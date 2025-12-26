TP Hồ Chí Minh tổ chức 6 điểm bắn pháo hoa, thêm 2 điểm so với dự kiến

Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa có văn bản về việc tổ chức bắn pháo hoa đón chào năm mới 2026.

Theo đó, Thành phố sẽ tổ chức 6 điểm bắn pháo hoa mừng Tết Dương lịch 2026 (tăng 2 điểm so với kế hoạch trước đây). Thời gian bắn pháo hoa diễn ra từ 0 giờ đến 0 giờ 15 phút ngày 1/1/2026, kinh phí từ nguồn xã hội hóa.

Cụ thể, 3 điểm bắn pháo hoa nổ tầm cao được tổ chức tại khu vực đầu đường hầm vượt sông Sài Gòn (phường An Khánh); khu trung tâm thành phố mới (phường Bình Dương) và Quảng trường Tam Thắng (phường Vũng Tàu).

Ba điểm bắn pháo hoa nổ tầm thấp được tổ chức tại Công viên Văn hóa Đầm Sen (phường Bình Thới), tòa tháp Saigon Marina IFC (phường Sài Gòn) và khu biệt thự Kim Long, cầu Rạch Đỉa (xã Nhà Bè)

Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh giao Bộ Tư lệnh Thành phố chủ trì, xây dựng kế hoạch riêng, phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, địa phương liên quan làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức bắn pháo hoa nổ tại các địa điểm, thời gian nêu trên.

Bộ Tư lệnh Thành phố cấp phát phù hiệu cho các lực lượng, phương tiện tham gia phục vụ bắn pháo hoa nổ; chủ trì, phối hợp với các địa phương có điểm bắn pháo hoa nổ thăm, động viên các pháo thủ.

Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh cũng được giao chỉ đạo lực lượng trực thuộc phối hợp với các lực lượng liên quan bảo đảm an toàn tuyệt đối trong quá trình vận chuyển đạn pháo hoa nổ, tại các địa điểm bắn pháo hoa nổ và các khu vực nhân dân tập trung xem pháo hoa nổ.

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Thành phố Hồ Chí Minh được giao phối hợp với Công an Thành phố tuần tra trên sông xung quanh khu vực xung quanh các điểm bắn từ 23 giờ 30 phút ngày 31/12/2025 đến 1 giờ ngày 1/1/2026; bố trí ca nô, lực lượng túc trực tại điểm bắn để sẵn sàng xử lý tình huống khi có lệnh.

Công an Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Bộ Tư lệnh Thành phố bảo đảm an ninh, an toàn trong quá trình vận chuyển đạn pháo hoa nổ, tại 6 địa điểm bắn pháo hoa nổ và các khu vực nhân dân tập trung xem pháo hoa nổ; tăng cường lực lượng chốt các giao lộ trên tuyến đường vận chuyển đạn pháo hoa nổ và tại các địa điểm bắn pháo hoa nổ.

Song song đó, đơn vị chức năng triển khai phương tiện chữa cháy trong quá trình vận chuyển đạn pháo hoa nổ đến các địa điểm bắn và trong quá trình chuẩn bị, thực hành bắn pháo hoa nổ, bảo đảm an toàn theo kế hoạch bắn cũng như hành quân vận chuyển pháo hoa nổ của Bộ Tư lệnh Thành phố…

Ủy ban Nhân dân các phường, xã có liên quan chỉ đạo lực lượng công an, quân sự bảo đảm an toàn quá trình vận chuyển thiết bị, đạn pháo hoa nổ, các địa điểm bắn và các khu vực nhân dân tập trung xem pháo hoa nổ; tạo điều kiện cho lực lượng quân sự triển khai các địa điểm bắn pháo hoa nổ./.

