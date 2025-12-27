Tổng Bí thư Tô Lâm: Các điển hình tiên tiến tiếp tục giữ vững ngọn lửa nhiệt huyết, là hạt nhân lan tỏa

Sáng 27/12, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI với chủ đề "Thi đua đổi mới, sáng tạo, tăng tốc bứt phá, đưa đất nước vào kỷ nguyên phát triển hùng cường, văn minh, thịnh vượng" đã khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội.

Tổng Bí thư Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Tại Đại hội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương đã phát biểu khai mạc Đại hội. Các đại biểu đã xem phóng sự giới thiệu kết quả thực hiện các phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng giai đoạn 2021-2025; đề ra mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ của phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng giai đoạn 2026-2030.

Trong khuôn khổ chương trình Đại hội đã diễn ra giao lưu, tôn vinh điển hình tiên tiến, đại diện Anh hùng Lao động, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân - những gương mặt tiêu biểu trong các phong trào thi đua giai đoạn 2021-2025, những con người Việt Nam có thành tích nổi bật và đóng góp to lớn cho xã hội.

Đó là Trung tá Nguyễn Mạnh Linh - Chiến sỹ thi đua - Tổng công ty Công nghiệp Công nghệ cao Viettel, Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội. Ông Vũ Hữu Lê - hơn 90 tuổi - Giám đốc Công ty TNHH Cơ khí và Xây lắp Hồng Hà, tỉnh Yên Bái (trước đây), nhà sáng chế máy nông nghiệp. Thượng tá Lê Văn Thọ - Công an xã Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa, tham mưu, chỉ huy, điều hành, tham gia ứng phó, phòng chống lũ lụt, cứu hộ, cứu nạn và đảm bảo an ninh trật tự, khắc phục hậu quả sau thiên tai, lũ lụt năm 2025 tại Khánh Hòa. Gặp gỡ đại diện các vận động viên đạt thành tích cao tại SEA Games 33.

Mỗi điển hình tiên tiến là một câu chuyện riêng về tài năng, bản lĩnh, sự hy sinh, nỗ lực... Nhưng điểm chung của họ là tinh thần "vì quốc gia, dân tộc". Những câu chuyện đã khơi dậy tinh thần yêu nước, tự chủ, tự tin, tự lực, tự cường, tự hào dân tộc, khát vọng xây dựng đất nước giàu mạnh, văn minh, phồn vinh, hạnh phúc.

Tại Đại hội, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Tô Lâm đã trao danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân và Chủ tịch nước Lương Cường đã trao danh hiệu Anh hùng Lao động cho các tập thể, cá nhân.

Tinh thần "vì quốc gia, dân tộc"

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Tổng Bí thư Tô Lâm nêu rõ, thi đua yêu nước là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khơi dậy, tổ chức và dẫn dắt truyền thống thi đua thành phong trào hành động của toàn dân tộc bằng “Lời kêu gọi Thi đua ái quốc” ngày 11/6/1948 và nhấn mạnh thi đua là “làm cho mau, làm cho tốt, làm cho nhiều”. Người khẳng định: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua. Và những người thi đua là những người yêu nước nhất.”

Tổng Bí thư xúc động bày tỏ, Đại hội là dịp để tôn vinh những bông hoa đẹp nhất trong vườn hoa thi đua yêu nước. Nhiều đồng chí là Anh hùng, chiến sỹ thi đua toàn quốc; nhiều đồng chí là điển hình tiên tiến được lựa chọn, tiến cử từ cơ sở. Trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại; ở các vùng miền, đô thị và nông thôn, biên giới và hải đảo, thuộc nhiều dân tộc, tôn giáo... những con người bình dị nhưng làm nên những thành tích cao quý. Có người lặng thầm đổi mới một quy trình để tiết kiệm từng giờ công, từng đồng chi phí; có người bền bỉ bảo vệ sức khỏe cộng đồng; có người “ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng”; có người kiên trì nâng cao chất lượng giáo dục; có người nơi “đầu sóng, ngọn gió,” “biên cương, hải đảo” để bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, giữ bình yên cho đất nước; có doanh nhân dám đổi mới công nghệ, mở rộng thị trường, tạo việc làm, chăm lo đời sống người lao động... như những ong thợ chăm chỉ tạo mật ngọt cho đời.

