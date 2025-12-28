Kết quả nổi bật của phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”

Tính đến thời điểm tổng kết tháng 6/2.025, cả nước có 79,3% xã đạt chuẩn nông thôn mới, 42,4% xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, vượt mục tiêu giai đoạn và 12,3% xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu

Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021-2025 đã đạt nhiều thành tựu nổi bật, góp phần thay đổi căn bản diện mạo nông thôn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; thúc đẩy cơ cấu lại ngành nông nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn gắn với đô thị hóa, bảo vệ môi trường và giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống.

Tính đến thời điểm tổng kết tháng 6/2025, cả nước có 79,3% xã đạt chuẩn nông thôn mới, 42,4% xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, vượt mục tiêu giai đoạn và 12,3% xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; bình quân đạt 17,5 tiêu chí/xã.

Ở cấp huyện, 51% đã hoàn thành nhiệm vụ/đạt chuẩn nông thôn mới, 20% đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Cấp tỉnh có 12 tỉnh, thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới./.