HĐND TP Hồ Chí Minh làm tốt vai trò đại diện nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân

"Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phải nâng cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân. Hành động quyết liệt, hiệu quả, chủ động đi đầu trong việc cụ thể hóa các chủ trương lớn của Đảng và các nghị quyết của Quốc hội; tiếp tục khẳng định vai trò kiến tạo thể chế, đồng hành chặt chẽ với Ủy ban Nhân dân Thành phố trong tháo gỡ các điểm nghẽn, thúc đẩy triển khai các dự án công trình trọng điểm.”

Đây là chỉ đạo của ông Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tại Hội nghị tổng kết công tác nhiệm kỳ do Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, tổ chức sáng 27/12.

Ông Trần Lưu Quang nhấn mạnh thời gian tới, Thành phố Hồ Chí Minh đứng trước nhiều thời cơ lớn nhưng cũng đối mặt với không ít thách thức, đòi hỏi Hội đồng Nhân dân Thành phố tiếp tục triển khai công tác giám sát có trọng tâm, trọng điểm và theo dõi đến cùng việc thực hiện các kết luận giám sát và tập trung vào các lĩnh vực then chốt như quản lý đất đai, đầu tư công, cải cách hành chính, an sinh xã hội và vận dụng mô hình chính quyền đô thị gắn với trách nhiệm giải trình cụ thể của từng cơ quan, đơn vị.

Bên cạnh đó, tiếp tục đổi mới phương thức tiếp xúc cử tri theo hướng thiết thực, hiệu quả; tăng cường đối thoại, kiên nhẫn lắng nghe nhân dân. Phát huy hiệu quả các kênh tiếp nhận, tiếp tục phản ánh kiến nghị, nhất là trên nền tảng số. Đảm bảo mỗi ý kiến của nhân dân đều được lắng nghe, xem xét một cách nghiêm túc và phản hồi một cách rõ ràng.

Đặc biệt, trước mắt là chuẩn bị cho công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ mới thật chu đáo, đảm bảo đúng quy định, dân chủ, công khai, minh bạch, an toàn và tiết kiệm.

Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực, tinh thần trách nhiệm của Thường trực Hội đồng Nhân dân, các Ban, các Tổ đại biểu và từng đại biểu Hội đồng Nhân dân Thành phố trong suốt nhiệm kỳ qua để đạt nhiều kết quả tích cực, hoàn thành tốt vai trò cơ quan đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, là minh chứng cho tinh thần đoàn kết, đổi mới, "Dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm" vì lợi ích chung của Thành phố và của nhân dân.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Nguyễn Đức Hải, Phó Chủ tịch Quốc hội đánh giá, trong bối cảnh giai đoạn 2021-2026 có nhiều khó khăn, thách thức, Hội đồng Nhân dân Thành phố đã thể hiện rõ bản lĩnh chính trị, tinh thần trách nhiệm cao và sự tận tụy vì nhân dân để thực hiện nhiệm vụ. Những kết quả nhiệm kỳ qua là minh chứng sinh động cho một cơ quan dân cử thực sự gần dân, sát dân, lấy đời sống nhân dân làm trung tâm của mọi quyết sách.

Về nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ 2026-2031, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị Hội đồng Nhân dân Thành phố thực hiện tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, lựa chọn được những đại biểu tiêu biểu về phẩm chất, trí tuệ, bản lĩnh và tinh thần trách nhiệm, đáp ứng yêu cầu phát triển của Thành phố trong giai đoạn mới.

Đồng chí Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh; đồng chí Nguyễn Đức Hải, Phó Chủ tịch Quốc hội trao Kỷ niệm chương Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển Thành phố Hồ Chí Minh” tri ân các đại biểu Hội đồng Nhân dân Thành phố. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Ông Nguyễn Đức Hải yêu cầu Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xác định rõ và thực hiện đầy đủ, đồng bộ các chức năng, nhiệm vụ theo Hiến pháp và pháp luật, trước hết là vai trò quyết định những vấn đề quan trọng của địa phương; kịp thời thể chế hóa đầy đủ, hiệu quả các chủ trương, chính sách của Trung ương, nhất là các cơ chế, chính sách đặc thù theo Nghị quyết 98, Nghị quyết 260, Nghị quyết 222 của Quốc hội; thực sự là trụ cột dân chủ- pháp lý trong mô hình chính quyền 2 cấp, gắn với chuyển đổi số, bảo đảm sự thống nhất, thông suốt trong tổ chức và điều hành, không để phát sinh khoảng trống trách nhiệm hay chồng chéo thẩm quyền.

Theo ông Võ Văn Minh, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố, nhiệm kỳ 2021-2026, Hội đồng Nhân dân Thành phố đã không ngừng đổi mới phương thức hoạt động; chủ động, kịp thời quyết định nhiều vấn đề quan trọng, cấp bách của Thành phố; tăng cường hoạt động giám sát, chất vấn, theo dõi và đôn đốc việc thực hiện các nghị quyết, kiến nghị sau giám sát; qua đó góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và chất lượng điều hành của chính quyền Thành phố.

Công tác tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, xử lý và theo dõi việc giải quyết các vấn đề kiến nghị, phản ánh của nhân dân tiếp tục được chú trọng, từng bước đi vào nề nếp và thực chất hơn.

Hoạt động của Thường trực Hội đồng Nhân dân, các Ban Hội đồng Nhân dân, các Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân và từng đại biểu Hội đồng Nhân dân ngày càng có sự đồng bộ, nhịp nhàng và chặt chẽ, phát huy rõ nét vai trò, trách nhiệm, góp phần quan trọng vào việc giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị -trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng đời sống và tinh thần của nhân dân Thành phố.

Dịp này, Hội đồng Nhân dân Thành phố tổ chức công bố nền tảng "Ứng dụng Hội đồng Nhân dân số Thành phố Hồ Chí Minh" và Cổng thông tin điện tử; trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển Thành phố Hồ Chí Minh” tri ân các đại biểu Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Bình Dương (cũ)./.