Tổng Bí thư Tô Lâm trao Danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho các tập thể có thành tích đặc biệt xuất sắc. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Điều đáng trân trọng ở các điển hình tiên tiến không chỉ là thành tích, ý chí vượt khó mà là phẩm chất tạo nên thành tích: trung thực, tận tụy, trách nhiệm, kỷ luật, sáng tạo, ý thức cộng đồng; đặt lợi ích chung lên trên lợi ích riêng; coi danh dự là thiêng liêng, cao quý; lấy hiệu quả công việc là thước đo phẩm chất lao động. Khi gương sáng được nhân lên, đời sống tinh thần tốt lên từng ngày; cuộc sống càng có ý nghĩa hơn, nhân văn hơn, ấm áp tình người hơn...

Tổng Bí thư khẳng định, tôn vinh để lan tỏa, “nhân” những gương sáng thành động lực cho mọi người noi theo, để phong trào thi đua, tinh thần cống hiến được hội tụ và lan tỏa sâu rộng; đề nghị các cấp, các ngành, các đơn vị địa phương, từng gia đình, mỗi cá nhân hãy làm tốt hơn nữa việc phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình; tuyên truyền đúng, kể chuyện “người thật, việc thật”; kịp thời động viên những gương tốt, sáng kiến hay, cách làm hiệu quả; đồng thời kiên quyết chống hình thức, chống “chạy” thành tích, “bệnh” thành tích.

Tổng Bí thư chỉ rõ, phải “định vị đúng tọa độ” công tác thi đua-khen thưởng: lấy chất lượng và hiệu quả làm chuẩn; lấy đóng góp thực tiễn làm căn cứ; hướng về người lao động trực tiếp và cơ sở. Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2022 đã nhấn mạnh nguyên tắc công khai, minh bạch, kịp thời. Vì vậy, mọi nơi phải làm cho công tác thi đua và khen thưởng trở thành động lực, niềm tin, công bằng để ai cũng thấy mọi cố gắng, mọi cống hiến đều được ghi nhận, được trân trọng, tôn vinh.

Trong giai đoạn cách mạng mới, thi đua yêu nước phải trở thành một hệ sinh thái năng động để mọi chủ trương đúng đắn được chuyển hóa thành hành động thiết thực. Các nhiệm vụ chính trị được chuyển hóa thành tinh thần trách nhiệm, công việc cụ thể, đích đến rõ ràng để mọi người dân đều thấy mình là chủ thể của phát triển, là người kiến tạo tương lai và thụ hưởng các thành quả của lao động, sáng tạo.

Lấy kết quả phục vụ nhân dân làm thước đo

Tổng Bí thư đề nghị thi đua bám sát nhiệm vụ chính trị, gắn với mục tiêu cụ thể; lấy kết quả phục vụ nhân dân làm thước đo. Mỗi phong trào phải có việc làm rõ ràng, tiêu chí đo lường được, sản phẩm kiểm chứng được; làm đến đâu chắc đến đó, kết quả rõ ràng. Cấp nào cũng phải coi việc hoàn thành nhiệm vụ và phục vụ nhân dân tốt hơn là trách nhiệm và danh dự.

Thi đua đổi mới sáng tạo, phát triển khoa học-công nghệ và chuyển đổi số. Thi đua phải hướng vào nâng năng suất, nâng chất lượng quản trị, phát triển kinh tế số, xã hội số, chính phủ số. Thực hiện tốt các Nghị quyết Trung ương mới ban hành trong năm 2025 sẽ là “nguồn tài nguyên và cảm hứng” vô tận để chúng ta gặt hái những thành tích trong thi đua yêu nước.

Thi đua xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, liêm chính, hiện đại; đề cao kỷ luật, kỷ cương và trách nhiệm nêu gương; cải cách thủ tục hành chính, nâng chất lượng phục vụ, giảm chi phí tuân thủ; khắc phục né tránh, đùn đẩy; “nói đi đôi với làm.” Mỗi cơ quan phải coi thời gian, chi phí và sự thuận tiện của người dân, doanh nghiệp là thước đo của chất lượng công vụ.

Thi đua phát triển văn hóa, giáo dục, y tế và an sinh xã hội; nâng cao chất lượng cuộc sống; xây dựng con người Việt Nam thời kỳ mới; phải làm cho xã hội nhân văn hơn, nghĩa tình hơn; chăm lo tốt hơn người có công và người yếu thế. Mỗi địa phương, mỗi ngành, cơ quan, đơn vị phải có phong trào cụ thể về trường học an toàn-chất lượng, bệnh viện thân thiện-hiệu quả, cộng đồng kỷ cương-nhân ái.

Thi đua phát triển kinh tế tư nhân lành mạnh, hiệu quả; nâng cao chất lượng doanh nghiệp và năng lực cạnh tranh quốc gia; trong doanh nghiệp gắn với đổi mới công nghệ, quản trị hiện đại, trách nhiệm xã hội; tạo việc làm, bảo đảm phúc lợi cho người lao động; xây dựng văn hóa kinh doanh liêm chính.

