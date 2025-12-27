Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc: Những Anh hùng mang màu xanh áo lính

Trong vườn hoa thi đua yêu nước được tôn vinh tại Đại hội toàn quốc lần thứ XI, có những “đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất” Anh hùng như Binh đoàn 12 - Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn với con đường Hồ Chí Minh huyền thoại trong những năm kháng chiến chống Mỹ, cứu nước và những công trình mang tầm vóc chiến lược quốc gia trong thời bình. Hay những người lính Cụ Hồ miệt mài với nghiên cứu và phát triển như Anh hùng Lao động Trần Mạnh Báo, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn ThaiBinh Seed - đơn vị hàng đầu trong ngành giống lúa cây trồng Việt Nam.

Trong khó khăn nhất có lực lượng Bộ đội Trường Sơn

Đại diện Binh đoàn 12 (Bộ Quốc phòng) về dự Đại hội - một trong những tập thể được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động trong giai đoạn 2021 - 2025, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Ngọc, Tư lệnh cho biết, Binh đoàn 12 - Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn là đơn vị kế tục Đoàn 559 bộ đội Trường Sơn anh hùng. Trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, bộ đội Trường Sơn đã làm nên con đường Hồ Chí Minh huyền thoại.

Trong thời bình, Binh đoàn 12 được Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội và Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng giao sứ mệnh triển khai các dự án trọng điểm toàn quốc và đặc biệt là tham gia vào các công trình biên giới, hải đảo.

“Ở đâu khó khăn nhất đều có những người lính của bộ đội Trường Sơn. Trong thời gian qua, khi lũ, bão, chúng tôi là đơn vị tái thiết khu dân cư Làng Nủ, thôn Nậm Tông, tỉnh Lào Cai. Trong 68 ngày chúng tôi đã làm xong Làng Nủ. Vừa rồi chúng tôi đã thi công xong cầu Phong Châu (Phú Thọ) sau khi bão số 3 làm sập cầu. Với quyết tâm rất cao, trong vòng 9 tháng chúng tôi đã hoàn thành cầu Phong Châu. Nếu là một đơn vị bình thường thì phải làm mất 1,5 năm,” Thiếu tướng Nguyễn Hữu Ngọc chia sẻ.

Theo Tư lệnh Nguyễn Hữu Ngọc, Binh đoàn 12 là đơn vị chủ lực tham gia các dự án trọng điểm của đất nước, đó là đường cao tốc Bắc-Nam, sân bay Long Thành. Nghị quyết Đại hội XIII đặt mục tiêu hoàn thành 3.000km đường cao tốc thì Bộ đội Trường Sơn - Binh đoàn 12 đã trực tiếp tham gia 700km. Ngày 19/12 vừa qua, sân bay Long Thành đã hoàn thành, đưa vào khai thác.

Mới đây, Binh đoàn 12 vinh dự đảm nhận thực hiện 3 dự án có quy mô rất lớn là: Dự án đường bộ cao tốc Cà Mau-Cái Nước, Cái Nước-Đất Mũi và tuyến giao thông nối dài đất liền ra đảo Hòn Khoai dài 18km, công trình chiến lược quan trọng ở cực Nam Tổ quốc. Cầu vượt biển ra đảo Hòn Khoai với độ dài và độ phức tạp chưa từng có ở Việt Nam, là cây cầu vượt biển dài thứ 3 Đông Nam Á, hiện đại nhất Việt Nam hiện nay. Chưa có nhà thầu nội nào có thể thi công, nhưng với trách nhiệm trước Đảng, trước dân và Quân ủy Trung ương, Binh đoàn 12 sẵn sàng nhận thi công.

Ngày 19/11 vừa qua, đi kiểm tra công trình, Tổng Bí thư Tô Lâm đã đánh giá rất cao lực lượng của Binh đoàn 12 trong thực hiện nhiệm vụ thi công dự án cầu ra đảo Hòn Khoai. Tư lệnh Nguyễn Hữu Ngọc tin tưởng, với quyết tâm đổi mới và sự chỉ đạo trực tiếp của Quân ủy Trung ương, Binh đoàn 12 sẽ đưa dự án này về đích.

“Chúng tôi thường nói với nhau rằng, trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, bộ đội Trường Sơn đã làm nên đường Hồ Chí Minh huyền thoại thì trong thời bình, bộ đội Trường Sơn tiếp tục làm những con đường huyền thoại, những công trình để ghi dấu ấn vào lịch sử trong thời đại mới,” Thiếu tướng Ngọc tin tưởng.

Ông cho rằng, để đạt thành công như ngày hôm nay, trên vai Binh đoàn có điểm tựa vững chắc của bộ đội Trường Sơn anh hùng. “Chúng tôi nghĩ đến truyền thống bộ đội Trường Sơn, nghĩ đến trên mình mang màu áo người lính, chúng tôi phải phấn đấu hơn nữa để áp dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và làm sao triển khai các công việc tốt nhất.”

