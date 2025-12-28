Myanmar tiến hành bầu cử lần đầu tiên sau 5 năm

Ngày 28/12, Myanmar bắt đầu tiến hành cuộc tổng tuyển cử đầu tiên kể từ khi chính quyền quân sự lên nắm quyền cách đây 5 năm.

Cuộc bỏ phiếu diễn ra trong bối cảnh quốc gia Đông Nam Á này vẫn đang đối mặt với nhiều chia rẽ và xung đột kéo dài.

Tại các khu vực do chính quyền quân sự kiểm soát, vòng bỏ phiếu đầu tiên trong 3 vòng đã bắt đầu vào lúc 6h theo giờ địa phương (tức 6h30 theo giờ Việt Nam), trong đó bao gồm các khu vực bầu cử tại các thành phố Yangon, Mandalay và thủ đô Nay Pyi Taw.

Đảng Liên minh Đoàn kết và Phát triển (USDP) được dự đoán sẽ giành phần lớn số phiếu.

Trong khi đó, tại các khu vực do lực lượng vũ trang đối lập kiểm soát, việc bỏ phiếu không được tổ chức.

So với cuộc bầu cử năm 2020, khi đông đảo cử tri xếp hàng dài tại các điểm bỏ phiếu, không khí năm nay có phần trầm lắng hơn. Số cử tri đến sớm khá ít, trong khi lực lượng nhân viên bầu cử và báo chí hiện diện nhiều hơn.

Một số người dân cho biết họ không quá bận tâm trước các ý kiến trái chiều từ bên ngoài, coi đó là điều khó tránh khỏi.

Cuộc bầu cử lần này áp dụng hệ thống bỏ phiếu điện tử mới, không cho phép ứng cử tự do hoặc phiếu không hợp lệ. Phần lớn các đảng từng tham gia bầu cử năm 2020, trong đó có Liên minh quốc gia vì dân chủ (NLD) của bà Aung San Suu Kyi , hiện không còn hoạt động.

Chính quyền quân sự cho biết đang thực thi nghiêm các quy định nhằm bảo đảm trật tự trong thời gian bầu cử, trong đó có việc xử lý những hành vi bị cho là gây gián đoạn quá trình bỏ phiếu.

Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc Volker Turk nhận định rằng cuộc bầu cử đang diễn ra trong môi trường còn nhiều thách thức.

Vòng bỏ phiếu thứ hai dự kiến diễn ra trong hai tuần tới, trước khi kết thúc bằng vòng cuối cùng vào ngày 25/1.

Tuy nhiên, chính quyền thừa nhận việc bỏ phiếu không thể tiến hành tại gần 20% số khu vực bầu cử Hạ viện do tình hình an ninh chưa ổn định./.

