trong năm 2024.



Xoa dịu vấn đề này trong các chất vấn của Nghị viện, Ủy viên Năng lượng EU Dan Jørgensen cho biết đây chỉ là "ý định của các thực thể tư nhân trong việc mua năng lượng từ Mỹ." Giá trị các mặt hàng nhập khẩu này chỉ là "ước tính" đạt mức 750 tỷ USD. Bản thân EU và chính phủ các nước thành viên không mua hay bán năng lượng. Tuy nhiên, theo ông, việc nhập khẩu từ Mỹ sẽ góp phần loại bỏ dần các nguồn nhập khẩu năng lượng còn lại từ Nga.



Trong khi đó, Hiệp hội Liên bang ngành Năng lượng và Nước cảnh báo nguy cơ Đức lại rơi vào một sự phụ thuộc năng lượng mới từ Mỹ./.