Thời gian qua, Binh đoàn 12 đã chứng minh rằng trong gian lao nhất thì có lực lượng quân đội, trong khó khăn nhất thì có lực lượng bộ đội Trường Sơn, và chính vì vậy, Binh đoàn vinh dự được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động trong thời kỳ đổi mới.

“Chúng tôi đã làm tốt vai trò đơn vị quân sự quốc phòng thì trong thời bình chúng tôi lại làm tốt vai trò của đội quân lao động sản xuất,” Tư lệnh Nguyễn Hữu Ngọc nhấn mạnh.

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Ngọc, Tư lệnh Binh đoàn 12 - Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn, đơn vị Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới. (Ảnh: Chu Thanh Vân/TTXVN)

Tư lệnh này cũng cho biết, được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động trong thời kỳ đổi mới đã khó khăn, muốn giữ gìn, phát huy càng khó khăn hơn. Giai đoạn tới, Binh đoàn tiếp tục đổi mới, sáng tạo và xây dựng Binh đoàn 12 - Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn trở thành một doanh nghiệp top đầu trong lĩnh vực xây dựng các công trình hạ tầng và các công trình trọng điểm của đất nước.

“Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Quân ủy Trung ương và tính kỷ luật của doanh nghiệp quân đội, lời hứa luôn luôn được thực hiện, chúng tôi tin tưởng rằng sẽ giữ được danh hiệu đơn vị Anh hùng Lao động và trong thời gian rất ngắn nữa, chúng tôi phấn đấu để thành đơn vị Anh hùng Lao động lần thứ hai. Chúng tôi tin tưởng rằng sẽ làm được điều đấy”, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Ngọc nói.

Đưa nông nghiệp Việt Nam vươn ra thị trường thế giới

Lấp lánh trên ngực áo hơn 20 tấm huân, huy chương cao quý, đánh dấu cho những nỗ lực cống hiến suốt 50 năm nghiên cứu, sản xuất giống cây trồng, đưa ra những giống lúa mới, Anh hùng Lao động Trần Mạnh Báo - Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn ThaiBinh Seed không chỉ gây dựng thương hiệu giống cây trồng hàng đầu mà còn truyền lửa cho nông dân và thế hệ trẻ. Hành trình lập nghiệp của ông là câu chuyện truyền cảm hứng về một người lính thời bình - sống nhân hậu, nghĩ lớn, hành động vì quê hương, đất nước.

Về dự Đại hội, người nông dân, người lính, doanh nhân Trần Mạnh Báo cho biết, đây là lần thứ tư ông dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc. Mỗi lần mang đến cho ông một cảm xúc khác nhau nhưng bao trùm nhất vẫn là niềm hạnh phúc, đặc biệt là khi lần này Tập đoàn ThaiBinh Seed vinh dự được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới.

“Chúng tôi có niềm tin sau Đại hội này, phong trào thi đua sẽ được truyền cảm hứng đến hơn 2.200 đại biểu và lan tỏa tới cả trăm triệu người Việt Nam. Sau Đại hội chúng ta sẽ tiếp tục phấn đấu, tiếp tục đổi mới, tiếp tục thi đua lao động sáng tạo, ứng dụng khoa học kỹ thuật, phát triển kinh tế-xã hội, đưa đất nước ta tiến vào kỷ nguyên mới, xây dựng đất nước hùng cường, sánh vai với các cường quốc năm châu như khát vọng Bác Hồ đã nêu ra,” Anh hùng Lao động Trần Mạnh Báo chia sẻ.

Nhắc đến câu nói “thi đua là yêu nước, những người thi đua là những người yêu nước nhất,” có thi đua thì mới lao động sáng tạo, tạo ra giá trị xã hội, phát triển kinh tế-xã hội, ông cho rằng mỗi người đều làm như vậy thì xã hội sẽ phát triển. Suốt chặng đường từ khi thành lập đến nay, mỗi người lao động ở ThaiBinh Seed đều ghi nhớ lời dạy của Bác Hồ, thực hiện thi đua lao động sản xuất, sáng tạo, từ một doanh nghiệp nhỏ bé trở thành Tập đoàn cả thế giới biết đến.

Tập đoàn đã xây dựng chiến lược phát triển đến năm 2030 là tiếp tục đầu tư vào nông nghiệp, đồng hành với nông dân, xây dựng hệ thống nghiên cứu đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất kinh doanh, tạo ra những giống cây trồng mới thích ứng với biến đổi khí hậu, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội của đất nước, đưa nông nghiệp Việt Nam vươn ra thị trường thế giới./.

Tổng Bí thư Tô Lâm: Các điển hình tiên tiến tiếp tục giữ vững ngọn lửa nhiệt huyết, là hạt nhân lan tỏa Tổng Bí thư khẳng định, tôn vinh để lan tỏa, “nhân” những gương sáng thành động lực cho mọi người noi theo, để phong trào thi đua, tinh thần cống hiến được hội tụ và lan tỏa sâu rộng.