Huế: Ghi nhận 8 học sinh nôn ói sau bữa trưa tại trường học

Chiều 26/12, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Trãi (thành phố Huế) thông tin, nhà trường vừa ghi nhận 8 em học sinh bị nôn ói sau bữa ăn trưa tại trường.

Bà Phan Thị Hương Giang, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Trãi cho biết, vào lúc 10 giờ 40 phút cùng ngày nhà trường tổ chức ăn trưa cho học sinh bán trú tại trường gồm 514 em. Sau khi ăn xong có 8 bạn của 2 lớp (2/2 và 2/3) cùng ăn bữa trưa có dấu hiệu nôn, ói.

Sau sự việc, nhà trường đã kịp thời đưa các em đến phòng y tế để theo dõi, báo cáo với các cơ quan chức năng để kiểm tra, xem xét tình hình.

Hiện 5 học sinh vẫn học bình thường, còn 3 em được phụ huynh đưa về nhà. Nhà trường cũng liên hệ với phụ huynh hỏi thăm tình hình 3 học sinh được đưa về nhà, sức khỏe các em vẫn ổn định.

Hiện các cơ quan chức năng yêu cầu nhà trường tiếp tục theo dõi và vẫn chưa có kết luận nào.

Theo ghi nhận của phóng viên, tại phòng y tế nhà trường đã lưu 5 mẫu thức ăn của bữa trưa gồm rau muống xào, chả cá thu rim, canh bí đao nấu tôm, cơm, 2 bánh Chocopie.

Kiểm tra sự việc tại Trường Tiểu học Nguyễn Trãi, ông Lê Viết Thịnh, chuyên viên Phòng An toàn thực phẩm - Sở Y tế thành phố Huế cho hay, liên quan đến sự việc, sau khi ăn trưa xong có 8 em ghi nhận hiện tượng nôn, không ghi nhận thêm dấu hiệu nghi ngờ ngộ độc... Sau theo dõi hơn 2 giờ đồng hồ, ngoài nôn thì các em hầu như không phát sinh thêm dấu hiệu khác.

Qua kiểm tra của đơn vị cho thấy, nhà trường tuân thủ việc kiểm thực 3 bước, và lưu mẫu thức ăn theo đúng quy định.

Hiện sự việc đang được cơ quan chức năng làm rõ nguyên nhân./.