“Thi đua phải gắn với chuyển đổi xanh và phát triển bền vững: tiết kiệm năng lượng, sử dụng hiệu quả tài nguyên, giảm phát thải, bảo vệ môi trường sống; phát triển kinh tế tuần hoàn và lối sống văn minh, trách nhiệm. Thi đua trong lĩnh vực này vừa là mục tiêu dài hạn, vừa là yêu cầu trước mắt để bảo đảm an ninh năng lượng, an ninh nguồn nước, an ninh lương thực, an ninh môi trường và chất lượng sống của nhân dân; để phát triển nhanh nhưng bền vững, bảo vệ và kiến tạo tương lai,” Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các đại biểu tham dự Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ XI. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Tổng Bí thư chỉ đạo, thi đua hướng về cơ sở; chú trọng vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo; coi trọng người lao động trực tiếp và lực lượng tuyến đầu. Thi đua phải đến từng cá nhân, gia đình, thôn bản, tổ dân phố, khu công nghiệp, trường học, bệnh viện; để mọi người đều có mục tiêu phấn đấu, khát khao cống hiến và đạt thành quả trong thi đua.

Thi đua củng cố quốc phòng, an ninh; giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ; chủ động ứng phó thách thức an ninh phi truyền thống. Mỗi địa bàn, mỗi lực lượng, mỗi ngành phải thi đua xây dựng thế trận vững chắc từ cơ sở, giữ bình yên cho nhân dân để phát triển.

Tổng Bí thư nhấn mạnh, tổ chức thi đua yêu nước để làm cho mỗi cá nhân, mỗi tập thể, tất cả mọi người sống tốt lên, sống đẹp hơn, nghĩa tình hơn, nhân văn hơn vì “người với người sống để yêu nhau.” Để thi đua yêu nước thật sự làm cho chúng ta nhân ái hơn, trách nhiệm hơn, biết chia sẻ với người yếu thế, biết nâng đỡ nhau khi khó khăn, biết ứng xử văn minh, nhã nhặn, bao dung, để người tử tế được tiếp sức, việc tử tế được nhân rộng. Để mỗi tập thể coi phục vụ cộng đồng là trách nhiệm, là danh dự; mỗi cá nhân coi làm việc tốt là lẽ tự nhiên.

Để phong trào thi đua trở thành dòng chảy nhân văn nuôi dưỡng niềm tin, nhân lên tình thương, tạo dựng cuộc sống không chỉ đủ đầy hơn mà còn ấm áp hơn, đẹp trong tâm hồn và đẹp trong cách cư xử, hành xử vì mọi người.

Tổng Bí thư yêu cầu, đổi mới công tác thi đua-khen thưởng theo hướng thực chất, công khai, minh bạch, kịp thời. Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2022 là cơ sở quan trọng để chuẩn hóa tiêu chí, quy trình, bảo đảm khen thưởng công bằng. Chỉ thị số 39 ngày 15/10/2024 của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước và tổ chức thi đua thiết thực, hiệu quả. Khen thưởng phải đúng người, đúng việc, đúng thời điểm; ưu tiên cơ sở, người lao động trực tiếp; kiên quyết chống hình thức.

Nhấn mạnh phong trào thi đua yêu nước chỉ bền vững khi được tổ chức tốt, giám sát tốt và lan tỏa tốt, Tổng Bí thư đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp quán triệt tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh; đổi mới cách phát động và đánh giá; tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh; tạo môi trường để người tốt, việc tốt được ghi nhận kịp thời. Các cơ quan báo chí, truyền thông tăng cường tuyên truyền, làm nổi bật giá trị của phong trào thi đua; góp phần khơi dậy lòng yêu nước, tự hào dân tộc, khát vọng cống hiến; tạo động lực cho phát triển trong những năm tiếp theo.

Tổng Bí thư mong muốn các điển hình tiên tiến được tôn vinh tiếp tục giữ vững ngọn lửa nhiệt huyết, tiếp tục là hạt nhân lan tỏa. Đồng thời, mỗi chúng ta hãy đặt cho mình một mục tiêu thi đua: học tốt hơn, làm việc tốt hơn, kỷ luật hơn, sáng tạo hơn, nhiệt tình hơn, trách nhiệm hơn... Khi mỗi người tốt lên, mỗi tổ chức mạnh lên, cả đất nước, dân tộc sẽ tiến lên./.

Khai mạc trọng thể Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI năm 2025 Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI là sự kiện chính trị-xã hội có ý nghĩa sâu sắc, là ngày hội lớn của tinh thần yêu nước và khát vọng cống hiến.